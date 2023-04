Vinitaly 2023, Consorzio Barbera e Vini del Monferrato

Filippo Mobrici, Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Helmuth Köcher, AD di Gourmet’s International e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa uniti per introdurre la quattro giorni di degustazioni e visite dedicate alle colline piemontesi e alle perle vitivinicole di questo territorio.

Vinitaly 2023 segna l’ufficiale inizio del conto alla rovescia per la prima edizione di “Monferrato Wine Festival – Monferrato Identity”, evento promosso dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato in collaborazione con Sopexa e Gourmet’s International. Un festival che punta a coinvolgere esperti, operatori, appassionati e non del mondo del vino a visitare e scoprire le tredici denominazioni piemontesi e il loro territorio d’origine.

“Le nostre colline sono Patrimonio sono il cuore pulsante del Monferrato – ha spiegato il Presidente Filippo Mobrici – formano una tra le più ampie aree vitate d’Italia, culla delle molteplici eccellenze che possiamo vantare. Celebrarle attraverso “Monferrato Wine Festival – Monferrato Identity” sarà un vero onore, perché sarà anche il momento per porre i riflettori sul prezioso tessuto produttivo che fa grande il Piemonte del vino. Il Consorzio lavora quotidianamente per rappresentare i produttori delle varie denominazioni e non vedevamo l’ora di creare un’occasione d’incontro simile tra aziende e un pubblico più che variegato”.

Una cultura del vino, quella che è parte integrante del Monferrato, che coinvolgerà a pieno anche stampa specializzata ed operatori del settore: “La curiosità manifestata verso questo territorio da sommelier, ristoratori, enotecari e operatori del mondo vino in generale è sicuramente in crescita. – ha affermato Helmuth Köcher, amministratore di Gourmet’s International – Avere un’occasione come quella rappresentata da “Monferrato Wine Festival – Monferrato Identity”, per poter toccare con mano e degustare il lavoro delle cantine della zona è un’opportunità eccezionale. In questo territorio prendono vita vini eccellenti, che si legano ad un concetto di qualità che ha sempre guidato il mio lavoro e l’organizzazione degli eventi in cui Gourmet’s International interviene. Collaborare con il Consorzio è un grande onore per tutti noi e guidare il pubblico alla scoperta del Monferrato lo è ancora di più”.

“C’è grande attesa e soddisfazione per il nuovo evento di maggio, dedicato alla promozione dei vini e del territorio del Monferrato. “Monferrato Wine Festival – Monferrato Identity”, presentato nell’ultima edizione di Vinitaly appena conclusa, sarà uno strumento per la promozione di una zona con una forte identità vitivinicola. – spiega l’Assessore Marco Protopapa – Ringrazio il Consorzio Barbera d’Asti e dei Vini del Monferrato che con l’ideazione di questa manifestazione ha voluto sottolineare l’importanza di un’area geografica unica nel suo genere. Le colline patrimonio Unesco dal 2014 saranno animate da diversi eventi che offriranno agli appassionati wine lovers un’esperienza indimenticabile nel nostro Monferrato”.

Il festival sarà caratterizzato da un ricco calendario di visite, degustazioni a banchi, masterclass guidate da esperti del calibro di Gianni Fabrizio e cooking class che uniranno il gusto dei prodotti tipici piemontesi, come il cioccolato, ai vini delle denominazioni del Monferrato. Un evento che contiene tutti gli ingredienti per poter vivere un’esperienza immersiva nella bellissima cornice del territorio di questo angolo di Piemonte.

IL CONSORZIO BARBERA D’ASTI E VINI MONFERRATO

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, fondato nel 1946, ha il compito di tutelare e promuovere le sue denominazioni per garantire la loro diffusione e la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso appositi marchi distintivi. Attualmente il Consorzio conta più di 400 aziende associate e 13 denominazione tutelate.

Redazione Centrale TdG