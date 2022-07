Un mese di pedalate, aperitivi e merende in Alta Val di Susa

Alla scoperta di percorsi panoramici per la valle in una serie di appuntamenti settimanali, il sabato nel mese di luglio con un programma unico già solo per il suon nome: mangia, bevi e pedala!

Percorrere questa valle piemontese su due ruote, a contatto con la natura e accompagnati da guide, è la proposta che Turismo Torino ha presentato per quest’estate in collaborazione con Gengis Khan Viaggi – Raspa Club e Alpi Cozie Bike Guide che hanno curato la selezione degli itinerari e l’accompagnamento.

Una proposta adatta a tutti, giovani e meno giovani, neofiti e appassionati, con difficoltà tecnica per principianti e con assistenza durante tutto il percorso, per vivere in modo diverso e sostenibile la montagna.

Gli itinerari con una lunghezza massima di 30 km, sempre in e-bike, sono piacevolmente frammentati da ristori enogastronomici e visite culturali; basta partire dopo una ricca colazione al mattino, buon umore e voglia di conoscere borghi e panorami inediti!

Cinque sabati per cinque località: Bardonecchia, Claviere, Cesana Torinese, Sauze d’Oulx e, quest’ultimo sabato, Sestriere.

Last but not least

L’ultimo tour di questa proposta, a Sestriere, inizia percorrendo la caratteristica “passeggiata del Senatore”, così chiamata in onore del Senatore Giovanni Agnelli, amante della bellezza di questi luoghi. La pedalata prosegue in direzione del Versante sud del Colle, verso la località Monte Rotta, alla scoperta di antiche malghe, pascoli e stradine sterrate che portano fino al centro di Sestriere.

Per alleviare la fatica sono previsti tre ristori: un assaggio di benvenuto prima di iniziare, perché chi ben comincia è a metà dell’opera, una degustazione salata all’ora di pranzo e, per finire, una merenda di prodotti d’alpeggio a fine escursione.

Per chi è provvisto di e-bike, può prenotare solo senza noleggio, per chi invece si fosse perso gli appuntamenti di mangia, bevi e pedala, le escursioni continuano nel mese di agosto, sempre proposte da Gengis Khan Viaggi – Raspa Club: https://www.raspaclub.com

Tante altre proposte sono disponibili sul sito di Visit Torino: https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/mangia-bevi-e-pedala-mountainbites-alta-val-susa

Silvia Donatiello