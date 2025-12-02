Turismo del Gusto
Valdobbiadene D.O.C.G. Spumante Superiore di Cartizze di Le Colture per feste indimenticabili

Un vino che porta in tavola la magia delle colline di Valdobbiadene, tra profumi avvolgenti, tradizione e il piacere di brindare insieme

Nel cuore di Valdobbiadene, tra le colline ripide di Santo Stefano e Saccol che d’inverno sembrano disegnate dalla mano di un artista, nasce un vino capace di racchiudere lo spirito delle feste. Il Valdobbiadene D.O.C.G. Spumante Superiore di Cartizze di Le Colture è un abbraccio profumato di tradizione, eleganza e convivialità: una bottiglia che porta in tavola la magia delle Feste e la voglia di celebrare insieme.

Cartizze è un fazzoletto di terra prezioso, un piccolo anfiteatro naturale dove il tempo sembra rallentare. Qui le uve maturano con calma, accarezzate dal sole e protette dai pendii, sviluppando aromi morbidi e intensi che rendono questo vino unico nel suo genere. Nel bicchiere si presenta luminoso, con un perlage finissimo e un profumo che richiama frutta matura, pesca, albicocca e fiori bianchi: sentori che evocano immediatamente atmosfere di festa e momenti condivisi.

Il Cartizze di Le Colture si presenta con un colore giallo paglierino brillante e un perlage finissimo e persistente. Al naso emergono profumi di frutta bianca, albicocca e pesca, che scivolano verso note delicate di fiori d’agrumi e rosa. Al palato la sensazione è morbida e avvolgente, con un finale amabile e una persistenza che accompagna con naturalezza abbinamenti raffinati.

Il Cartizze di Le Colture è un vino che ama la compagnia e che vanta una versatilità gastronomica ideale per le festività. Perfetto come aperitivo, accompagna salumi delicati, crostacei e stuzzichini, ma si esprime con armonia anche a tavola, in abbinamento a piatti a base di pesce, carni bianche e verdure. Nel periodo natalizio trova la sua massima espressione a fine pasto, accanto ai dolci della tradizione come panettone, pandoro e focaccia, oltre alla pasticceria secca e ai dessert al cucchiaio. Un compagno capace di accompagnare l’intero arco delle feste, dall’aperitivo al dessert.

Per chi ama condividere, la bottiglia è disponibile anche in formato Magnum, perfetto per i grandi tavoli imbanditi, per i cenoni in famiglia e per i brindisi che uniscono amici e affetti. Un gesto scenografico, elegante e perfetto per rendere ancora più memorabili le Feste.

Da tempo, Le Colture è una delle realtà più rappresentative del Valdobbiadene Prosecco Superiore. Nelle mani dei fratelli Ruggeri, custodi del lavoro avviato nel 1983 da Cesare Ruggeri, l’azienda continua a interpretare il territorio con sensibilità contemporanea e fedeltà alle sue origini. Il Cartizze ne è la sintesi: un vino che racconta il luogo da cui proviene e al tempo stesso diventa simbolo di convivialità, atmosfera e piacere condiviso.

Nel periodo più luminoso dell’anno, il Valdobbiadene D.O.C.G. Superiore di Cartizze di Le Colture rappresenta una scelta che unisce gusto, eleganza e identità, portando sulla tavola delle feste un brindisi che profuma di storia, territorio e artigianalità.

LE COLTURE

Fondata nel 1983 da Cesare Ruggeri, Le Colture è oggi guidata dai figli Silvia, Alberto e Veronica, che portano avanti una filosofia produttiva basata sull’identità del territorio, sulla sostenibilità e sulla qualità come scelta quotidiana. I 45 ettari vitati si estendono tra Santo Stefano, Cartizze, Valdobbiadene e le colline del Montello, in un mosaico di microaree che permettono di interpretare la Glera in tutte le sue sfumature.

Redazione Centrale TdG

