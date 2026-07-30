Un viaggio tra Giappone e Perù, senza lasciare Milano

– Redazione Centrale TdG –

“Nella prima settimana di Agosto Akiro resta aperto e invita a concedersi una pausa dal caldo cittadino tra hand roll preparati al momento, sapori freschi e il Pisco Sour, il cocktail che sa di estate”

C’è chi, ad agosto, parte per mete lontane. E chi cerca semplicemente un luogo capace di far dimenticare, anche solo per qualche ora, il ritmo e il calore della città. Per chi resta a Milano, Akiro diventa una destinazione. Un luogo in cui concedersi una pausa che ha il sapore del viaggio, senza lasciare il centro. Qui la cucina Nikkei accompagna gli ospiti in un percorso che attraversa idealmente il Giappone e il Perù, due culture gastronomiche lontane geograficamente ma straordinariamente affini nella ricerca dell’equilibrio, della freschezza e della qualità della materia prima. Una cucina che, soprattutto durante i mesi estivi, trova la sua espressione più naturale. Gli hand roll vengono preparati uno alla volta e serviti nell’istante in cui il nori conserva tutta la sua croccantezza. Il pesce arriva fresco e vellutato al palato, il riso dona struttura, le note vegetali e gli agrumi alleggeriscono il morso, mentre le salse signature aggiungono profondità senza mai appesantire. Il risultato è una cucina che sorprende per la sua intensità, ma conquista soprattutto per la sua leggerezza. Ogni ricetta nasce dalla ricerca di un equilibrio preciso: la ricchezza del pesce crudo trova il suo contrappunto in elementi capaci di pulire il palato, regalando una sensazione di freschezza che invita naturalmente ad assaggiare un hand roll dopo l’altro. È una cucina pensata per essere condivisa, lenta nel piacere ma immediata nella sua capacità di far sentire lontani.

Ad accompagnare il percorso gastronomico c’è uno dei simboli della tradizione peruviana: il Pisco Sour. Preparato secondo la ricetta classica, con pisco, succo di lime fresco, sciroppo di zucchero, albume e qualche goccia di Angostura, è il cocktail che meglio rappresenta l’anima di Akiro. La sua freschezza agrumata, la consistenza vellutata e il perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità lo rendono il compagno ideale degli hand roll, esaltandone i sapori e preparando il palato al boccone successivo. Un abbinamento che racconta, nel bicchiere, lo stesso dialogo tra culture che prende forma nel piatto.

Anche lo spazio contribuisce a questa sensazione di evasione. Il banco diventa il centro dell’esperienza, il ritmo degli chef scandisce il tempo della cena e le luci soffuse, i materiali naturali e l’atmosfera raccolta trasformano il ristorante in una parentesi sospesa dal ritmo frenetico della città.

Perché, in fondo, la vacanza non è sempre una questione di chilometri. A volte basta sedersi al posto giusto, lasciarsi guidare da sapori capaci di evocare luoghi lontani e concedersi il tempo di rallentare.

Ad agosto Akiro resta aperto, tranne dal 10 al 23 compreso, per accogliere chi desidera ritagliarsi un momento di leggerezza e scoprire come un hand roll e un Pisco Sour possano trasformare una sera milanese in un piccolo viaggio tra Giappone e Perù”.

Akiro

Fondato nel 2023 a Madrid da Lucas Leon e Faisal Barakat, Akiro è il primo Nikkei hand roll bar al mondo. Nato dall’idea di rendere l’esperienza della cucina Nikkei più immediata, coinvolgente e contemporanea, il concept si sviluppa attorno al banco, cuore pulsante del ristorante, dove gli hand roll vengono preparati e serviti uno alla volta davanti agli ospiti. Dopo il successo ottenuto in Spagna con le aperture di Madrid e Barcellona e il debutto internazionale a Chicago, Akiro ha scelto Milano come nuova tappa del proprio percorso di espansione. Quest’ultima apertura è stata realizzata in partnership con Jovit Srl, subirà italiana con un background internazionale e specializzata nel settore hospitality, di Giovanni Gottardi e Vittorio Mozzi, impegnata nella realizzazione in Italia e all’estero di progetti di ristorazione innovativa. Alla guida della proposta gastronomica c’è lo chef Luis Arévalo, tra i pionieri della cucina Nikkei in Europa, che interpreta l’incontro tra Giappone e Perù attraverso una cucina fondata su precisione tecnica, qualità della materia prima ed equilibrio dei sapori. Oggi Akiro rappresenta una nuova generazione di ristorazione internazionale: dinamica, esperienziale e profondamente radicata nella cultura Nikkei.