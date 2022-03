Giovedì 17 marzo Eataly Lingotto e Fondazione Mago Sales organizzano un evento di solidarietà per il popolo ucraino

Chef stellati, giovani emergenti, volti dello spettacolo e della tv per una cena di solidarietà: l’appuntamento è per giovedì 17 marzo alle ore 20 in Sala dei Duecento a Eataly Torino Lingotto, per “Una magia per l’Ucraina”, evento di beneficenza tra cucina e magia, organizzato da Eataly, Fondazione Mago Sales e Masters of Magic.

Ideatore della serata è Don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales. Con la sua valigia piena di magie e poesia, il Mago ha fatto più volte il giro del mondo per portare allegria e sorrisi dove più ce n’era bisogno. E in questo momento storico così particolare, giovedì 17 marzo riunisce con sé a Eataly Lingotto per una serata eccezionale grandi nomi della magia, dell’intrattenimento e della cucina per una nobile causa.

Ai fornelli alcuni tra i più importanti chef del nostro territorio, che proporranno un menu speciale pensato per l’occasione. Alexander Robles, il giovane executive chef di Azotea, locale nikkei nel centro di Torino, aprirà la cena con il primo antipasto, tiradito di tonno accompagnato dal cocktail Asian Mary. Segue la proposta di Walter Ferretto, di IlCascinaleNuovo a Isola d’Asti (AT) (1 stella Michelin), un omaggio alla piemontesità con il suo carciofo ripieno, Raschera e acciughe del Cantabrico. Il primo è il raviolo butterfly di Stefano Sforza, di Opera – Ingegno e creatività, il nuovo progetto dello chef aperto in città nel 2019. E poi ecco lo scamone di Fassone “La Granda” con purea di patate al sale e cialde ucraine, proposto da Anna e Claudio Vicina, direttamente dalla cucina di Casa Vicina (1 stella Michelin), al terzo piano di Green Pea. Si conclude in bellezza con un goloso dessert del pastry chef Fabrizio Racca.

Oltre alla cucina, grande protagonista della serata sarà naturalmente la magia, grazie alla presenza del Mago Sales e dei suoi Amici artisti Mago Forest, Raul Cremona, Walter Rolfo, Mago Alexander, Marco Aimone e Piero Venesia.

L’evento è proposto al pubblico al prezzo di € 100. Tutto il ricavato sarà devoluto al Progetto Emergenza Guerra Ucraina della Fondazione Mago Sales, in favore dei bambini delle Comunità dei Figli di Don Bosco di Kiev, Leopoli e Odessa.

MENU

Tiradito di tonno e Asian Mary | Alexander Robles, Azotea

Carciofo ripieno, Raschera e acciughe del Cantabrico | Walter Ferretto, IlCascinaleNuovo, 1 stella Michelin

Raviolo butterfly | Stefano Sforza, Opera – Ingegno e creatività

Scamone di Fassone “La Granda” con purea di patate al sale e cialde ucraine | Anna e Claudio Vicina, Casa Vicina, 1 stella Michelin

Dessert | Fabrizio Racca

Per informazioni e prenotazioni: www.torino.eataly.it

