Velvet Torino apre le sue porte all’Asia

Tra street food asiatico contemporaneo e design visionario, Tan Street inaugura il primo tassello di un innovativo polo esperienziale nel centro città. Nel cuore pulsante di Torino, a due passi dalla stazione di PortaNuova, apre le porte Tan Street: più di un ristorante, una nuova destinazione urbana che fonde cucina asiatica contemporanea e design narrativo in un format scalabile, dinamico e inedito per lascena sabauda. Nonostante la città fosse ricca, soprattutto grazie alle recenti aperture negli ultimi due anni, di ristoranti filo-orientali, mancava un luogo che racchiudesse più “identità” oltre quella meramente ristorativa: e qui si colloca Tan, in questo “gap” che viene così riempito da questa nuova interessante apertura.



Dietro a questo progetto c’è VELVET Studio, il laboratorio creativo guidato da Gianluca Bocchetta, noto per la capacità di trasformare luoghi in esperienze immersive. Per Tan Street, Velvet ha immaginato un viaggio: una metropolitana ideale che da Torino catapulta nel cuore vibrante dell’Asia, tra mercati notturni, insegne al neon e metropoli pulsanti.

“Abbiamo riflettuto sull’elemento di innovazione da introdurre: un design in parte evocativo, in parte la nostra personale interpretazione del concetto di asiatico contemporaneo. Alcuni elementi — come le insegne luminose, i banner con il traffico urbano, la fermata della metropolitana giapponese — sono richiami dichiarati. Altri spazi, invece, sono reinterpretazioni originali: lanterne moderne, controsoffitti metallici, decori pensati per far viaggiare lo sguardo dell’avventore mentre esplora sapori asiatici autentici, ma accessibili” (così racconta il CEO e Founder di Velvet, Gianluca Bocchetta).

La proposta gastronomica si muove sulla stessa linea: pochi piatti iconici, sapientemente selezionati, a costi democratici, per offrire un viaggio veloce ma intenso in Oriente. Un’idea contemporanea che ha ispirato anche la scenografia architettonica: invece di rincorrere il minimalismo freddo e futurista, Velvet ha scelto di creare un contenitore caldo, immersivo, perfetto per accogliere un’esperienza di gusto innovativa e trasversale. Tan Street non nasce come punto d’arrivo, ma come prima tappa di un progetto più ampio: un piccolo polo urbano dove cibo, design e cultura si incontrano, contribuendo attivamente alla trasformazione della Torino contemporanea.

Chi è Velvet Studio. Velvet è un laboratorio di idee e sperimentazione che trasforma architettura e design in esperienze viventi. Con sede a Torino e Milano, sotto la guida creativa di Gianluca Bocchetta, Velvet si distingue per la capacità di anticipare le tendenze, plasmando nuovi modi di vivere e interagire con l’ambiente. Tra i progetti iconici: il rilancio di Piazza Carlina a Torino, sviluppi internazionali a New York e Miami, e la creazione del Barriera Design District.

TAN STREET

Via Giovanni Giolitti, 5a – TORINO

Redazione Centrale TdG