Ventiventi sul tetto d’Europa

Ventiventi è un’azienda vitivinicola a conduzione familiare nel cuore dell’Emilia-Romagna e si distingue nel panorama enologico italiano per l’eleganza dei suoi Metodo Classico, la sostenibilità integrata e la capacità di raccontare l’identità del territorio con uno stile moderno e riconoscibile.

Dinamica, esattamente come i fratelli Razzaboni che, dal 2020, portano avanti questo interessante progetto, l’azienda modenese ha partecipato a Lambrusco Day in vetta al Monte Bianco, dove ha portato alcune delle referenze più rappresentative della loro produzione.

I protagonisti al Lambrusco Day in cima al Monte Bianco sono stati il Rosé Spumante Brut Metodo Classico 100% Lambrusco di Sorbara e Rouge de Noir Metodo Classico 100% Lambrusco Salamino di Santa Croce e La Vie 100% Lambrusco di Sorbara Charmat (MODENA DOC) Metodo Charmat.

In rappresentanza dell’azienda Riccardo Razzaboni, Brand Ambassador di Ventiventi: “Portare il nostro Metodo Classico sulla cima più alta d’Europa sul punto panoramico di Punta Helbronner, a 3.466 metri di altitudine, è stato un modo per celebrare l’ambizione, la purezza e la verticalità che questo vino rappresenta” inoltre continua “è stata un’esperienza molto interessante per il nostro lavoro e per far conoscere i nostri vini in un luogo unico, dove lo sguardo abbraccia le cime ed unisce l’eccellenza enologica italiana alla bellezza senza confini delle Alpi. Un’idea nata quasi per gioco, ma con un messaggio profondo: Ventiventi guarda sempre verso l’alto”, ha dichiarato Razzaboni.

L’iniziativa anticipava una serie di eventi e degustazioni estive in programma tra Modena, L’Aquila e Venezia, dove il marchio emiliano continuerà a raccontare la propria visione: un equilibrio tra innovazione, identità e territorio, in particolare, in questi giorni era anche presente ad Abruzzo in Bolla dove, tra le realtà spumantistiche più interessanti d’Italia, Ventiventi ha presentato la propria selezione di bollicine a Palazzo dell’Emiciclo, L’Aquila.

L’estate Ventiventi proseguirà poi con gli Aperitivi Ventiventi nel litorale veneziano di Jesolo Lido, nei primi giorni d’agosto 2025, quando Ventiventi porterà i suoi vini in alcuni dei migliori hotel di Jesolo per una serie di degustazioni dedicate a turisti e wine lovers. L’iniziativa mira a far scoprire i vini della cantina emiliana anche fuori dal contesto tradizionale, abbinando territorio, ospitalità e cultura enologica.

Ventiventi

Tutto ha inizio nel 2014 con l’acquisizione dei terreni allo scopo di radicare un sogno nella terra emiliana che, a Medolla (MO), ospita i 70 ettari di proprietà, di cui 30 vitati, e la cantina. La scelta della terra non è casuale. La tessitura alluvionale, con il 45% di argilla, 47% di limo e 8% di sabbia, offre un habitat ideale per la vite. Con il primo impianto nel 2016, le radici non sono solo quelle delle viti, ma quelle di una famiglia pronta a prendersi cura di ogni filare, di ogni tralcio, consapevole che la pazienza è il primo ingrediente del successo.

La prima vendemmia del 2018 rappresenta il frutto di anni di attesa e lavoro, ma è solo l’inizio. La vera svolta arriva nel 2020, l’anno che non a caso dà il nome alla cantina. Con la commercializzazione ufficiale dei primi vini, Ventiventi fa il suo ingresso sul mercato e inizia a farsi strada in un settore competitivo e in continua evoluzione. La scelta del Metodo Classico, l’impegno verso la sostenibilità e l’attenzione maniacale alla qualità si rivelano la chiave per distinguersi. L’approccio basato sulla valorizzazione dei vitigni locali, come il Lambrusco Salamino di Santa Croce, il Sorbara, l’Ancellotta e il Pignoletto, troviamo varietà internazionali come il Chardonnay, Pinot Bianco, Cabernet Sauvignon e Traminer. Oggi, la produzione conta oltre 66.000 bottiglie tra Metodo Classico, Charmat e vini fermi.

Dal novembre 2023, Ventiventi entra a far parte della FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti- una scelta che rafforza l’identità dell’azienda e ne certifica l’approccio autentico e trasparente.

Info

Redazione Centrale TdG