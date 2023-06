La Camera di Commercio di Verona dedica quattro giorni all’eno e all’oleoturismo: 66 imprese incontreranno 21 buyer internazionali, alla scoperta delle eccellenze del territorio, mappate grazie al concorso Best of Wine Tourism

Verona si appresta ad ospitare uno dei più importanti eventi del settore enoturistico: il Verona Wine and Olive Oil Tourism Days. Dal 6 al 9 giugno, la Camera di Commercio di Verona diventerà la sede di un incontro tra 21 buyers provenienti da diverse parti d’Europa e dagli Stati Uniti, giornalisti del settore e le imprese vinicole e frantoi della provincia veronese che sono state mappate nella guida Verona Wine and Olive Oil Tourism.

Il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello, ha sottolineato l’importanza dell’evento Verona Wine and Olive Oil Tourism Days nel contesto della promozione del turismo veronese:

“Siamo orgogliosi di organizzare “Verona Wine and Olive Oil Tourism Days”, un evento che mette in evidenza le eccellenze enogastronomiche e turistiche della nostra provincia. La Camera di Commercio di Verona è fortemente impegnata nella promozione del turismo veronese e nel supporto alle imprese locali e dal 2016 fa parte della rete internazionale Great Wine Capitals, realizza il Concorso Best of Wine Tourism e pubblica la Guida “Verona Wine and Olive Oil Tourism”. L’evento business to business è dedicato proprio alle 116 imprese che compaiono nell’ultima edizione della Guida. Crediamo che il turismo enogastronomico sia un settore in grande sviluppo e che possa contribuire in modo significativo alla crescita economica della nostra area. L’evento offre un’importante piattaforma di visibilità per le nostre imprese vinicole, i frantoi e le imprese legate al turismo, consentendo loro di entrare in contatto con potenziali acquirenti e di ampliare la loro presenza sui mercati nazionali ed internazionali. Siamo felici di premiare le imprese che si sono distinte per l’eccellenza delle loro attività enoturistiche, incoraggiando così la qualità e l’innovazione nel settore. Continueremo a sostenere iniziative come questa, che promuovono il turismo veronese e valorizzano le nostre ricchezze enogastronomiche, culturali e naturalistiche”.

Nel corso degli incontri B2b 66 imprese veronesi incontreranno i buyer esteri, con un fitto calendario di appuntamenti, più di 500 che proseguiranno per tutta la giornata del 7 giugno

In serata sarà assegnato il prestigioso premio “Best of Wine Tourism” alle sette imprese veronesi che si sono particolarmente distinte per l’eccellenza delle loro attività enoturistiche. Questo riconoscimento, momento di punta fra le iniziative della rete Great Wine Capitals a cui Verona partecipa come rappresentante nazionale, testimonia l’impegno e la passione con cui queste aziende promuovono il turismo enologico, offrendo esperienze uniche e coinvolgenti ai visitatori.

La giornata conclusiva dell’evento, l’8 giugno, vedrà buyers e giornalisti impegnati in visite guidate alle cantine e ai frantoi della provincia veronese. Sarà un’opportunità per vivere esperienze uniche e degustare vini pregiati e olio extravergine d’oliva di alta qualità, immergendosi nelle tradizioni e negli scenari mozzafiato delle campagne veronesi.

La scelta di Verona come sede di questo importante evento non è casuale. La città è da sempre famosa per la sua tradizione vitivinicola, che affonda le radici nella sua storia millenaria. Le colline che circondano Verona offrono un ambiente ideale per la coltivazione di viti e ulivi, producendo etichette vinicole e oli extravergini fra i più pregiati d’Italia.

Inoltre, Verona è una città di grande fascino e bellezza, ricca di storia e di attrazioni turistiche. I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica di questa città, visitando i suoi monumenti storici, passeggiando per le suggestive strade del centro e gustando la rinomata cucina veronese.

“Verona Wine and Olive Oil Tourism Days” rappresenta dunque un’occasione imperdibile per scoprire e apprezzare le eccellenze veronesi, incontrare i produttori di vino e olio di alta qualità e creare importanti connessioni nel settore del turismo. L’evento contribuirà sicuramente a promuovere la provincia veronese come meta di riferimento per gli amanti del buon cibo e del vino.

La rete delle grandi Capitali del Vino comprende Verona (unica area enoturistica italiana) assieme a Adelaide (South Australia), Bilbao e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna (Svizzera), Mainz (Germania), Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco e Napa Valley (Usa), Valparaìso, Casablanca Valley (Cile), Cape Town (Sudafrica) e Hawke’s Bay, in Nuova Zelanda. Quest’ultima è la new entry delle “Great Wine Capitals”, che adesso sono 12.

Il concorso Best of Wine Tourism:

il Concorso Best Of Wine Tourism premia le aziende vitivinicole e di servizio nel mondo del vino che si distinguono per la qualità dei loro servizi turistici. Si può concorrere in diverse categorie. Sei sono per le imprese vitivinicole: ricettività, ristorazione, architettura e paesaggio, arte e cultura, esperienze innovative per l’enoturismo e pratiche sostenibili per l’enoturismo. Una settima categoria è prevista per le imprese di servizio alla filiera del vino. Tutti i partecipanti entreranno nella Guida “Verona Wine and Olive Oil Tourism” che sarà distribuita nelle fiere internazionali di settore.

Visitare un museo del vino, fare un picnic tra i vigneti o addirittura soggiornarvi, adottare una vigna, festeggiare il proprio compleanno in vigna con un barbecue o visitare i campi in bici elettrica, mountain bike e anche in vespa, fare una degustazione virtuale, imbottigliare il proprio vino. Sono solo alcune delle esperienze creative che gli enoturisti possono sperimentare nelle aziende vitivinicole veronesi, valorizzate in tutto il mondo dalla Camera di Commercio con il Concorso Best of Wine Tourism.

… l’oleoturismo

Dalla partecipazione alla raccolta delle olive alle visite guidate in frantoio per conoscere le fasi del ciclo produttivo dell’olio, passando per le degustazioni, i corsi di assaggio e di cucina, i laboratori per famiglie e bambini, le cene a tema, le camminate e i pic-nic e ogni genere di evento che ha come protagonista l’extravergine di oliva, alimento principe della dieta mediterranea. Una raccolta di esperienze indimenticabili e spesso all’avanguardia, create per il turista appassionato di olio e tutte da vivere, attraverso le quali si intende promuovere il paesaggio e il prodotto, in un mix indissolubile che lega la cultura dell’olio all’identità della terra e della gente che lo produce.