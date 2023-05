Vineria Rabezzana, dal Monferrato a via Monferrato in Torino

150 anni dopo la nascita dell’azienda vitivinicola Rabezzana a San Desiderio d’Asti, nel Monferrato, è stata inaugurata a Torino, in via Monferrato 20/b, la Vineria Rabezzana

Lo spazio, ristrutturato dallo studio di architettura FBA dell’architetto Federico Bontempo, è aperto dalle 10.30 alle 21.30 per la consumazione di pranzi veloci e aperitivi, oltre alla vendita di vini.

A calice sono disponibili 7 etichette di bollicine, dallo champagne Dourdon Veillard al Franciacorta; 5 etichette di vini bianchi, dal Piccolo Derthona Timorasso al Bricco delle Ciliegie Roero Arneis DOC; 7 etichette di vini rossi, dal Barolo DOCG al Lagrein DOC; birre del Birrificio Castagnero, artigianale, di Rosta; spritz e cocktail. Nel menu, taglieri di affettati e formaggi; insalate; piatti speciali come il Patanegra sulla morsa, la trota marinata, il gambero rosso e quello viola, le ostriche; tapas (speck, ricotta e miele; sardina o aringa; salsiccia di Bra) e i piatti del pranzo, tra cui acciughe Cantabrico con burro e crostini, battuta al coltello, frittatine, vitello tonnato, verdure alla griglia.

RABEZZANA – LA STORIA

Nel 1876 nasce l’azienda vitivinicola a San Desiderio D’Asti, ma è il 1911 quando Luigi Rabezzana, il bisnonno dell’attuale proprietario apre un primo emporio per la vendita di vini di propria produzione a Torino, in via San Massimo. In seguito, il nonno Carlo nel 1930 inaugura una prestigiosa enoteca, poi diventata osteria, in piazza Carignano e, nel 1946 dopo la guerra, il papà Renato trasferisce il punto vendita in via San Francesco d’Assisi 23. Una piccola vetrina, proprio accanto allo storico Pastificio Giustetto, degli zii. Il fratello Carlo segue le orme paterne e, fino al 2012, guida l’enoteca per poi consegnarla nelle mani di Franco, l’ingegnere della famiglia che ha intrapreso con successo altre strade imprenditoriali. Nel solco della tradizione, lo spazio si rinnova con la ristrutturazione del magazzino (già sala di imbottigliamento) al piano inferiore, diventato uno spazio per gli eventi. Nel 2014 apre un wine bar con il nome storico dell’Enoteca Rabezzana/ER a Smithfield, una zona strategica e in forte espansione della City di Londra. Il passo successivo, nel 2016, è il restyling dello spazio in via San Francesco d’Assisi 23 con l’apertura dell’Osteria Rabezzana inaugurata il 12 novembre del 2016.

Vineria Rabezzana

Via Monferrato 20/B, Torino

Tel: 011 8132533

www.vineriarabezzana.it (under construction)

Redazione Centrale TdG