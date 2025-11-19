Un Natale di magia, buon cibo, buon vino…. e speciali box regalo!

Idee per le prossime festività all’insegna dell’eleganza e della qualità!

ANDREOLA (VENETO)

CARTIZZE VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG

Il Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG di Andreola è uno spumante elegante e raffinato, nato nel cuore della zona più prestigiosa del Prosecco. Il suo profumo delicato, con note di frutta matura e fiori bianchi, e la sua bollicina fine e cremosa lo rendono un vino subito piacevole e festoso. Al sorso è morbido, armonioso e avvolgente, ideale per chi apprezza una dolcezza equilibrata. Si presta perfettamente ai momenti di celebrazione e accompagna con grande naturalezza i dessert e le occasioni conviviali.

SCHEDA TECNICA

PREZZO: 26,00 euro online

SITO WEB: andreola.eu



CAIAROSSA (TOSCANA)

PERGOLAIA IGT TOSCANA ROSSO 2021

Ottenuto da un blend di Sangiovese, Merlot e Cabernet Franc, il Pergolaia 2021 di Caiarossa nasce da un’annata segnata da un clima variabile, con l’alternarsi di periodi asciutti e piogge rigeneranti, culminata in giornate soleggiate protrattesi fino alla fine di settembre. Queste condizioni hanno garantito una maturazione ideale delle uve, che hanno mantenuto una piacevole freschezza, esaltando le note fruttate tipiche del Sangiovese e donando al vino una perfetta armonia.

La vendemmia, svolta interamente a mano, è iniziata il 10 settembre con la raccolta del Sangiovese.

Tutte le varietà vengono vinificate separatamente, con fermentazioni lente ed estrazioni delicate. Dopo l’assemblaggio, il Pergolaia affina per circa 12 mesi in botti di legno.

Un vino di grande personalità, con un bouquet intenso, un corpo morbido e avvolgente, tannini setosi e una notevole profondità, perfetto per accompagnare le cene di Natale più raffinate.

CORDERO DI MONTEZEMOLO (PIEMONTE)

ALTA LANGA AUTESSA

Un Metodo Classico ottenuto da uve provenienti da vigneti situati nei comuni di Santo Stefano Belbo e Sinio, nel cuore delle colline dell’Alta Langa. La prima fermentazione prevede un breve affinamento in legno, dopo il quale il vino rifermenta in bottiglia, dove rimane sui lieviti per un periodo medio di 4–5 anni. Si presenta con un colore giallo dorato brillante e offre profumi delicati ma intensi di pesca, albicocca, miele, fiori secchi e note di pasticceria. Il perlage è fine e sottile, sostenuto da una buona acidità e da un basso contenuto zuccherino. Un vino piacevole da apprezzare giovane, ma capace di evolvere ulteriormente e regalare grande soddisfazione anche dopo qualche anno.

COSTARIPA (LOMBARDIA)

MATTIA VEZZOLA GRANDE ANNATA ROSÉ

Sotto la guida di Mattia Vezzola, Costaripa è tra le poche realtà al mondo ad aver elevato il rosé a un’espressione di autentico valore enologico.

Il Mattia Vezzola Grande Annata Rosé ne rappresenta la massima espressione: un vino di straordinaria eleganza e complessità, capace di raccontare il tempo con grazia e profondità. L’astuccio, realizzato in una raffinata tonalità nero/grigio opaco, è impreziosito da delicati punti in lamina oro rosa lucido, che ne esaltano lo stile e l’eleganza, in perfetta armonia con il carattere del vino.

FOLLADOR PROSECCO DAL 1769 (VENETO)

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE MILLESIMATO DOCG EXTRA DRY TORRI DI CREDAZZO CRU

Le uve di questo Cru, che rappresenta il fiore all’occhiello della categoria dei Superiori della cantina Follador, provengono dai vigneti di proprietà di famiglia situati nell’omonima località “Torri di Credazzo”. Charmat lungo, offre una costante qualità e incontra il piacere anche dei palati più esigenti. Di colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli e caratterizzato da un perlage finissimo, questo vino risulta elegante all’olfatto, con sentori di mela, pesca e petali di rosa. È ottimo come aperitivo e con primi piatti a base di pesce e crostacei: un perfetto accompagnamento per i pranzi e le cene di Natale più ricercati.

La cantina Follador ha pensato anche a chi sta cercando il regalo perfetto per sorprendere amici e parenti appassionati di vino, unendo all’interno di una cappelliera, una bottiglia di Valdobbiadene Prosecco Superiore e due eleganti calici.

