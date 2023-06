Un francobollo celebrativo per il 230° anniversario di Tassoni

Il francobollo, raffigurante l’iconica bottiglietta di Cedrata, è disponibile da oggi

Tassoni, realtà simbolo del Made in Italy nata a Salò, sulla sponda occidentale del Lago di Garda, celebra una storia di 230 anni con l’emissione di un francobollo dedicato, che rientra nella serie tematica “Eccellenze del sistema produttivo ed economico”. L’annullo del francobollo voluto da Poste Italiane e Ministero dello Sviluppo Economico, è avvenuto questa mattina al Municipio di Salò in presenza del funzionario di Poste Italiane Claudio Vescovi e dell’Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli e Presidente Tassoni Matteo Lunelli, accolti dal Vice Sindaco Federico Bana.

Il francobollo dedicato all’azienda, parte del Gruppo Lunelli dal 2021, raffigura l’iconica bottiglietta di Cedrata. Stampato in 270.000 esemplari, verrà distribuito a livello nazionale ed entrerà a far parte del Museo di Poste Italiane.

Molto è cambiato dalla nascita della spezieria nella seconda metà del 1700, divenuta farmacia nel 1793 e poi acquisita dal Marchese Tassoni che le diede il nome, riconosciuta come la più antica azienda della località lombarda, a cui resta indissolubilmente legata. Restano però invariati i valori originari di naturalità, qualità e saper fare artigianale così come il gusto e la ricetta originale della Cedrata, fiore all’occhiello dell’azienda.

Il 230° anniversario è un’occasione unica per onorare la storia di quello che è a tutti gli effetti un love brand entrato a far parte dell’immaginario collettivo del nostro Paese. In questo anno così importante prende anche il via una nuova era all’insegna del “lusso di osare” che invita ad una scelta non convenzionale, ispirata ai fasti dello stile Liberty, e punta a rendere Tassoni il luxury soft drink italiano per eccellenza.

Identità visiva più contemporanea e ampliamento della collezione con nuove creazioni pensate per il mondo della mixology sono gli elementi dell’ambizioso progetto di rilancio che, partendo dal territorio e dalla storia, guarda al futuro. La nuova identità valorizza le caratteristiche di autenticità e storicità della marca, ma le reinterpreta in chiave contemporanea e punta a coinvolgere le nuove generazioni attraverso immagini audaci e ammalianti, ispirate al mondo della moda. La storica bottiglietta “a buccia d’agrume” della Cedrata è resa oggi ancora più distintiva con un rilievo ben visibile del logo e della data di fondazione che sottolinea il legame con il territorio del Lago di Garda.

«Siamo onorati di celebrare questo importante traguardo con l’emissione di un francobollo che inserisce Tassoni tra le “eccellenze del sistema produttivo ed economico”» commenta Matteo Lunelli. «Allo stesso tempo rinnoviamo il nostro impegno a valorizzare in chiave contemporanea il saper fare intrinseco nei 230 anni di storia dell’azienda, confermando in particolare la Cedrata Tassoni come luxury soft drink italiano per eccellenza in grado di coniugare tradizione e innovazione, storia e futuro, memoria e sogno».

