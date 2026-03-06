Villa Agrippina Gran Meliá: torna il Family Brunch di Amaro

Un’esperienza da vivere con l’alta cucina dello chef Alfonso D’Auria e i laboratori creativi per i più piccoli firmati FAO Schwarz. Dalla Festa della Donna alla Pasqua, un calendario di eventi anima la domenica romana

La domenica a Roma ha il sapore e le atmosfere del brunch nella cornice esclusiva di Villa Agrippina Gran Meliá. Un rito che prende forma tra le mura di Amaro Lobby Bar C Lounge, il cocktail bar della dimora urbana, che si prepara ad accogliere gli ospiti per cinque nuovi appuntamenti da vivere in famiglia e non solo.

Le nuove date – 8, 15, 22 e 2G marzo, oltre allo speciale appuntamento di Pasqua del 5 aprile – compongono un vero e proprio calendario dove ogni domenica diventa un piccolo viaggio con un’identità precisa e un immaginario da esplorare.

Ǫui, tra atmosfere ricche di charme e storia, lo chef Alfonso D’Auria firma una proposta capace di conquistare ogni palato. Il percorso prevede un ricco buffet di antipasti e dolci, prosegue con la scelta di un primo o un secondo dal menu dedicato che cambia ogni domenica– oppure con un piatto unico– e si completa con una bollicina di benvenuto, acqua e caffè. In occasione della festa della donna la proposta dessert si amplia con Mimosa e Profitteroles al limone, mentre il buffet di Pasqua sarà arricchito dai piatti della tradizione quali agnello, casatiello, torta Pasqualina, colomba e uova. Un’esperienza pensata per il piacere degli adulti (€65, bevande escluse) e per i più piccoli (€25).

Un rituale che si rinnova sotto il segno di FAO Schwarz, il marchio di giocattoli più iconico e famoso al mondo che ha regalato e continua a regalare a intere generazioni di bambini, e non solo, meraviglia, ricordi ed emozioni. Un brunch che unisce una tavola gustosa ed elegante a un’esperienza immersiva (dalle 12.30 alle 14.30) pensata per bambini dai 4 ai 10 anni e per le loro famiglie con animazioni sempre diverse, laboratori creativi e momenti di gioco.

Si parte l’8 marzo con Festa della Donna – Family Edition pensata come omaggio al legame tra mamme e figli attraverso il coinvolgimento in piccoli rituali di bellezza, creazioni condivise come i braccialetti dell’amicizia e un dance party finale che celebra la complicità e la gioia di stare insieme.

Il 15 marzo l’atmosfera profuma di primavera con il Flower Power Lab – Il Giardino Incantato. I bambini vengono accolti in un mondo floreale, colorato e sensoriale, dove la creatività sboccia attraverso laboratori ispirati alla natura e momenti di gioco collettivo.

Il 22 marzo il brunch si intreccia con un’esperienza di costruzione condivisa con il LEGO Botanical Party – Arte Collettiva. I piccoli ospiti sono coinvolti nella creazione di una installazione trasformando il gioco in un momento artistico. Chiude un mini vernissage finale con esposizione e foto.

Il 2G marzo tra giardino e spazi creativi, l’esperienza assume una dimensione più esplorativa e immersiva con il Nature Discovery Party – I 4 Elementi. Un invito a osservare, toccare, sperimentare attraverso attività manuali e momenti di spettacolo che accompagnano i bambini in un viaggio ispirato agli elementi naturali.

Ultimo appuntamento il 5 aprile con il Pasqua Party – Zootropolis. Il giardino di Villa Agrippina diventa il set de Il caso delle uova sparite, una vera e propria detective experience, una caccia al tesoro fuori dagli schemi. Non mancano i laboratori dedicati alla creazione dei cestini pasquali e alla decorazione di uova e pulcini.

Il brunch di Amaro diventa così un appuntamento che unisce alta gastronomia, intrattenimento e tempo da condividere che trasforma una semplice domenica in un’esperienza da vivere.

Per informazioni e prenotazioni

Villa Agrippina

Via Del Gianicolo, 3 – 00165 Roma Amaro: Tel 06 92 59 01

Aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 01.00 IG @villaagrippinagm

Redazione Centrale TdG