PREZZO Bottiglia: 18,99 euro online – Cofanetto: 35,90 euro online

SITO WEB: folladorprosecco.it



GAIERHOF (TRENTINO ALTO ADIGE)

SIRIS TRENTO DOC

Primo spumante Gaierhof, è prodotto con sole uve di Chardonnay, raccolte manualmente da vigneti di alta collina a Sorni, Pressano di Lavis e in Alta Val di Cembra. Il clima e le forti escursioni termiche favoriscono una perfetta maturazione dello Chardonnay, mantenendo una spiccata acidità e la fragranza delle uve. Affinato e imbottigliato secondo il tradizionale metodo classico, nel rispetto del disciplinare Trento Doc, Siris matura sui lieviti per 36 mesi acquisendo così struttura, eleganza e complessità. Questo spumante ha un colore giallo brillante con riflessi verdolini e un profumo intenso e fresco con note fruttate di mela Golden e fiori di campo, accompagnate da un’elegante e delicata sfumatura di lievito e frutta secca. Al palato risulta fresco, fragrante, secco, armonico e vellutato. È ideale come aperitivo e per accompagnare i momenti di festa; ottimo come vino a tutto pasto su cucina a base di pesce e crostacei. Da servire alla temperatura di 6° – 8° C e da stappare al momento del servizio per dare un tocco in più ai brindisi delle feste.

GRADIS’CIUTTA (FRIULI VENEZIA GIULIA)

MONSVINI 2019

Il Monsvini è il taglio Bordolese che Gradis’ciutta produce con le migliori uve delle varietà di Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon che crescono all’interno dei vigneti di proprietà, a cavallo del confine tra Italia e Slovenia. Si presenta di color rosso rubino con note di carminio, al naso si riconoscono il cioccolato fondente, le violette e il the nero, fragranze che lasciano poi spazio sul palato a una struttura decisa, tannini delicate e sentori di frutti di bosco. Da servire alla temperatura di 15°C è un vino ideale per il periodo delle Feste.

LA FARRA (VENETO)

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG RIVE DI FARRA DI SOLIGO MILLESIMATO EXTRA DRY

Prodotto dalle sole uve provenienti dal vigneto “Rive dei Nardi”, ubicato nell’alta collina di Farra di Soligo in località Collagù, il Prosecco Superiore Docg Rive di Farra di Soligo si presenta alla vista con il tipico colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Al naso si apre un bouquet fresco e fruttato, con sentore di mela gialla e pera e con note di fiori di glicine e di acacia. Al palato si contraddistingue per il suo sapore armonico e per l’eccellente sapidità. Ottimo come aperitivo e per ogni momento di incontro, non può mancare nei brindisi delle feste.

LA GENISIA (LOMBARDIA)

PINOT NERO BRUT ROSÉ OLTREPÒ PAVESE DOCG

Spumante Metodo Classico ottenuto da uve 100% Pinot Nero, raccolte manualmente. Durante la pressatura soffice per estrarre il mosto fiore, avviene una breve macerazione a contatto con le bucce per consentire l’estrazione di un tenue color rosato caratteristico di questo vino. Alla vista si presenta con riflessi ramati, una spuma cremosa e un perlage fine. Il suo profumo delicato di frutti a bacca rossa anticipa il suo gusto pieno e avvolgente, esaltato da una fresca acidità. La temperatura di servizio consigliata è di 4°- 6°C. Un vino delicato ed elegante che si presta ai momenti conviviali delle feste.

LE MACCHIOLE (TOSCANA)

MESSORIO 2022

Nato nel 1994, il Messorio di Le Macchiole è una sfida personale con una delle varietà più diffuse nel bolgherese, sulla costa toscana e nel mondo: il Merlot. L’idea, da subito, è stata quella di trasformare i grappoli migliori in un vino di grande impatto e personalità, allontanandosi quanto più possibile dallo schema che lo vorrebbe docile e prevedibile ma facendone, al contrario, un cavallo di razza che non rinuncia a scalpitare. Il nome si riallaccia al periodo della mietitura e della raccolta, passaggio fondamentale di ogni attività agricola. Un vino estremamente elegante e unico, da condividere con gli amanti del vino rosso durante le feste natalizie.

LIBRANDI (CALABRIA)

DUCA SANFELICE CIRÒ RISERVA

Duca Sanfelice Cirò Riserva è l’emblema della tradizione calabrese, un vino che racconta la storia e la forza del territorio di Cirò. Ottenuto da uve Gaglioppo, esprime carattere e autenticità con il suo profilo intenso e armonioso. Dopo un lungo affinamento, regala una struttura elegante e una persistenza che lo rendono ideale per chi ama vini capaci di evolvere nel tempo. Perfetto per accompagnare piatti ricchi e saporiti, è la scelta che celebra le radici e la passione per la qualità. Con il suo calore e la sua profondità, è il compagno ideale per la tavola delle feste: si sposa magnificamente con arrosti, selvaggina e formaggi stagionati, creando un’atmosfera accogliente e raffinata per il Natale.

