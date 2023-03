Una patata tira l’altra: Poormanger si espande ancora

Lo storico brand delle patate ripiene torinesi festeggia con tutta la città l’apertura del terzo punto vendita

Una grande festa arriva in città, e a organizzarla sono ancora una volta i ragazzi di Poormanger. Lo storico e amatissimo brand che ha reso negli anni la patata ripiena una tradizione tutta torinese inaugura infatti il suo terzo punto vendita in città, proprio a un passo dalla stazione di Porta Nuova, in piazza Paleocapa 2 a Torino.

Poormanger, nato nel 2011 dall’idea semplice e ambiziosa di tre amici – portare la patata ripiena in Italia, per trasformarla in un nuovo piatto della cucina popolare, attraverso ricette fantasiose realizzate con i prodotti del territorio – è cresciuto negli anni trasformandosi in un esempio di imprenditoria di successo.

Un progetto che ha le sue radici a Torino e che è sempre stato parte attiva di quel tessuto sociale eterogeneo che caratterizza la città, fatto di studenti, famiglie, giovani coppie, nuove tendenze e piole storiche.

Oggi, insieme a tutta la città, Poormanger vuole festeggiare l’inizio di una nuova, bella avventura nel cuore di Torino: l‘apertura del suo nuovo punto vendita, il terzo a Torino dopo quelli di via Maria Vittoria 36/B e di via Palazzo di Città 26/B, il quinto della rete se contiamo le due aperture milanesi nel 2021in zona Navigli in via Vigevano 10, e nel 2022 a Chinatown in via Paolo Sarpi 60.

Giovedi 30 marzo, a partire dalle ore 19, piazza Paleocapa, sarà quindi il teatro di una grande festa, a cui tutta la città è invitata a partecipare. Musica dal vivo, fiumi di Molecola e birra Baladin e il più iconico street food della città per una serata di autentico divertimento. Un’occasione speciale per brindare, e per assaggiare le speciali “patate ripiene d’autore” realizzate per l’occasione grazie alla collaborazione di alcuni grandi nomi della ristorazione torinese. “Abbiamo pensato di coinvolgere nella nostra giornata di festa alcuni nomi che hanno contribuito a fare la storia della ristorazione di questa città, in versione tradizionale o contemporanea, piemontese di nascita o di acquisizione, popolare o gourmet”, racconta Daniele Regoli, fondatore di Poormanger. “Siamo felici di continuare a lavorare per la crescita di Poormanger, progetto in cui da subito abbiamo creduto per le sue caratteristiche di unicità e autenticità”, commenta Leopoldo Resta, Amministratore Delegato di CIRFOOD Retail, che nel 2021 ha acquisito il marchio proprio con lo scopo di ampliarne il mercato. “E siamo felici di farlo continuando a contare sul prezioso contributo di Daniele, uno dei fondatori di questo bel progetto, che resta con noi per garantire la continuità di visione e di contenuti di un locale che è entrato nel cuore dei Torinesi e, da alcuni anni, dei Milanesi”.

Ecco la selezione di speciali “patate ripiene d’autore” che saranno disponibili esclusivamente per la festa del 30 aprile:

Federico Zanasi, Condividere: Patata “viva Messico!”

Lo chef di Condividere, una stella Michelin all’headquarter Lavazza, si è gentilmente prestato alla realizzazione di una patata ripiena per la grande festa di Poormanger, e si è ispirato alla cucina messicana, come sovente fa per alcune delle creazioni più pop della sua cucina, tra le più interessanti e contemporanee della città. La sua ricetta? Carne di maiale sfilacciata (leggermente speziata e piccante) con coriandolo, achote, lime e cipolla in agrodolce.

Oh Crispa! – 红烧牛肉 : Patata “Hong shao niu rou”

Torino è una città fatta di tradizioni antiche che si mescolano con tradizioni nuove e lontane: Oh Crispa!, ravioleria cinese tra le migliori in città, è la perfetta sintesi dell’anima multietnica della città e di un intero quartiere, San Salvario. La Cina incontra la patata ripiena nella creazione di Oh Crispa! per la nuova apertura di Poormanger: brasato di black angus grass-fed, cavolo cinese, cipollotto, coriandolo, spezie.

