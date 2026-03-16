Una esclusiva cena a 4 mani sulle note gastronomiche di Giuseppe Verdi

Gli chef stellati Massimo Spigaroli e Gennaro Esposito, sotto l’egida di Teritoria, uniscono il loro estro creativo in due cene evento per la rassegna “Le Terre di Verdi”, nel segno del grande Maestro. La prima si terrà il 26 marzo 2026 all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR).

Due grandi chef stellati mettono insieme il loro prezioso talento in cucina per dare vita a due esclusive cene promosse da Teritoria, prestigiosa community presieduta da Alain Ducasse. Massimo Spigaroli, custode appassionato di una tradizione secolare all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), e Gennaro Esposito, raffinato interprete della cucina italiana al Grand Hotel et de Milan, compongono un’opera gastronomica a quattro mani per la rassegna “Le Terre di Verdi”, tributo d’autore al celebre Maestro, la cui vita si divise fra le nebbiose terre della Bassa Parmense e le stanze dell’Albergo Milano, oggi Grand Hotel et de Milan.

La prima cena evento si terrà il 26 marzo 2026, tra le mura storiche e gli ambienti raffinati dell’Antica Corte Pallavicina. La relazione tra questo luogo e il Maestro affonda le radici in un passato lontano, quando il bisnonno dello chef Massimo Spigaroli, Carlo, era norcino nel podere Piantador di proprietà di Verdi, e trasformava le carni dei maiali allevati lungo il Grande Fiume in prelibati Culatelli e salumi che erano già allora l’essenza gastronomica della Bassa Parmense. Un’arte tramandata di generazione in generazione, fino a Massimo, che nelle cantine risalenti al 1320 — tra le più antiche al mondo ancora in attività — affida il suo Culatello di Zibello DOP all’aria nebbiosa d’inverno e afosa d’estate, perché il tempo e il territorio facciano il resto. Con l’Antica Corte Pallavicina, Ducasse ha un legame che va oltre la stima professionale: lo scorso anno, il più celebrato chef del mondo ha scelto questi luoghi per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Spigaroli. «Una casa incarnata in un territorio», ha detto. Una definizione che, nella sua essenzialità, dice tutto.

Il menu: aperitivo di benvenuto con finger food accompagnati da Champagne Steinbrück Cuvée Brut Tradition S.A. En Magnum; (Antica Corte Pallavicina) Il Culatello Gran Riserva Spigaroli delle grandi occasioni, Champagne Paul Louis Martin Cuvée Grand Cru Extra Brut Vincent Blanc Des Blancs 2014 En Magnum; (Antica Corte Pallavicina) La gallina tonnata va nell’orto, Champagne Vieille France Cuvée Brut Rosé En Magnum; (Grand Hotel et de Milan) Raviolo alla brace ripieno di patate, cavolo riccio e melassa di cipolla di Montoro, Salice Etna Bianco Superiore 2023, Tenuta delle Terre Nere; (Grand Hotel et de Milan) Tortellino con ricotta di bufala in consommé di pomodoro e olio alle erbe mediterranee, Salice Etna Bianco Superiore 2023, Tenuta delle Terre Nere; (Antica Corte Pallavicina) La quaglia in due servizi, porri, visciole e fondente di asparagi, Barolo Rocche di Castiglione 2021, Roccheviberti; Dessert (Grand Hotel et de Milan) Tra una zuppetta e una cassata, Seren, Moscato Passito 2009 di Az. Agricola Metilde; La piccola pasticceria e infusi di bacche. Costo della serata 250 euro per persona.

Il secondo appuntamento è in programma per il 29 aprile al ristorante Don Carlos, all’interno dell’Grand Hotel et de Milan.

Negli ultimi ventisette anni della sua vita, Verdi scelse questo albergo come sua dimora milanese, componendo qui alcune delle sue opere più celebri e seguendo da vicino i lavori per la Casa di Riposo per musicisti. Dal 1872 Verdi alloggiò quasi sempre nella suite numero 105, al primo piano dell’hotel, composto da un salone e tre stanze: fu proprio lì che il Maestro si spense il 27 gennaio 1901. È in questo scenario che Gennaro Esposito, chef 2 Stelle MICHELIN, formatosi alla scuola rigorosa di Alain Ducasse a Parigi, affiancato dall’executive chef Francesco Potenza, porta la sua cucina fatta di contrasti armoniosi, che attinge con sicurezza e profondità all’immenso giacimento gastronomico della Campania, trasformando la tradizione in lusso contemporaneo.

Evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: relais@acpallavicina.com; Tel. 0524 936539

Teritoria è la community presieduta da Alain Ducasse che, dal 1975, riunisce ristoratori e albergatori indipendenti d’Europa. Le oltre 300 maison Teritoria si fanno promotrici di un modo di fare accoglienza unico e distintivo, sono accumunate dalla qualità dei servizi offerti ai propri ospiti e animate da un senso di condivisione e passione per la propria terra.

Per informazioni: Relais Antica Corte Pallavicina

Strada del Palazzo Due Torri, 3 – 43010 Polesine Parmense (PR)

Tel. 0524 936539

E-mail: relais@acpallavicina.com

Sito web: http://www.anticacortepallavicinarelais.it/

Redazione Centrale TdG