PIGHIN (FRIULI VENEZIA GIULIA)

SPUMANTE RIBOLLA GIALLA FRIULI DOC BRUT

Lo Spumante Brut Ribolla Gialla di Pighin nasce dal terreno tipico del Collio, la “ponca”, che conferisce al vino una mineralità e una freschezza uniche. Il colore giallo paglierino con sfumature verdognole si presenta come un riflesso delle colline che lo hanno generato, il suo perlage fine e persistente gli conferisce un aspetto elegante, mentre il profumo delicatamente floreale, con accenni di frutta agrumata, invita a un viaggio sensoriale. In bocca, la sua secchezza ben equilibrata e la freschezza leggermente citrina si sposano armoniosamente, offrendo una persistenza delicata. Ottimo per i brindisi più raffinati, va servito a una temperatura tra gli 8° e i 10°C per esaltarne le qualità.

PODERI LUIGI EINAUDI (PIEMONTE)

BAROLO DOCG LUDO

Il Barolo Ludo è un vino elegante e strutturato, prodotto da uve Nebbiolo provenienti da vigneti tra Barolo, Monforte d’Alba e Verduno. Dal colore rosso granato, sprigiona profumi intensi di frutta e spezie, con un finale lungo e vellutato. Si abbina perfettamente a brasati, selvaggina, funghi e formaggi stagionati, e vanta un potenziale di invecchiamento fino a 20 anni. Il vino è presentato in un’esclusiva confezione composta da quattro cubi magnetici sovrapponibili, ispirata al gioco da tavolo Ludo. L’idea richiama il concetto di armonia e connessione, proprio come l’unione dei quattro cru — Bussia, Cannubi, Terlo e Monvigliero — da cui nasce. Un omaggio contemporaneo alla complessità e alla ricchezza del territorio del Barolo.

SAFFIRIO (PIEMONTE)

ALTA LANGA DOCG

L’Alta Langa DOCG è uno spumante dal carattere fine e ricercato, nato sulle colline più alte e panoramiche del Piemonte. La sua natura elegante si percepisce già al primo sguardo, grazie al perlage sottile e alla luminosità del calice. Al naso offre profumi delicati e raffinati, mentre al palato è fresco, equilibrato e piacevolmente complesso. È un vino che sa accompagnare con classe ogni momento speciale: perfetto per un brindisi natalizio, ideale con antipasti, piatti leggeri e preparazioni festive.

SUAVIA (VENETO)

OPERA SEMPLICE

Opera Semplice Metodo Classico è un Trebbiano di Soave puro, luminoso e dal perlage fine, con note di frutta secca, agrumi e mineralità. Al palato è nitido, asciutto e sapido, frutto di una lunga sosta sui lieviti e dei suoli vulcanici del vigneto Massifitti. La sua acidità vivace lo rende ideale con pesce, fritti e salumi. Elegante e autentico, è un Metodo Classico senza fronzoli. Perfetto per accompagnare con classe i pasti natalizi.

TALOSA (TOSCANA)

NOBILE DI MONTEPULCIANO PIEVE LE GRAZIE VIGNA CHIUSINO 2021

Il Vino Nobile di Montepulciano – Pieve Le Grazie, Vigna Chiusino è un rosso elegante e profondo, nato sulle colline storiche di Montepulciano. Fin dal primo sorso rivela un carattere raffinato, ricco di armonia e calore, con quei profumi e quelle sfumature tipiche dei grandi vini toscani. La sua struttura avvolgente e la lunga persistenza lo rendono un compagno ideale dei momenti importanti, perfetto per arricchire una tavola delle feste con un tocco di autenticità e prestigio. È un vino che sa raccontare il territorio con finezza e che trasmette, in ogni bicchiere, la cura e il tempo dedicati alla sua maturazione.

PREZZO: 125,00 euro online

SITO WEB: talosa.it





TENUTA DI CASTELLARO (SICILIA)

EÚXENOS

L’Eúxenos di Tenuta di Castellaro è un bianco secco macerato di rara eleganza, ottenuto da uve Malvasia delle Lipari coltivate ad alberello sulle pendici vulcaniche di Lipari. Fermentato e affinato in anfore di cocciopesto, racconta la tradizione e l’anima ancestrale dell’isola. Al naso sprigiona note di pesca, frutta candita ed erbe mediterranee, mentre al palato è pieno, vellutato e minerale. Un vino autentico e misterioso, che celebra la magia delle Eolie.

