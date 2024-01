Un 2024 all’insegna della sostenibilità concreta

Si allarga il bacino di collaborazioni del progetto ETICO con l’entrata di ABEO, associazione che supporta il Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Verona

Una nuova e recente collaborazione in materia di sostenibilità sociale illumina il 2024 del progetto ETICO, di Amorim Cork Italia. L’iniziativa si occupa dal 2011 della raccolta di tappi in sughero usati in tutta Italia, per ridurre l’impatto ambientale, trasformarli in nuova materia prima e condividere i benefici di questa operazione con realtà che si occupano di progetti sociali. Tra queste, ora, rientra ABEO, Associazione Bambino Emopatico Oncologico, che dal 1988 promuove iniziative sotto il profilo della prevenzione, del percorso di cura in ospedale e della socializzazione, sostenendo dal punto di vista morale e materiale i piccoli pazienti e le loro famiglie.

«La collaborazione con l’associazione di solidarietà ABEO nasce da una visione – afferma l’a.d. Amorim Cork Italia, Carlos Veloso dos Santos – : aiutare e sostenere le famiglie di bambini affetti da tumori e leucemie. Un intento delicato e di profondo impegno, che siamo onorati di supportare grazie al nostro progetto, capillare in tutta Italia, “Etico, la seconda vita dei tappi in sughero”».

Oltre a sostenere il Servizio Sanitario Nazionale nel far fronte ai bisogni materiali del Reparto di Oncoematologia Pediatrica, sia tramite l’acquisto di strumenti elettromedicali o beni necessari sia tramite l’istituzione di borse di studio e/o l’inserimento di personale di supporto, ABEO ha avviato nei primi anni duemila anche progetti mirati alla cura dell’ospitalità e dell’accoglienza delle famiglie, costrette a dover fronteggiare questo terribile percorso. Il coinvolgimento di ABEO nel coadiuvare lo sviluppo del Reparto diventa così importante da portare l’associazione ad essere riconosciuta nel 2010 dall’AOUI di Verona, come unica Associazione di riferimento del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona, atta a svolgere attività di sostegno per le famiglie di bambini affetti da tumore, promuovendo e sostenendo tutte le iniziative previste per questo tipo di percorso, sotto il profilo della prevenzione, del trattamento, della riabilitazione e della socializzazione intesa come reinserimento in una vita normale.

Il box ETICO, riconoscibile punto di raccolta dei tappi in sughero usati che dà il via alla filiera sostenibile gestita da Amorim Cork Italia, è presente, così, presso la sede dell’associazione, in via G. Mameli 61, a Verona, (VR). Un 2024 che prende letteralmente vita da buoni propositi, per dare sollievo anche nella più inconcepibile sofferenza.

Per approfondimenti:

Tel: 045 855 0808 | abeo@abeo-vr.it | www.abeo-vr.it

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2022 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2022 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2022 ha registrato oltre 667 milioni di tappi venduti per un fatturato di 75,1 milioni di euro, pari al +6,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

Redazione Centrale TdG