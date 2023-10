Un nuovo Ferrari Sparkling Club all’interno dell’Allianz Stadium a Torino

Rinnovata la partnership tra Ferrari Trento e il club bianconero, che mira a creare all’interno dell’Allianz Stadium una proposta enogastronomica all’insegna dell’eccellenza italiana

Ferrari Trento e Juventus rinnovano per i prossimi tre anni la partnership che in passato ha già visto festeggiare tante vittorie con le bollicine Trentodoc: Ferrari sarà Juventus Official Partner e il brindisi della squadra bianconera.

Un nuovo connubio, fortemente voluto da entrambe le parti, che si sposa alla perfezione con i valori condivisi dalle due aziende, ossia prestigio, tradizione e eccellenza italiana.

La partnership tra le due realtà, alla quale si aggiunge l’inestimabile cucina di “Da Vittorio”, si inserisce in un progetto che mira a creare all’interno dell’Allianz Stadium una proposta di altissima qualità e all’insegna dell’italianità, trasformando un momento di ristoro in una vera esperienza.

All’interno delle aree hospitality dell’Allianz Stadium saranno serviti, oltre alle bollicine Trentodoc di casa Ferrari anche altri marchi del Gruppo Lunelli, dal Prosecco Superiore Bisol1542 ai vini trentini, toscani e umbri di Tenute Lunelli.

La collaborazione prevede tante novità, come testimonia la realizzazione di un Ferrari Sparkling Club all’interno del prestigioso Club Gianni e Umberto Agnelli presso l’Allianz Stadium di Torino. In ambiente confortevole ed esclusivo, arredato con elementi del migliore design italiano, questo spazio si affaccia sulla terrazza Agnelli e offre una vista mozzafiato del campo.

Inaugurato ufficialmente in occasione del derby Juventus – Torino dell’8 ottobre, alla presenza di Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento, di Gianluca Ferrero, Presidente di Juventus e del CEO bianconero Maurizio Scanavino, è il primo bar creato da Ferrari Trento all’interno di uno stadio e si candida a diventare un luogo iconico dove si uniscono la passione per il calcio e l’eccellenza delle bollicine italiane, accompagnate dalle creazioni del ristorante “Da Vittorio” della famiglia Cerea.

In concomitanza con il Derby della Mole ha inoltre preso il via un’iniziativa chiamata “ICONA, Il Club della Cucina Italiana”, che permetterà di unire l’esperienza sportiva all’interno del Legends Club con la migliore ospitalità italiana, sostenendo in questo modo anche la candidatura della cucina e della cultura gastronomica italiana a Patrimonio UNESCO.

Gli chef provenienti da tutta Italia, dal Nord a Sud, daranno vita a “ICONA”, collaborando con “Da Vittorio” nella creazione di veri e propri viaggi nella cultura culinaria delle nostre regioni in abbinamento alle bollicine Ferrari Trentodoc e ai vini delle Tenute Lunelli. Un incontro di icone, dunque, che è iniziato con una cena firmata dallo chef Paolo Griffa e accompagnata al Ferrari Maximum Blanc de Blancs, Ferrari Perlé 2017 e Teuto Costa Toscana IGT di Tenute Lunelli.

“Ferrari Trento è il brindisi italiano per eccellenza e ha celebrato moltissime vittorie sportive, tra cui i più recenti scudetti juventini. Siamo felici di rinnovare la partnership con questa grande squadra e di inaugurare un Ferrari Sparkling Club all’interno dell’Allianz Stadium. Le nostre bollicine Trentodoc, abbinate alla magnifica cucina di Da Vittorio contribuiranno a rendere ancora più unica l’esperienza proposta agli ospiti dell’Allianz Stadium” ha commentato Matteo Lunelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento.

“Quella con Ferrari Trento è una sinergia consolidatasi nel tempo, perché la Famiglia Lunelli condivide gli stessi valori e la stessa visione che animano la nostra; siamo quindi molto felici di poterla rinnovare anche in uno dei templi del calcio italiano, l’Allianz Stadium. Con il progetto ICONA, inoltre, abbiamo la possibilità di offrire un’esperienza di alta gastronomia che abbraccia tutta Italia, dentro e fuori dal campo: ringraziamo sin da ora i tanti colleghi e amici che hanno accettato l’invito a partecipare, perché i loro menù raccontano l’eccellenza del nostro Paese” dichiara la Famiglia Cerea di Da Vittorio.

“Siamo orgogliosi di riabbracciare come nostro partner Ferrari Trento, sinonimo di eleganza e raffinatezza che da oltre cent’anni racconta, come Juventus, una storia di grandi vittorie” – dichiara Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer di Juventus. “Il Ferrari Sparkling Club, all’interno del nostro prestigioso stadio, rappresenterà un punto di incontro ed un momento di convivialità per i nostri tifosi.”

Redazione Centrale TdG