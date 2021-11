Turismo Torino e Provincia ti porta in azienda

Ritornano le Visite d’Impresa i mesi di novembre e dicembre dedicati alle eccellenze agroalimentari

On line il nuovo canale tematico

Con Guido Gobino, artigiano torinese nell’arte del cioccolato, venerdì 5 novembre si apre il calendario delle Visite d’Impresa sino a fine dicembre 2021.

Nato nel 2005 come progetto di Turismo Industriale su proposta della Camera di commercio di Torino, le prime aziende ad aderire al progetto sono state quelle appartenenti ai settori Automotive, Design e Penne. L’obiettivo era semplice: proporre un modo innovativo di visitare la destinazione, rendendo fruibili al pubblico alcune realtà industriali del territorio con importanti marchi sinonimo di Made in Italy ed innovazione tecnologica: nel 2006 nasce il naming Made in Torino. Tour the Excellent.

Dalle 9 aziende del 2005 alle 60 circa di oggi – nelle categorie merceologiche Aerospaziale, Agroalimentare, Ambiente ed Energia, Arte Cultura Editoria, Automotive e Design, Cosmesi, Manifatture ed Artigianato, Tessile – sono oltre 32mila i visitatori che hanno varcato la soglia di note aziende per conoscerne la storia e la produzione.

I primi appuntamenti in calendario sino a fine anno – con partenza dall’Ufficio del Turismo di Turismo Torino e Provincia in piazza Castello (ad eccezione di La Perla di Torino che parte dal ponte Rossini verso Lungo Dora Pietro Colletta 81) – sono dedicati alle eccellenze agroalimentari.

Si potrà quindi assistere alla produzione del cioccolato, dei famosi giandujotti, dei tartufi al cioccolato o di altre golosità; o ancora, ammirare la produzione delle colorate caramelle Pastiglie Leone prodotte da oltre 150 anni con ingredienti semplici e nel rispetto dei ritmi artigiani; o immergersi in una gelateria tradizionale con un approccio contemporaneo.

Venerdì 5 novembre H 09.30

Visita di Guido Gobino con trasferimento a piedi

Venerdì 19 novembre H 09.30

Visita di Pastiglie Leone con trasferimento in bus

Sabato 20 novembre H 14.30

Visita di Casa Marchetti con trasferimento a piedi

Venerdì 26 novembre H 14.30

Visita di La Perla di Torino con trasferimento a piedi

Venerdì 3 dicembre H 09.30

Visita di Pastiglie Leone con trasferimento in bus

Domenica 5 dicembre H 14.30

Visita di Casa Marchetti con trasferimento a piedi

Il costo delle visite è di 18,00€ per quelle a piedi (ridotto 11,00€) e di 35,00€ per quelle in bus (ridotto 30,00€). Il ridotto è per i possessori della Torino+Piemonte Card e Abbonamento Musei e per gli under 12.

Obbligo Green Pass.

Acquisto on line su: https://www.arteintorino.com/component/hikashop/product/7736-made-in-torino-tour-the-excellent.html

È inoltre on line il nuovo canale tematico realizzato dall’ATL sul portale turismotorino.org dedicato al progetto “Made in Torino. Tour the Excellent” per offrire una navigazione chiara ed esaustiva per le varie categorie merceologiche (www.turismotorino.org/IT/madeintorino)

