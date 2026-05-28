Vigna Traverso, la centralità dei rossi sui Colli Orientali del Friuli

Redazione Centrale TdG –

Nel cuore di una delle terre simbolo dei grandi bianchi italiani, la famiglia Traverso costruisce da oltre venticinque anni un progetto vitivinicolo fondato sulla valorizzazione dei vini rossi e sull’arte della cuvée

Quando si parla di Friuli-Venezia Giulia, il pensiero corre immediatamente ai grandi vini bianchi che hanno reso celebre questa regione nel mondo. È proprio all’interno di questo contesto che Vigna Traverso ha costruito la propria identità distintiva scegliendo una strada meno battuta: valorizzare il potenziale dei vini rossi dei Colli Orientali del Friuli.

Fondata nel 1998 da Giancarlo Traverso, già produttore nel territorio del Piave insieme alla moglie Ornella Molon, l’azienda nasce da una profonda passione per i Colli Orientali e per i vitigni storicamente legati a queste colline. Dopo anni di viaggi e confronti con alcune delle più importanti realtà vitivinicole europee, Giancarlo individua a Prepotto un territorio capace di esprimere vini di grande personalità grazie alla combinazione unica di microclima, forti escursioni termiche e suoli di ponca, la tipica alternanza di marne e arenarie che caratterizza quest’area.

Oggi la guida tecnica dell’azienda è affidata a Stefano Traverso, enologo e figlio di Giancarlo, che ha sviluppato una filosofia produttiva fondata sulla ricerca della qualità assoluta e sulla valorizzazione delle singole parcelle. Una filosofia che parte dalla vigna, dove la selezione delle uve inizia settimane prima della vendemmia, e prosegue in cantina attraverso un rigoroso sistema di cernita che combina tecnologia e controllo manuale.

La scelta che rende Vigna Traverso particolarmente originale nel panorama friulano riguarda però la centralità dei vini rossi. Mentre gran parte della regione ha costruito la propria reputazione internazionale sui vini bianchi, l’azienda ha deciso di concentrare la propria ricerca sui rossi come: Schioppettino di Prepotto, Merlot, Cabernet Franc, Troj e Sottocastello Rosso. Questo orientamento trova la sua massima espressione nello Schioppettino di Prepotto, vitigno autoctono quasi scomparso negli anni Sessanta e oggi simbolo di Prepotto, interpretato da Vigna Traverso con risultati che hanno portato al riconoscimento dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso 2025.

A distinguere ulteriormente l’approccio aziendale è la filosofia della cuvée. In un’epoca in cui il monovigneto è spesso al centro del racconto enologico, Vigna Traverso continua a credere nel valore dell’assemblaggio come strumento per valorizzare la complessità del territorio e le peculiarità delle singole parcelle; ogni parcella, infatti, viene prima vinificata separatamente e solo successivamente entra a far parte del blend finale, con l’obiettivo di ottenere vini equilibrati, profondi e coerenti nel tempo.

A oltre venticinque anni dalla fondazione, Vigna Traverso rappresenta così una delle espressioni più originali dei Colli Orientali del Friuli: una cantina che ha scelto di guardare oltre gli stereotipi regionali, dimostrando come una delle terre simbolo dei grandi bianchi italiani possa dare vita anche a vini rossi di straordinaria identità e carattere.

VIGNA TRAVERSO

La cantina Vigna Traverso, situata a Prepotto nei Colli Orientali del Friuli, si distingue per il forte legame con il territorio e per l’attenzione alla qualità artigianale della produzione. Fondata nel 1998 da Giancarlo Traverso e oggi gestita dal figlio Stefano, l’azienda si estende su circa 18 ettari di vigneti, molti dei quali con viti anche cinquantenarie, coltivate con rese basse per garantire uve di grande qualità.

Uno degli elementi che rende la cantina particolare è l’utilizzo dei terreni tipici della zona, chiamati “ponca”, una marna argillosa ricca di minerali che conferisce ai vini profondità aromatica, struttura e grande persistenza. Inoltre, la produzione valorizza sia vitigni internazionali sia varietà autoctone friulane, come lo Schioppettino di Prepotto, considerato uno dei simboli enologici del territorio.

La filosofia della cantina unisce tradizione e innovazione: tutte le fasi, dalla vigna alla vinificazione, sono seguite direttamente dalla famiglia, con tecnologie moderne ma nel rispetto dell’ambiente e delle pratiche locali. Questo approccio permette a Vigna Traverso di produrre vini che esprimono autenticamente l’identità dei Colli Orientali del Friuli.