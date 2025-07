Un tuffo nei sapori e nell’anima della Spagna autentica a Torino – Ibericos come esperienza multisensoriale

Immagina di essere catapultato in Spagna senza mai lasciare Torino. Sembra incredibile, eppure questo è proprio ciò che Ibericos promette. Una storia di famiglia e tradizione culinaria iberica che continua a vivere grazie alla passione di Luigi Iula, innamorato della Spagna da oltre trent’anni, spinto anche dal legame con il fratello che vive a Madrid da quando Luigi aveva quindici anni. Dopo un primo avvio con un socio spagnolo, rientrato poi in patria, Luigi coinvolge suo cugino, lo chef Luca Briamonte, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente dove gli ospiti possano immergersi nelle tradizioni culinarie iberiche, godendo di piatti che celebrano l’autenticità e la varietà della gastronomia spagnola preparati con ingredienti di alta qualità.

Qui, il menu è un invito a condividere momenti: dalle tapas alle rivisitazioni della paella e fideuà, ogni piatto racconta una storia. Senza dimenticare i dolci e le bevande selezionate per chiudere in bellezza questo viaggio gastronomico. Non è solo un pasto, è un’esperienza che ti fa sentire lo spirito accogliente e caloroso della Spagna.

Situato nel vivace quartiere San Salvario, si distingue per la sua atmosfera che mescola elementi tradizionali spagnoli con influenze moderne. All’ingresso, i visitatori sono accolti da un arredamento che evoca le tipiche taverne iberiche, caratterizzato da colori caldi e materiali naturali come legno e ceramica. L’illuminazione soffusa contribuisce a creare un ambiente accogliente, ideale per cene tra gruppi di amici o incontri conviviali. Le pareti sono adornate con opere d’arte che richiamano la cultura spagnola, mentre la musica di sottofondo propone melodie autentiche che trasportano gli ospiti direttamente nella penisola iberica. I tavoli sono disposti in modo da garantire privacy pur mantenendo un senso di comunità, incoraggiando conversazioni e scambi tra i commensali. L’atmosfera di Ibericos non è solo una cornice estetica, ma parte integrante dell’esperienza gastronomica offerta e il personale è attento a mantenere un equilibrio tra professionalità e cordialità, contribuendo a far sentire gli ospiti a proprio agio fin dal loro arrivo. Questa combinazione di elementi rende il locale una scelta apprezzata sia dai residenti del quartiere sia dai visitatori in cerca di un’esperienza autentica e coinvolgente.

Il locale nasce da un profondo legame con le tradizioni familiari e una visione chiara del suo fondatore ed è il risultato dell’eredità culturale e culinaria della famiglia, che ha radici nella cucina spagnola. La passione per i sapori autentici e l’importanza della convivialità sono stati elementi fondamentali nella creazione del locale. La visione dietro Ibericos è quella di offrire un’esperienza gastronomica che rispecchi la vera essenza della Spagna, combinando piatti classici con un tocco contemporaneo. Questa visione si riflette non solo nel menù, ma anche nell’atmosfera del ristorante, progettata per richiamare l’autenticità delle taverne spagnole. L’approccio familiare e l’attenzione ai dettagli sono evidenti in ogni aspetto del servizio, dall’accoglienza al modo in cui vengono presentati i piatti. La dedizione alla qualità e all’autenticità è una componente centrale che guida tutte le decisioni aziendali, facendo di Ibericos un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria spagnola genuina nel cuore del Quartiere San Salvario e di Torino stessa.

Lo Chef Luca Briamonte è noto per la sua abilità nell’esplorare e reinterpretare senza stravolgimenti la tradizione culinaria spagnola. La sua esperienza nel settore dell’alta ristorazione gli permette di portare a Torino la vera cucina spagnola con un tocco autentico e popolare. Chef Luca si concentra su tecniche culinarie tradizionali, come l’uso del pimentón de la Vera per conferire un sapore affumicato ai piatti, e sulla selezione di ingredienti di alta qualità, spesso importati direttamente dalla Spagna. Il suo obiettivo è quello di offrire agli ospiti un’esperienza culinaria che rispecchi fedelmente i sapori della penisola iberica. Ogni piatto è preparato con cura per bilanciare sapori e aromi, rispettando le ricette classiche ma introducendo occasionalmente elementi moderni che ne esaltano il profilo gustativo. Le sue creazioni non solo celebrano la cucina spagnola tradizionale, ma mostrano anche una comprensione approfondita delle influenze regionali che caratterizzano i vari piatti. La sua dedizione alla perfezione culinaria fa di Ibericos una destinazione ideale per chi desidera esplorare i sapori autentici della Spagna attraverso il talento di uno chef esperto.

