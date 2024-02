Vino e arte protagonisti del calendario di eventi a La Montina in Franciacorta

La Montina è pronta ad accogliere la primavera con una serie di eventi che, da marzo in poi, celebrano l’arte, la gastronomia e la bellezza del territorio della Franciacorta. “Le Donne e il Rosè”, le degustazioni in occasione del Festival Franciacorta di Primavera e l’esposizione delle opere dell’artista contemporaneo Cristian Bragaglio tra le principali iniziative al pubblico.

La Montina si prepara alla primavera con un programma ricco di iniziative enogastronomiche, eventi dedicati all’enoturismo, all’arte e alla valorizzazione del territorio. Da marzo in poi, la storica cantina in Franciacorta apre le porte a visitatori appassionati, ai neofiti, ma anche ai più curiosi. Qui si respira l’autentica essenza del territorio franciacortino, dove il vino è l’elemento trainante e di ispirazione per esperienze artistiche e culturali che regalano agli ospiti momenti indimenticabili immersi nella bellezza di un luogo unico.

INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE E CULTURALI

Il 3 marzo è in programma la giornata “Richiamo alla Tradizione”, l’occasione speciale per visitare la cantina e deliziarsi con un pranzo preparato dalla rinomata cucina di Villa Baiana, in perfetto abbinamento ai prestigiosi Franciacorta prodotti dall’azienda. L’8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, si terrà “Le Donne e il Rosè”, la visita esclusiva in cantina seguita da una cena degustazione dedicata al Franciacorta DOCG Rosè Demi Sec ed Extra Brut La Montina.

FESTIVAL FRANCIACORTA DI PRIMAVERA

Il 16 marzo La Montina organizza il tour di visita e degustazione dalle 10:00 alle 15:00 in occasione del Festival Franciacorta di Primavera, offrendo un’esperienza immersiva per scoprire in cantina i segreti della filiera di produzione tra arte e cultura del vino. Nella giornata del 17 marzo, durante il Festival di Primavera, si terrà il pranzo “Franciacorta per Tre: La Pasta”; gli ospiti avranno l’opportunità di esplorare le diverse varianti di ogni piatto e di scoprire quale abbinamento tra cibo e vino soddisfa appieno i loro palati. Alla fine della degustazione, saranno coinvolti in un emozionante momento di confronto, dove potranno condividere le proprie preferenze e votare per l’abbinamento vincente.

MOSTRA “SIAMO UN MOMENTO NEL TEMPO” DI CRISTIAN BRAGAGLIO

La bella stagione porta con sé anche la bellezza dell’arte, dal 6 febbraio 2024 al 7 aprile 2024 i visitatori potranno apprezzare le opere dell’artista contemporaneo Cristian Bragaglio, Visual Artist, Content Creator e Art Director, nella mostra intitolata “Siamo un momento nel tempo”. Le opere, ispirate alla personale esperienza dell’artista, offrono un viaggio intimo nella sua mente, invitando gli spettatori a esplorare emozioni e riflessioni. Si tratta del primo percorso artistico personale dell’artista. La mostra comprende circa 20 opere realizzate tra fine 2022 e inizio 2024 e rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il connubio tra arte, cultura e territorio nella suggestiva cornice de La Montina.

«La nostra esistenza, così come quella di tutto ciò che ci circonda, è effimera e transitoria. Ciò suggerisce che la vita umana è breve e che ogni momento che viviamo è prezioso e irreversibile, poiché non possiamo recuperare il tempo trascorso» sottolinea l’artista Cristian Bragaglio. «Questo ci invita a riflettere sulla natura transitoria della vita e sull’importanza di apprezzare ogni momento e di vivere la nostra vita in modo significativo e consapevole. Può essere vista come un invito a concentrarsi sul presente e a vivere al meglio ogni istante senza preoccuparsi troppo del passato o del futuro».

ESPLORARE E GUSTARE

Monticelli Brusati offre anche itinerari per i più avventurosi come il suggestivo Sentiero delle Cascate di Monticelli Brusati. Un percorso naturale caratterizzato da un canyon scavato dall’erosione del torrente e da una serie di affascinanti cascate. Per chi desidera un’esperienza più rilassante, l’ideale è una gita lungo la Strada Del Vino di Franciacorta o al Lago d’Iseo, a pochi chilometri da La Montina.

Con una forte vocazione per il territorio e l’arte, La Montina si conferma come luogo dinamico e ricco di esperienze da vivere. Il complesso, fortemente innovativo e radicato nella storia e nella tradizione, offre al visitatore l’opportunità di immergersi completamente nel mondo della Franciacorta respirandone la vera essenza. Qui, tra i primi tepori della primavera, è possibile godere di panorami mozzafiato e concludere la giornata con un calice di Franciacorta a La Montina.

Redazione Centrale TdG