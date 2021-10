Una cena ricca di cultura al Carlina Restaurant & Bar dell’NH Collection Torino Piazza Carlina

Due chef, due storie, due Paesi e culture diverse che si incontrano per un grande appuntamento di ristorazione.

È quello del 28 ottobre 2021 al Carlina Restaurant & Bar dell’NH Collection Torino Piazza Carlina con la cena a quattro mani che vedrà protagonisti Alexander Robles (padrone di casa) e Mehdi El Omari (chef di Mehdi a Casa Pautasso a San Secondo di Pinerolo)

All’interno del ricco programma di Buonissima, il nuovo concept che punta i riflettori sulla migliore Torino gastronomica, l’appuntamento a quattro mani con Mehdi El Omari e Alexander Robles è sicuramente uno dei più interessanti, visti i tanti significati che porta con sé.

Un menu studiato e realizzato a quattro mani da due giovani chef che si stanno facendo strada nel panorama della migliore ristorazione torinese, aggiungendo un ingrediente in più alla loro proposta, quello legato alle loro origini.

Entrambi italiani “d’adozione”, Mehdi El Omari e Alexander Robles raccontano infatti le loro storie attraverso una cucina creativa, interessante, mai banale. Il motivo è proprio il valore aggiunto che nei loro piatti viene dato alle loro culture, agli ingredienti delle loro terre d’origini, grazie ai quali i due giovani chef riescono a dare personalità e un’impronta unica alla loro cucina e alle loro creazioni.

Alexander Robles, classe 1988, è originario de Perù. Dopo una serie di esperienze importanti in America Latina (tra gli altri “Astrid & Gaston” a Lima) e in Francia (L’Escale) arriva in Italia dove perfeziona la tecnica di pasticceria nella “Pasticceria Avidano” prima di diventare Sous Chef a “Villa Tiboldi”.

Come ultima esperienza prima di stabilirsi a Torino lavora in un ristorante-pasticceria in Arabia Saudita in qualità di Executive Chef.

Dal 2018 è Head Chef del ristorante Carlina dal 2018 e propone una cucina senza frontiere che spazia dal Sudamerica, sua terra natale al Piemonte, sua terra di adozione, con anche influenze mediorientali.

Mehdi El Omari, classe 1990, nasce in Marocco, e arriva in Italia a Bergamo, per la precisione) giovanissimo. Qui cresce insieme alle sue due sorelle più piccole, senza mai dimenticare il legame con la sua terra d’origine, dove torna periodicamente e di cui conserva profumi, sapori, racconti. Inizia a lavorare nelle cucine bergamasche, fino a quando viene notato da Federico Coria, grande chef e titolare della nazionale italiana cuochi per sei

anni consecutivi. Sarà lui a diventare il suo maestro, prendendolo a lavorare con sé e insegnandogli i trucchi dell’alta ristorazione. Oggi, nonostante la sua giovanissima età, Mehdi si trova a dirigere la cucina di una struttura storica, la Locanda di Casa Pautasso, che lui ha trasformato, con un tocco di personalità, in “Mehdi a Casa Pautasso”. Un omaggio alla tradizione di questo posto, che oggi apre le porte a una nuova cucina, mai assaggiata prima.

I due chef hanno costruito insieme, appositamente per Buonissima, uno speciale menu a quattro mani che vuole essere un incontro tra culture, ma anche un racconto di come la cucina gourmet, oggi, possa essere arricchita dalla contaminazione tra sapori e tradizioni diversi e lontani.

Un menu in sei corse che è un viaggio interessantissimo attraverso il Sud America e il Nord Africa, passando per le migliori materie prime italiane. Il tutto, accompagnato dai vini di Fontanafredda e dal pairing di cocktail studiato dal resident barman del Carlina Restaurant & Bar.

La cena può essere prenotata info@ristorantecarlina.it

Redazione Centrale TdG