M** Bun: Patata “Esageruma Nen”

L'”Agrihamburgeria Slow Fast Food” di Torino ha rivoluzionato i panini all’americana, condendoli in salsa piemontese, e per questo si è guadagnata di diritto un posto nel cuore della clientela torinese, La loro creazione d’autore per Poormanger è una patata ripiena con carne cruda dell’azienda agricola Scaglia, stracciatella, pesto di basilico e pomodorini confit.

Van Ver Burger: Patata “New Rant”

Realtà giovane e moderna di “cucina plant based itinerante”, Van Ver Burger gira con il suo coloratissimo camioncino per la città proponendo deliziosi panini a base di burger vegetali. Per la festa di Poormanger propone una patata ripiena con formaggio erborinato home-made e brasato di seitan alla piemontese.

Antiche Sere: “Patata Cauda”

Una delle più storiche, amate e autentiche piole torinesi propone una patata dal gusto squisitamente piemontese, con peperoni e bagna cauda. La creazione di Antiche Sere per Poormanger parla di tradizione e di amore per il territorio.

Mollica: Patata “L’allevatore”

Mollica ha portato in città un modo diverso di fare i panini: materie prime di qualità, pane fresco, fantasia, abbondanza e golosità. Un bel progetto, giovane ed entusiasta come Poormanger, che firma la patata ripiena con soppressata toscana, la vera gorgonzola novarese, cipolle caramellate e spinacino fresco “del nostro contadino”, senape e miele.

Poormanger, dal 2011 “quelli delle patate”

2011 – Apre Poormanger , un piccolo locale che sforna patate ripiene in via Maria Vittoria. A fondarlo sono Marco, Daniele e Valerio, che intuiscono la potenzialità di una “patata ripiena all’italiana”.

– , un piccolo locale che sforna patate ripiene in via Maria Vittoria. A fondarlo sono Marco, Daniele e Valerio, che intuiscono la potenzialità di una “patata ripiena all’italiana”. Settembre 2016 – Poormanger partecipa al Salone del Gusto di Torino , con il Pata-truck, un camioncino da street food in cui vengono servite tre tonnellate di patate in quattro giorni di manifestazione.

– Poormanger partecipa al , con il Pata-truck, un camioncino da street food in cui vengono servite tre tonnellate di patate in quattro giorni di manifestazione. Novembre 2016 – Poormanger si trasferisce in un locale più grande e più bello, a pochi passi da dove è nato. (Ri)nasce Poormanger in via Maria Vittoria 36/B.

– Poormanger in un locale più grande e più bello, a pochi passi da dove è nato. (Ri)nasce Poormanger in via Maria Vittoria 36/B. Maggio 2018 – Poormanger apre il suo secondo punto vendita a Torino in via Palazzo di Città 26/b.

– Poormanger apre il suo in via Palazzo di Città 26/b. Gennaio 2021 – Poormanger viene acquisito da CIRFOOD Retail, società specializzata nella ristorazione commerciale del Gruppo CIRFOOD, leader della ristorazione collettiva in Italia. Daniele Regoli, uno dei tre fondatori, rimane nel team, a garanzia di continuità con il progetto iniziale.

– Poormanger viene acquisito da società specializzata nella ristorazione commerciale del Gruppo CIRFOOD, leader della ristorazione collettiva in Italia. Daniele Regoli, uno dei tre fondatori, rimane nel team, a garanzia di continuità con il progetto iniziale. Aprile 2021 – Poormanger debutta a Milano, in via Vigevano , in occasione del suo decimo anniversario, proprio sui Navigli, una delle zone più iconiche del suolo meneghino..

– Poormanger debutta a , in occasione del suo decimo anniversario, proprio sui Navigli, una delle zone più iconiche del suolo meneghino.. Dicembre 2022 – Poormanger raddoppia a Milano , con l’apertura di un nuovo punto vendita in via Paolo Sarpi: una location sviluppata su due piani e situata in una zona strategica della città.

– Poormanger , con l’apertura di un nuovo punto vendita in via Paolo Sarpi: una location sviluppata su due piani e situata in una zona strategica della città. 30 marzo 2023 – Poormanger triplica la sua presenza a Torino, aprendo un nuovo punto vendita in piazza Paleocapa 2

