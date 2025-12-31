Umbria Top annuncia la sua presenza a Vinitaly 2026

Dal 12 al 15 aprile 2026 la cooperativa delle cantine umbre attende i visitatori al Padiglione D, con il concept di quest’anno “Umbria: Stili di Vite”

Umbria Top annuncia ufficialmente la propria partecipazione a Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile 2026. La cooperativa ha ottenuto l’assegnazione del Padiglione D, che ospiterà il nuovo spazio espositivo dedicato alle eccellenze vitivinicole umbre con uno spazio interamente dedicato alla Regione.

Sono circa 40 le aziende produttrici di vino umbro già confermate per l’edizione 2026, a testimonianza del rinnovato interesse verso il progetto di una Umbria presente in modo forte e coeso in uno degli appuntamenti di maggior respiro a livello internazionale. Come di consueto, la presenza regionale a Vinitaly sarà accompagnata da un articolato programma di animazioni, approfondimenti, degustazioni guidate e incontri professionali, pensato per sostenere e rafforzare la presenza sia culturale, che enoturistica che commerciale delle aziende socie espositrici.

“Per l’Umbria, valorizzare un comparto fondamentale come quello del vino è essenziale, e intendiamo difenderlo e promuoverlo sempre di più attraverso politiche pubbliche che guardino anche all’apertura di nuovi mercati” afferma l’Assessora Regionale all’Agricoltura e Turismo, Simona Meloni. “Abbiamo lavorato duramente in questi mesi, insieme alla cooperativa Umbria Top Wines, per dare all’Umbria l’opportunità di andare oltre criticità e le incertezze e aprire una nuova fase, in cui sperimentare una formula che siamo certi saprà valorizzare ancor di più la nostra ricchezza enologica, la nostra identità gastronomica oltre che l’offerta culturale e turistica. Il nuovo padiglione sarà un luogo vibrante, ricco di esperienze, dove i visitatori potranno scoprire non solo i nostri stili di “vite” e di “vita”, ma anche godere di uno spazio che saprà raccontare la passione per il vino e quella per la terra”.

Quest’anno il tema della presenza umbra a Vinitaly sarà “Umbria: Stili di Vite”, che racconta l’anima profonda della regione attraverso le numerose tipologie di vini che nascono dal Cuore Verde d’Italia, dove la cultura della vite e del vino si intreccia a uno stile di vita autentico e definisce una strategia di valorizzazione integrata ad un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, qualità delle produzioni, espressione di un’arte del vivere che da secoli distingue l’Umbria.

“Vinitaly è un appuntamento imperdibile per i nostri soci e siamo fiduciosi che, anche quest’anno, grazie a una proposta espositiva rinnovata, la partecipazione umbra saprà ottenere risultati importanti e confermare il successo riscontrato nelle edizioni precedenti – dichiara Massimo Sepiacci, Presidente di Umbria Top Wines –. La collaborazione positiva e costante con le istituzioni regionali rappresenta per Umbria Top un valore fondamentale e il lavoro condiviso svolto in questi anni ci ha permesso di costruire una presenza sempre più strutturata e riconoscibile a Vinitaly. In questo solco, continuiamo a lavorare per una progettazione costruttiva e integrata con le istituzioni e tutti i produttori soci”.

Oltre all’immancabile appuntamento del Vinitaly, Umbria Top prosegue il proprio impegno nella promozione e valorizzazione del vino umbro con il supporto della Regione Umbria, attraverso un programma di interventi che interesserà l’intero anno 2026 e un piano di sostegno promozionale di carattere pluriennale che opererà grazie a fondi ministeriali ed europei, dedicato al comparto vitivinicolo regionale, riconosciuto quale elemento identitario e strategico per lo sviluppo economico del territorio

Le iniziative di UmbriaTop sono inserite nell’ambito delle iniziative di promozione delle produzioni certificate umbre promosse dalla Cooperativa Umbria Top Wines nell’ambito della misura del CSR Umbria 2023-2027 – intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”.

REdazione Centrale TdG