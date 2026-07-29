Vigna Traverso, l’enoturismo su misura

– Redazione Centrale TdG –

A Prepotto un’esperienza enoturistica costruita su misura accompagna gli ospiti alla scoperta della cantina, dei vigneti e della filosofia produttiva della famiglia Traverso

C’è un momento, durante la visita a Vigna Traverso, in cui il vino smette di essere semplicemente un prodotto e diventa un racconto. Succede quando, attraversando la barricaia, gli ospiti arrivano nella sala degustazione panoramica dopo aver ripercorso tutte le fasi della sua nascita: dalla selezione delle uve fino all’affinamento. È qui che prende forma il percorso “Dall’uva al calice”, l’esperienza enoturistica con cui la cantina di Prepotto invita il pubblico a entrare nel proprio mondo.

Nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, Vigna Traverso propone infatti un modo di vivere il vino che mette al centro la relazione diretta con chi lo produce. «Ogni visita è un viaggio che racconta chi siamo e come lavoriamo», spiega Stefano Traverso, enologo della cantina «cerchiamo di trasmettere tre valori che rappresentano l’identità della nostra azienda: l’amore per la terra, il rispetto per i vitigni e il desiderio di creare vini capaci di emozionare, perché ogni bottiglia racconta non solo il territorio, ma anche la sensibilità di chi la produce.» La visita, della durata di circa un’ora e mezza, accompagna gli ospiti lungo tutte le aree della cantina, partendo dagli spazi dedicati al conferimento e alla lavorazione delle uve, proseguendo attraverso gli ambienti di vinificazione e affinamento fino alla barricaia, definita dalla famiglia Traverso “la culla del vino”, dove il tempo completa il lavoro iniziato in vigneto.

Il percorso si conclude nella sala degustazione affacciata sulle colline di Prepotto, dove è possibile scegliere tra una degustazione di tre o cinque vini, tutti appartenenti alla selezione principale dell’azienda. Più che un semplice assaggio, è un’occasione per comprendere la filosofia produttiva che da oltre venticinque anni guida la famiglia Traverso.

Proprio la dimensione familiare della cantina permette di offrire un’accoglienza autentica e flessibile. Le visite vengono personalizzate in base alle esigenze degli ospiti, adattando orari e modalità di svolgimento. Per gruppi che prenotano con largo anticipo, durante la bella stagione è possibile vivere un’esperienza ancora più immersiva con un tour in Defender nei vigneti più panoramici insieme a Stefano Traverso, entrando direttamente nei luoghi dove nasce il vino.

Un altro elemento distintivo è la capacità di coniugare un’accoglienza intima con l’organizzazione di gruppi numerosi. La grande sala panoramica consente infatti di ospitare comodamente anche eventi e visite fino a cinquanta persone.

L’obiettivo resta però sempre lo stesso: far sentire ogni ospite come a casa propria. Per questo, quando possibile, la visita si conclude con l’incontro diretto proprio con Stefano Traverso, trasformando la degustazione in un momento di dialogo e confronto.

In un territorio che ha fatto dell’enoturismo uno dei principali strumenti di valorizzazione del paesaggio, Vigna Traverso sceglie così di distinguersi attraverso un’ospitalità costruita su misura, dove la tecnica, il racconto e il rapporto umano si intrecciano per offrire un’esperienza che va oltre il calice e diventa un’autentica immersione nell’identità dei Colli Orientali del Friuli.

VIGNA TRAVERSO

La cantina Vigna Traverso, situata a Prepotto nei Colli Orientali del Friuli, si distingue per il forte legame con il territorio e per l’attenzione alla qualità artigianale della produzione. Fondata nel 1998 da Giancarlo Traverso e oggi gestita dal figlio Stefano, l’azienda si estende su circa 18 ettari di vigneti, molti dei quali con viti anche cinquantenarie, coltivate con rese basse per garantire uve di grande qualità.

Uno degli elementi che rende la cantina particolare è l’utilizzo dei terreni tipici della zona, chiamati “ponca”, una marna argillosa ricca di minerali che conferisce ai vini profondità aromatica, struttura e grande persistenza. Inoltre, la produzione valorizza sia vitigni internazionali sia varietà autoctone friulane, come lo Schioppettino di Prepotto, considerato uno dei simboli enologici del territorio.

La filosofia della cantina unisce tradizione e innovazione: tutte le fasi, dalla vigna alla vinificazione, sono seguite direttamente dalla famiglia, con tecnologie moderne ma nel rispetto dell’ambiente e delle pratiche locali. Questo approccio permette a Vigna Traverso di produrre vini che esprimono autenticamente l’identità dei Colli Orientali del Friuli.