Il menù di Ibericos nel Quartiere San Salvario si distingue per la sua offerta di tapas tradizionali e piatti iconici della cucina spagnola. Le tapas – piccoli assaggi che permettono di esplorare una ricca varietà di sapori – includono opzioni come patatas bravas, gambas al ajillo, croquetas di jamón e le famose acciughe del Cantabrico. Serviti in porzioni ridotte, rappresentano un modo conviviale di gustare la cucina spagnola, favorendo la condivisione tra i commensali. Accanto alle tapas, il menù propone anche piatti principali che incarnano l’essenza gastronomica della Spagna. Tra questi, il polpo alla gallega, la paella e la fideuà catalana sono esempi di preparazioni che rispecchiano le diverse tradizioni regionali del paese. La selezione dei piatti è pensata per offrire un viaggio culinario attraverso la penisola iberica, mettendo in luce sia la semplicità che la complessità dei sapori spagnoli. I piatti sono preparati con ingredienti freschi e autentici, rispettando le tecniche tradizionali per garantire un’esperienza genuina. Il menù di Ibericos si rivolge a chi desidera scoprire o ritrovare i classici della cucina spagnola, offrendo un equilibrio tra innovazione e rispetto per le ricette originali. Le varianti disponibili includono la classica Fideuà di carne – cugina stretta della paella con la pasta corta che, in questa versione, viene prima tostata e poi cotta in brodo ricco di carne e verdure; viene anche proposta la paella di pesce, con un brodo ricco e concentrato e una versione vegetariana che combina verdure stagionali e spezie aromatiche.

Le proposte vegetariane non si limitano alla paella; il menù offre una buona varietà di piatti pensati per soddisfare i palati che preferiscono opzioni senza carne. Ogni piatto è concepito per esaltare la qualità degli ingredienti e la creatività di Luca Briamonte, che si impegna a rispettare le tradizioni culinarie pur nel rispetto delle esigenze moderne. Ibericos si distingue così come un luogo dove la cucina spagnola può essere apprezzata in tutta la sua diversità, offrendo un’esperienza gastronomica inclusiva e adatta a tutti i gusti alimentari.

Il ristorante offre inoltre un assortimento di dolci tradizionali spagnoli che rispecchiano la ricca eredità culinaria della Spagna. Tra le proposte golose spiccano il flan – una crema caramellata liscia e setosa – e i churros, caldi e croccanti, che chiamano solo una cosa: cioccolata fondente per intingerli…è come un abbraccio caldo dopo una lunga giornata. Senza dimenticare il vino spagnolo o un bel bicchiere di sangria, fresca e fruttata, perfetta per brindare in compagnia. È come avere la Spagna nel bicchiere! Tutti i dolci sono preparati seguendo ricette autentiche, mantenendo così i sapori genuini delle tradizioni iberiche. La carta delle bevande accompagna perfettamente i dessert, presentando una selezione di vini dolci spagnoli come il Moscatel e lo Sherry Pedro Ximénez, noti per la loro intensità aromatica e la capacità di esaltare i sapori dei dolci. Oltre ai vini, il menu include anche caffè spagnoli come il cortado, un espresso con una piccola quantità di latte caldo, ideale per chiudere il pasto con un tocco aromatico. Questa combinazione di dolci tipici e bevande accuratamente selezionate mira a offrire agli ospiti un’esperienza gastronomica completa che riflette l’autenticità della cultura culinaria spagnola.

Ibericos

Via Goito, 9 – Torino

Tel. 339 4686080

www.ibericostorino.com

www.facebook.com/ibericostorino

www.instagram.com/ibericostorino

Paolo Alciati & Enza D’Amato