Vinolok®: il nuovo modo di pensare alle chiusu

Un’esclusiva esperienza premium nel packaging alimentare, grazie alla funzionalità, alla sostenibilità e all’eleganza del vetro caratteristico di Boemia

È disponibile anche in Italia l’esperienza premium di Vinolok®, azienda pionieristica nel settore delle chiusure in vetro, con oltre 20 anni di vita, che rappresenta oggi un’armoniosa fusione tra tradizione, innovazione e consapevolezza ambientale. Con le sue radici nella Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, è diventata un leader globale e un’eccellenza nelle chiusure in vetro per l’imballaggio alimentare e delle bevande, ridefinendone l’estetica e la funzionalità.

In Italia Vinolok® è distribuita da Amorim, con una divisione separata ma con le medesime competenze e know-how che da sempre contraddistinguono l’azienda leader nella produzione di tappi in sughero.

Nello scenario meraviglioso e incontaminato dei Monti Giganti, le montagne più alte della Repubblica Ceca, ha sede l’innovativo stabilimento di produzione, dove abili artigiani lavorano in equilibrio tra la proverbiale tradizione vetraia del paese e la tecnologia d’avanguardia, per garantire che ogni chiusura Vinolok® sia un capolavoro. Il risultato sono chiusure in vetro che migliorano l’estetica dell’imballaggio, preservando allo stesso tempo l’integrità del prodotto.

Il packaging oggi fa la differenza indipendentemente dalla bevanda (vino, distillati, birra) e spinge all’acquisto più di altre forme di marketing. Il 65% dei consumatori acquista una bottiglia perché attratto esteticamente dall’involucro; in particolare i millennials cercano l’alta qualità in tutte le parti che compongono il prodotto, che rispecchi gli aspetti in cui identificarsi e in linea col proprio stile di vita.

La mission di Vinolok® è duplice. Portare l’imballaggio oltre la mera funzionalità, migliorando l’identità del marchio grazie a chiusure in vetro che oltre ad essere performanti, sanno mostrarsi anche eleganti.

“Credo che ogni prodotto dovrebbe rispecchiare oggi tre pilastri: la garanzia di una prestazione ottimale; la capacità di emozionare; la promessa di essere sostenibile – spiega Gaia Gottardo Responsabile Commerciale – Vinolok racchiude tutto questo in un tappo: tenuta ottimale e impatto iconico, nel rispetto dell’ambiente. Un nuovo concetto di chiusura che coniuga le più esigenti richieste enologiche con design innovativi e moderni.”

Che si tratti di vino pregiato, liquori di alta qualità o olio d’oliva gourmet, le chiusure Vinolok® migliorano ed elevano l’esperienza del consumatore. Perchè garantiscono FIDUCIA, dato che il vetro nella storia dimostra di essere il miglior materiale per offrire sicurezza alle bevande conservandone aroma, freschezza, colore e sapore; DISTINZIONE, donando appeal al packaging che diventa accattivante, aiutando a rimanere competitivi; PERSONALIZZAZIONE del marchio, che così guadagna in unicità e personalità diventando indimenticabile; FACILITÀ D’USO, basta un dito per aprire e richiudere senza alcun rischio di spandimento e SOSTENIBILITÀ, il vetro da sempre ama l’ambiente, è riciclabile all’infinito senza perdere in qualità e purezza.

Proprio la sostenibilità è una voce che Vinolok mette al centro della sua filosofia. Un impegno importante che ispira tutte le fasi della produzione fino alla consegna del vetro, attenendosi a un programma completo di pratiche commerciali e processi rispettosi dell’ambiente e conformi a tutti i principali standard e alla legislazione UE. Le chiusure sono infatti realizzate con le migliori materie prime provenienti da fonti locali (Boemia settentrionale), riciclabili al 99% per creare nuovi prodotti Vinolok o altri oggetti, senza perdere alcuna proprietà e senza lasciare nessuna impronta ambientale. Le confezioni di cartone che contengono i tappi in fibra primaria per garantire l’igiene, sono in materiale per il 68% riciclato e ulteriormente riciclabili dopo l’uso.

Ridurre, riutilizzare, riciclare sono valori che fanno ormai parte integrante del nostro quotidiano e nei quali l’industria si deve riflettere: per salvaguardare l’ambiente e per aumentare la fidelizzazione al marchio di consumatori sempre più sensibili all’ecologia. Un prodotto eco-consapevole può infatti garantire un vantaggio competitivo anche nei casi in cui la sostenibilità e l’ecologia non siano in prima linea nel DNA del marchio. Vinolok®, grazie al suo impegno, contribuisce alla sensibilizzazione verso una mentalità verde e quindi a stili di vita più sostenibili orientati ad un futuro green.

Redazione Centrale TdG