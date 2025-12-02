Valdobbiadene D.O.C.G. Spumante Superiore di Cartizze di Le Colture per feste indimenticabili

Un vino che porta in tavola la magia delle colline di Valdobbiadene, tra profumi avvolgenti, tradizione e il piacere di brindare insieme

Nel cuore di Valdobbiadene, tra le colline ripide di Santo Stefano e Saccol che d’inverno sembrano disegnate dalla mano di un artista, nasce un vino capace di racchiudere lo spirito delle feste. Il Valdobbiadene D.O.C.G. Spumante Superiore di Cartizze di Le Colture è un abbraccio profumato di tradizione, eleganza e convivialità: una bottiglia che porta in tavola la magia delle Feste e la voglia di celebrare insieme.

Cartizze è un fazzoletto di terra prezioso, un piccolo anfiteatro naturale dove il tempo sembra rallentare. Qui le uve maturano con calma, accarezzate dal sole e protette dai pendii, sviluppando aromi morbidi e intensi che rendono questo vino unico nel suo genere. Nel bicchiere si presenta luminoso, con un perlage finissimo e un profumo che richiama frutta matura, pesca, albicocca e fiori bianchi: sentori che evocano immediatamente atmosfere di festa e momenti condivisi.

Il Cartizze di Le Colture si presenta con un colore giallo paglierino brillante e un perlage finissimo e persistente. Al naso emergono profumi di frutta bianca, albicocca e pesca, che scivolano verso note delicate di fiori d’agrumi e rosa. Al palato la sensazione è morbida e avvolgente, con un finale amabile e una persistenza che accompagna con naturalezza abbinamenti raffinati.

Il Cartizze di Le Colture è un vino che ama la compagnia e che vanta una versatilità gastronomica ideale per le festività. Perfetto come aperitivo, accompagna salumi delicati, crostacei e stuzzichini, ma si esprime con armonia anche a tavola, in abbinamento a piatti a base di pesce, carni bianche e verdure. Nel periodo natalizio trova la sua massima espressione a fine pasto, accanto ai dolci della tradizione come panettone, pandoro e focaccia, oltre alla pasticceria secca e ai dessert al cucchiaio. Un compagno capace di accompagnare l’intero arco delle feste, dall’aperitivo al dessert.

Per chi ama condividere, la bottiglia è disponibile anche in formato Magnum, perfetto per i grandi tavoli imbanditi, per i cenoni in famiglia e per i brindisi che uniscono amici e affetti. Un gesto scenografico, elegante e perfetto per rendere ancora più memorabili le Feste.

Da tempo, Le Colture è una delle realtà più rappresentative del Valdobbiadene Prosecco Superiore. Nelle mani dei fratelli Ruggeri, custodi del lavoro avviato nel 1983 da Cesare Ruggeri, l’azienda continua a interpretare il territorio con sensibilità contemporanea e fedeltà alle sue origini. Il Cartizze ne è la sintesi: un vino che racconta il luogo da cui proviene e al tempo stesso diventa simbolo di convivialità, atmosfera e piacere condiviso.

Nel periodo più luminoso dell’anno, il Valdobbiadene D.O.C.G. Superiore di Cartizze di Le Colture rappresenta una scelta che unisce gusto, eleganza e identità, portando sulla tavola delle feste un brindisi che profuma di storia, territorio e artigianalità.

LE COLTURE

Fondata nel 1983 da Cesare Ruggeri, Le Colture è oggi guidata dai figli Silvia, Alberto e Veronica, che portano avanti una filosofia produttiva basata sull’identità del territorio, sulla sostenibilità e sulla qualità come scelta quotidiana. I 45 ettari vitati si estendono tra Santo Stefano, Cartizze, Valdobbiadene e le colline del Montello, in un mosaico di microaree che permettono di interpretare la Glera in tutte le sue sfumature.

Redazione Centrale TdG