Un anno di successi per Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, portavoce della tradizione e maestria enologica toscana, celebra un anno segnato da un costante aumento dei punteggi della critica internazionale e da prestigiosi premi che confermano la vocazione dell’azienda orientata a posizionarsi tra le eccellenze del panorama enologico italiano.

Dalle Tenute Folonari, nel cuore della Toscana, si producono etichette che hanno saputo distinguersi sui principali palcoscenici enologici internazionali ottenendo punteggi sempre più alti da parte di noti critici, guide di settore e concorsi internazionali, consolidando la reputazione dell’azienda come punto di riferimento del vino toscano contemporaneo.

Questi riconoscimenti rappresentano non solo una conferma del nostro impegno quotidiano e della passione che mettiamo nel portare avanti la tradizione di famiglia, ma anche uno stimolo a continuare sulla strada dell’innovazione mantenendo il profondo legame con il territorio – dichiara Giovanni Folonari Presidente della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Ogni premio e punteggio migliorativo rispetto allo scorso anno, sono il risultato del lavoro di squadra e della cura che dedichiamo ai nostri vigneti nelle 5 Tenute in Toscana e ai nostri vini, convinti che la qualità nasca primo di tutto dalla vigna – conclude Giovanni Folonari.

Ambrogio e Giovanni Folonari ha registrato nell’arco del 2025 sensibili incrementi dei punteggi assegnati dalla critica internazionale con numerose etichette che hanno superato l’eccellenza. Tra i vini che hanno ottenuto maggiori riconoscimenti spiccano:

– dalla Tenuta di Nozzole

Giovanni Folonari Gran Selezione Chianti Classico DOCG

La Forra Chianti Classico Riserva DOCG

Il Pareto Toscana IGT

– dalle Tenute del Cabreo

Cabreo Il Borgo Toscana IGT

– dalla Tenuta Campo al Mare

Baia al Vento Bolgheri Superiore DOC

Campo al Mare Bolgheri DOC

– dalla Tenuta La Fuga

La Fuga Brunello di Montalcino DOCG

Le Due Sorelle Brunello di Montalcino Riserva DOCG

Tra i traguardi più rilevanti citiamo i riconoscimenti delle seguenti prestigiose testate/guide:

Decanter con la storica guida assegna 93 punti a CABREO IL BORGO TOSCANA IGT 2022 , vino icona dell’azienda che da 5 decenni esprime la perfetta armonia tra tradizione, innovazione e vocazionalità al territorio.

con la storica guida assegna , vino icona dell’azienda che da 5 decenni esprime la perfetta armonia tra tradizione, innovazione e vocazionalità al territorio. James Suckling con la recensione del SELVANTE TOSCANA IGT 2020 al quale conferisce per la seconda annata i 95 punti ; apprezzamento anche del Baia al Vento Bolgheri Superiore DOC 2022 al quale attribuisce 94 punti. Stesso punteggio anche a Il Cabreo Il Borgo Toscana IGT 2022, Il Pareto Toscana IGT 2021 e la Gran Selezione Chianti Classico DOCG 2020

con la recensione del al quale conferisce per la seconda annata i ; apprezzamento anche del al quale attribuisce Stesso punteggio anche a Vinum che nel suo editoriale Top of Toskana inserisce ben 2 etichette delle Tenute Folonari, Cabreo Il Borgo Toscana IGT 2022 e Baia al Vento Bolgheri Superiore Doc 2022 ai quali attribuisce ottimi punteggi, rispettivamente 94 e 93

che nel suo editoriale inserisce ben 2 etichette delle Tenute Folonari, ai quali attribuisce ottimi punteggi, rispettivamente Falstaff con la sua autorevole rivista ha voluto premiare con 94 punti la Gran Selezione Giovanni Folonari Chianti Classico DOCG 2020 , con 93 punti Baia al Vento Bolgheri Superiore DOC 2022, 97 punti a Il Pareto Toscana IGT 2021 e punteggio di 94 a Le Due Sorelle Brunello di Montalcino Riserva DOCG 2019

con la sua autorevole rivista ha voluto premiare con , con e punteggio di Gambero Rosso che ha inserito nella categoria “premio qualità/prezzo” della guida Berebene 2026 il Bolgheri Rosato Campo al Mare 2024 e riconfermato i Tre Bicchieri ® , prestigioso riconoscimento della Guida Vini D’Italia 2026 del Gambero Rosso, al Giovanni Folonari Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2020

che ha inserito nella categoria “premio qualità/prezzo” della il e riconfermato i , prestigioso riconoscimento della Guida Vini D’Italia 2026 del Gambero Rosso, al Doctor Wine ha eletto Il Pareto Toscana IGT 2021 miglior Cabernet Sauvignon dell’anno 2026 con 98 punti e il “doppio faccino” , seguito dall’apprezzamento de Il Cabreo Il Borgo Toscana IGT 2022 con un faccino e il punteggio di 96

, seguito dall’apprezzamento de con Veronelli con la sua guida Oro ha assegnato le 3 Stelle ai vini Giovanni Folonari Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2020, Il Pareto Toscana IGT 2021, Cabreo Il Borgo Toscana IGT 2022, La Fuga Brunello di Montalcino DOCG 2020 e Baia al Vento Bolgheri Superiore DOC 2022



Apprezzamenti arrivano anche dalla Guida Vinibuoni d’Italia edita da RCS Corriere della Sera, che ha assegnato 4 **** a Giovanni Folonari Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2020 e Le Due Sorelle Brunello di Montalcino Riserva DOCG 2019, Bibenda con i suoi 5 grappoli destinati a Cabreo Il Borgo Toscana IGT 2022, Vitae con il Campo al Mare Bolgheri Rosso DOC 2023 inserito nella selezione dei “100 vini valore/prezzo” e ancora medaglia d’oro alla Selections Mondiales des Vins Canada 2025 per Baia al Vento Bolgheri Superiore DOC 2022 e La Forra Chianti Classico Riserva DOCG 2021.

