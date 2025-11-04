Ultima tappa in Germania per il progetto Lost EU che in questo triennio di attività è riuscito a consolidare una rete di ristoranti, supermercati, importatori, ma anche giornalisti e opinion leader interessati a portare avanti sul mercato tedesco i messaggi cruciali di sostenibilità, rispetto dell’ambiente, benessere umano ed animale centrali per le piccole DOP casearie più iconiche delle tradizioni regionali italiane.

Un percorso durato tre anni, che ha permesso di far conoscere in Germania e Svezia, paesi target del progetto, prodotti che fino ad ora risultavano completamente sconosciuti al pubblico dei consumatori locali: proprio per le difficoltà legate alla loro importazione e per il potere dell’industria e della grande distribuzione rispetto alle quali questi formaggi dop di alta qualità risultano di scarso interesse commerciali. È stato proprio nel rapporto diretto con i ristoratori italiani che operano e lavorano in Germania e in Svezia, con i piccoli supermercati dedicati all’italianità e gli opinion leader locali che i formaggi DOP di Lost EU hanno trovato la loro nicchia di interesse e distribuzione. Permettendo la creazione di rapporti consolidati con molti operatori che oggi ordinano regolarmente le piccole DOP del paniere.

Le nuove attività in Germania, previste per Novembre 2025, prevederanno infatti numerosi eventi promozionali presso ristoranti di Berlino ormai partner stabili del progetto, con l’organizzazione di vere e proprie Cheese Weeks, che consentiranno ai clienti abituali di queste attività di poter fruire di uno speciale aperitivo a base dei formaggi di Lost EU: tra questi il ristorante Enoteca Angolino, la Bertolini Feinkost, ma anche i ristoranti Partenope, Facciola e la Muntagnola che per nel mese di Novembre organizzeranno speciali tasting e metteranno in carta i formaggi di Lost EU.

Il tour di Lost EU comincerà Venerdì 7 e sabato 8 Novembre presso l’antico mercato coperto di Berlino, il Markthalle, con le promozioni in store che permetteranno di far assaggiare i prodotti del paniere a migliaia di consumatori tedeschi, in tasting didattici guidati dagli stessi produttori.

Domenica 9 Novembre avrà inizio il Cheese Berlin, fiera di riferimento per gli appassionati di formaggi in Germania, che raduna ogni anno circa cinquemila Cheese lovers, in arrivo da tutto il Paese: un evento unico nel suo genere in territorio tedesco, che consente ai cittadini di Berlino e non solo di provare prodotti che normalmente non sono disponibili nella tradizionale distribuzione.

Sempre Domenica alle 12,00 presso lo spazio eventi del Caffè Aedes di Berlino è prevista una Masterclass dedicata ai giornalisti enogastronomici e ai professionisti della ristorazione berlinese. E a seguire un momento di presentazione in Germania del nuovo ricettario di Lost EU, frutto di una ricerca che ha visto impegnati i consorzi nel reperimento di ricette che vedano come protagonisti i diversi formaggi del paniere.

La presentazione del ricettario al pubblico di giornalisti, ristoratori e distributori tedeschi sarà fondamentale per mettere in evidenza la grande versatilità in cucina delle otto DOP del progetto, e la loro importanza identitaria nelle diverse cucine regionali italiane. Proprio a questo scopo, al termine della masterclass è previsto uno speciale walk around tasting che non solo consentirà ai professionisti e agli operatori della capitale di assaggiare i formaggi dop di Lost EU, ma coinvolgerà anche alcuni pizzaioli gourmet della capitale, che esalteranno le proprietà delle DOP nel piatto per eccellenza simbolo dell’Italianità nel mondo. Assaggeremo così la famosa Pizza alla Nerano, che vede protagonista il Provolone del Monaco, con crema di zucchine e basilico fresco, ma anche la Pizza Valser, con Ossolano DOP e pancetta, e la pizza Ladina con Puzzone di Moena DOP e Speck delle Dolomiti, solo per citarne alcune.

Gli eventi procederanno il giorno seguente con i Tasting Days presso gli spazi di uno degli importatori di formaggi più importanti in Europa, il Gruppo Mammafiore, presente in oltre 20 paesi. E proseguiranno intanto le Restaurant Week nella capitale, per poi spostare le attività nelle città di Monaco, dove proseguiranno i Tasting Days, presso gli store di un partner ormai consolidato del progetto, Superissimo, con i suoi due punti vendita che organizzeranno giornate di degustazione per i loro clienti.

Anche se quella di novembre sarà l’ultima tappa ufficiale del Progetto, i rapporti ormai consolidati in tre anni di attività con molti operatori chiave del mercato tedesco, consentiranno la prosecuzione delle attività anche nel 2026 con appuntamenti in via di definizione.

LoST EU è un progetto sostenuto dall’Unione Europea sul tema sostenibilità e la promozione delle piccole denominazioni casearie. Obiettivo è portare avanti un piano di comunicazione e di eventi finalizzati alla valorizzazione di alcune eccellenze casearie italiane, che rappresentano ad oggi una delle tante ricchezze del patrimonio gastronomico italiano, oltre che un esempio di sostenibilità.

Redazione Centrale TdG