Un Oro e un Argento dai concorsi internazionali per i vini di Tenute Tomasella

I vini di Tenute Tomasella sono il risultato, premiante, di un delicato lavoro di ascolto del territorio per suscitare emozioni parlando al cuore

Dai grandi concorsi enologici internazionali arrivano i primi riconoscimenti per i vini di Tenute Tomasella. L’azienda di Mansué (Treviso) porta a casa il primo Oro e il primo Argento del 2022.

MUNDUS VINI assegna infatti la Medaglia d’Oro al Cuvée 38 Spumante Brut, mentre il CONCOURS MONDIAL de BRUXELLES appena chiusosi nella sua edizione spagnola, assegna una Medaglia d’Argento al Carmen Rosato Trevenezie IGT 2020.

La Cuvée 38 Spumante Brut

E’ ottenuta con Metodo Classico da uve Pinot Nero, Pinot Bianco e Chardonnay. Elegante e signorile combinazione di struttura e vivacità, presenta un brillante color giallo paglierino un perlage sottilissimo e vellutato, e un sorso pieno e piacevole con finale decisamente lungo. I suoi aromi fruttati ricordano la mela la confettura di pesca, l’albicocca con note di caramello, mandorle e pasticceria secca. Ideale per un aperitivo, si abbina molto bene con pesce e crostacei così come ai salumi più raffinati e ai formaggi freschi.

Carmen Rosato Trevenezie IGT

Ottenuto da uve Merlot e Refosco dal peduncolo rosso, questo vino presenta un colore rosato intenso con riflessi corallini, avvolgenti profumi fruttati di sottobosco, ciliegie e lampone, e lievemente floreale, mentre in bocca si rivela morbido, elegante e di lunga persistenza con una sottile ed intrigante vena sapida. E’ perfetto come aperitivo o in abbinamento ad antipasti leggeri, pesci crudi o cucinati delicatamente e formaggi freschi.

Qualità è la parola d’ordine per Tenute Tomasella quando si parla di produzione. Una qualità inseguita ed ottenuta con impegno, passione ma soprattutto ascolto del territorio e delle sue necessità. Infatti solo mettendosi completamente al servizio della natura si impara a rispettarla e a prendersene cura con ancor più delicatezza ed attenzione; in cambio essa ci dona vini capaci di parlare al cuore delle persone, vini vivi che sanno raccontare tutte le espressioni del territorio che li ha generati, suscitando un’emozione.

Tenute Tomasella

L’azienda vinicola Tenute Tomasella si trova a Mansué in provincia di Treviso. Si estende tra la DOC Friuli e la Prosecco DOC Treviso su 50 ettari vitati, di cui 10 in Friuli e 40 in Veneto da cui vengono prodotte 120.000 bottiglie l’anno. Terre dove il passaggio tra due confini non crea divisioni, ma porta ricchezze di sfumature in ogni bottiglia, rendendo anche il più tradizionale dei vini un vino unico. Una passione che si tramanda di generazione in generazione da oltre 50 anni, con la convinzione che per suscitare emozioni ci vogliono tempo e pazienza, assecondare i ritmi di natura e ascoltare con pazienza ciò che la terra vuole esprimere e raccontare. Specializzazione assoluta e valorizzazione della cultura vitivinicola, attenzione alla qualità e alla scelta di principi enologici d’avanguardia finalizzati alla pura conservazione di ciò che arriva dal vigneto, il raccolto a mano con delicatezza e rispetto caratterizzano ogni fase della produzione, che per Tenute Tomasella è l’espressione più sincera di un territorio. Il risultato sono vini di elevata qualità, squisitamente genuini eppure non convenzionali, capaci di sorprendere portando in tavola la narrazione di una terra e regalando un’esperienza sensoriale nel segno dell’armonia, della finezza e dell’eleganza.

