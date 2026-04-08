Vinitaly: Amphora Revolution, il ritorno dell’anfora tra tradizione e futuro

Dal 12 al 15 aprile, a Vinitaly, torna protagonista la vinificazione in anfora con la terza edizione di “Amphora Revolution” il progetto ideato da Merano WineFestival che unisce storia millenaria e visione contemporanea del vino.

Negli spazi del padiglione 8 (stand A8-A9), saranno 17 le realtà presenti, tra produttori italiani e referenze internazionali, con un’offerta che spazia dai vini in anfora alle produzioni underwater e no-low alcohol. Un focus particolare sarà dedicato anche ai vitigni rari, grazie alla partecipazione dell’associazione G.R.A.S.P.O., impegnata nella tutela della biodiversità viticola.

Più che una semplice area espositiva, Amphora Revolution si conferma un vero e proprio manifesto culturale: un ritorno alle origini della vinificazione che guarda al futuro, puntando su sostenibilità, autenticità e rispetto del territorio.

Ricco anche il calendario eventi targato Merano WineFestival: dalla presentazione della seconda edizione di Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud (in programma a Cirò dal 5 al 7 giugno), al lancio ufficiale di Gusto Nobile Basilicata (8-10 maggio a Venosa), fino a incontri e presentazioni editoriali dedicate al mondo del vino e alla riscoperta delle sue radici più profonde.

Redazione Centrale TdG