PREZZO: 42,00 euro online

SITO WEB: tenutedicastellaro.it



TENUTA STELLA (FRIULI VENEZIA GIULIA)

RIBOLLA GIALLA PAS DOSÉ METODO CLASSICO

Ribolla Gialla Metodo Classico Pas Dosé è uno spumante che incarna freschezza e autenticità. Il suo perlage elegante anticipa profumi vivaci e fragranti, con note fruttate di mela e pesca bianca, arricchite da sfumature minerali che ne esaltano la personalità. Al palato è deciso e agrumato, con una struttura armoniosa e una sapidità che invita a scoprire nuovi abbinamenti. Perfetto per aperitivi raffinati, piatti di mare o persino una pizza gourmet, è la scelta ideale per chi ama il gusto puro e naturale.

PREZZO: 25,00 euro online

SITO WEB: tenutastellacollio.it



TENUTE TOMASELLA (VENETO)

CUVÈE 38 METODO CLASSICO

Cuvée 38 Metodo Classico è un raffinato spumante che nasce dall’incontro armonioso di Pinot Nero, Pinot Bianco e Chardonnay. Il suo colore giallo paglierino brillante anticipa un bouquet elegante, dove note fruttate si fondono con sfumature di mela, caramello e mandorla, evocando la delicatezza della pasticceria. Al palato si distingue per la struttura equilibrata e il perlage vellutato, che regalano una sensazione di vivacità e persistenza. Perfetto per l’aperitivo e ideale con piatti di pesce, frutti di mare e formaggi freschi, è la scelta ideale per chi ama lo stile e la qualità senza compromessi.

PREZZO: 36,00 euro online

SITO WEB: tenutetomasella.it



TERRE D’AENÒR (LOMBARDIA)

BOX CON UNA ETICHETTA E BICCHIERI – BOX CON TRITTICO

Per il Natale 2025, Terre d’Aenòr presenta una collezione in edizione limitata che unisce arte, moda e vino ideata da Claudia Veneroni. Il design si ispira all’iconica stampa a pois di Jean Paul Gaultier e all’universo visionario di Yayoi Kusama, trasformando motivi classici in un pattern di cerchi dinamici e impreziositi da lamina che richiama i colori delle etichette. La Limited Edition Natale 2025 è proposta in due versioni: una confezione con etichetta (Franciacorta Extra Brut Millesimato) e due calici Franciacorta, e un trittico con tre etichette simbolo (Franciacorta Brut, Franciacorta Extra Brut Millesimato e Demi Sec) della produzione Terre d’Aenòr, offrendo un’esperienza estetica e sensoriale unica.

FOTO BOX ETICHETTA E BICCHIERI – PREZZO: 54,00 euro

TOMMASI FAMILY ESTATES

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2020 MAGNUM

L’Amarone della Valpolicella Classico 2020 di Tommasi è un vino rosso elegante e intenso, che unisce potenza e raffinatezza. Al naso e al palato si apre con profumi e sapori di frutta nera matura, prugna e ciliegia essiccata, accompagnati da tocchi di cacao, liquirizia e leggere note balsamiche. In bocca è avvolgente, con tannini vellutati e una freschezza che bilancia perfettamente la sua ricchezza. Il finale è lungo e armonioso, segno di un grande potenziale d’evoluzione, ma già piacevole da gustare. Un Amarone che esprime la tradizione e l’eleganza della Valpolicella Classica, ideale per accompagnare carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.

PREZZO: 85,00 euro online

SITO WEB: tommasiwine.it



VECCHIE TERRE DI MONTEFILI (TOSCANA)

ANFITEATRO IGT TOSCANA 2019

Questo Sangiovese proveniente dalla vigna più vecchia di Montefili, rappresenta il cuore e l’anima dell’azienda. Al palato è intenso, con una cascata di frutti: ciliegia essiccata, nettarina matura, scorza d’arancia e fico. Note di cannella, zenzero e leggera affumicatura lo rendono particolare e unico. La sua struttura importante con tannini vellutati permette un finale molto lungo e meditativo. Con la sua eleganza è perfetto per l’intimità del Natale.

VENTIVENTI (EMILIA-ROMAGNA)

VENTIVENTI ROSÉ LAMBRUSCO DI MODENA DOC SPUMANTE BRUT METODO CLASSICO

Con il tipico colore rosa tenue, il Rosé della cantina Ventiventi ha un profumo ricco di raffinati aromi varietali di frutti rossi e petali di rosa tipici del vitigno, accompagnati da una delicata complessità originata dalla spumantizzazione. È caratterizzato da cenni salmastri, note floreali e un lieve sentore di orzo tostato, che affiancano note di nocciola e frutta secca. Il gusto è avvolgente e gustoso, con un’incisiva mineralità bilanciata da una soffice cremosità. Il perlage, fine e persistente, ne esalta la freschezza tipica del Sorbara. È ideale da servire con piatti delicati e con la cucina di mare. Si sposa perfettamente con crudi e con piatti locali.