Nella gamma dell’azienda leader nel settore delle chiusure in vetro, una linea prestigiosa per un packaging con una marcia in più

Vinolok®, azienda pionieristica con oltre 20 anni di vita, e con radici in Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, è oggi leader globale e un’eccellenza nelle chiusure in vetro per l’imballaggio alimentare e delle bevande, che ha saputo ripensare in termini di funzionalità, eleganza e sostenibilità. Per questo l’azienda rappresenta un’armoniosa fusione tra tradizione, innovazione e consapevolezza ambientale.

Nell’ambito dell’ampia gamma di chiusure disponibili, c’è Vinolok® Edge Collection, una soluzione di alto valore, che conferisce al packaging una marcia in più, grazie ad una linea particolarmente prestigiosa pensata per i distillati.

Anche per la gamma Edge Collection sono possibili diverse personalizzazioni, come la stampa superiore o laterale della testa di chiusura, secondo il modello, la coppa in Zamac, oro o argento, opzione tra le più lussuose, con rilievo all’interno, nella parte superiore o all’esterno della coppa, il rivestimento colorato interno o esterno, il rivestimento metallico con vernice dorata o argentata ad elevata brillantezza, e l’adesivo metallico che valorizza il packaging offrendo allo stesso tempo una percezione visiva e tattile.

I princìpi che guidano la filosofia produttiva di questa realtà sono perfettamente racchiusi nelle parole chiave: equità, impegno e integrità.

Uno dei tratti maggiormente apprezzati dai produttori è la coerenza e l’omogeneità delle prestazioni di queste chiusure in vetro in tutte le bottiglie, elementi fondamentali perché riescono a garantire una conservazione ottimale dei vini, mantenendone qualità e reputazione. Le proprietà tecniche sono uniche: garantiscono stabilità, neutralità, conservazione dell’aroma, design innovativo, rispetto per l’ambiente e riciclabilità.

La mission di Vinolok® infatti è quella di elevare l’imballaggio oltre la funzionalità, migliorando l’identità del marchio grazie a chiusure in vetro performanti, dall’impatto iconico ed elegante e rispettose dei criteri di sostenibilità.

Vinolok®, azienda pionieristica nel settore delle chiusure in vetro, con oltre 20 anni di vita, rappresenta oggi un’armoniosa fusione tra tradizione, innovazione e consapevolezza ambientale. Con le sue radici nella Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, è diventata un leader globale e un’eccellenza nelle chiusure in vetro per l’imballaggio alimentare e delle bevande, ridefinendone l’estetica e la funzionalità. In Italia Vinolok® è distribuita da Amorim, con una divisione separata ma con le medesime competenze e know-how che da sempre contraddistinguono l’azienda leader nella produzione di tappi in sughero. Nello scenario meraviglioso e incontaminato dei Monti Jizera, le montagne più alte della Repubblica Ceca, ha sede l’innovativo stabilimento di produzione, dove abili artigiani lavorano in equilibrio tra la proverbiale tradizione vetraia del paese e la tecnologia d’avanguardia, per garantire che ogni chiusura Vinolok® sia un capolavoro. Il risultato sono chiusure in vetro che migliorano l’estetica dell’imballaggio, preservando allo stesso tempo l’integrità del prodotto. La mission di Vinolok® è quella di portare l’imballaggio oltre la mera funzionalità, migliorando l’identità del marchio grazie a chiusure in vetro che oltre ad essere performanti, dimostrano di avere un impatto iconico ed elegante, e rispondono ai criteri della sostenibilità. Un nuovo concetto di chiusura che coniuga le più esigenti richieste enologiche con design innovativi e moderni.

Redazione Centrale TdG