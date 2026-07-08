Tre premi, un’unica eccellenza: Caviar Giaveri ambasciatrice del Made in Italy nel mondo

– Redazione Centrale TdG –

Dalla qualità al design, fino all’internazionalizzazione: prestigiosi riconoscimenti premiano l’eccellenza produttiva e l’innovazione del packaging

L’eccellenza del caviale italiano si conferma protagonista anche sul palcoscenico internazionale grazie a Caviar Giaveri, storica realtà di San Bartolomeo di Breda (Treviso), che celebra diversi importanti riconoscimenti negli ultimi mesi, a consacrazione del ruolo di riferimento nel panorama dell’alta gastronomia e del luxury food.

Dopo essere stata insignita, alla fine del 2025, del prestigioso Veneto Food Awards, Oscar dei prodotti agroalimentari, nella “Categoria Aziende Ittiche” per la qualità e la tradizione del prodotto ittico, l’azienda ha ottenuto un nuovo, significativo traguardo in occasione della prima edizione dei The Black Pearl Awards, riconoscimento internazionale dedicato all’eccellenza del caviale, andato in scena il 10 marzo 2026 presso il Gstaad Yacht Club. La box “Scacco Matto”, si è infatti aggiudicata la Medaglia d’Oro, categoria Innovation & Design Award, per la creatività, l’innovazione e l’identità di marca veicolate attraverso il packaging, riconoscendo il progetto capace di trasformare il caviale in una vera esperienza di stile e visione. A colpire per originalità è stato il design a scacchi della confezione, che cattura lo sguardo con una texture raffinata e l’effetto ottico sofisticato, richiamando immediatamente l’universo nobile e strategico degli scacchi.

Un gioco antico, simbolo di equilibrio tra ragione e intuito, proprio come nell’arte della degustazione del caviale, ma anche una testimonianza della capacità Giaveri di interpretare il lusso contemporaneo attraverso un linguaggio estetico distintivo, nel quale lo scrigno diventa espressione dell’identità del marchio.

Di fine maggio è invece il prestigioso Premio Speciale “Eccellenze italiane nel mondo” ottenuto dopo una lunga selezione agli Italy Food Awards, ulteriore conferma del valore della produzione, frutto di una filiera interamente interna controllata in ogni fase e guidata da un costante investimento nell’esperienza restituita, ma anche di una filosofia aziendale che da sempre considera qualità, ricerca e cultura del prodotto elementi inscindibili.

Da oltre quarant’anni, così, la visione che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità di Caviar Giaveri contribuisce a ridefinire il ruolo del caviale italiano sui mercati internazionali, attraverso prodotti e progetti in grado di rappresentare nel mondo il meglio dell’eccellenza italiana.

Tutti i prodotti Caviar Giaveri sono distribuiti nei migliori Ristoranti e Gastronomie in Italia e nel mondo e sono disponibili completi di schede tecniche anche sul sito www.caviargiaveri.com

Caviar Giaveri

Dalla fine degli anni ‘70 Caviar Giaveri alleva gli storioni e trasforma il caviale totalmente nei suoi possedimenti ittici a San Bartolomeo di Breda (TV), a pochi chilometri da Venezia. La salatura segue il tradizionale metodo russo malossol (poco sale), la selezione delle uova avviene rigorosamente a mano, come anche il confezionamento. Ogni esemplare di storione vive come in natura: è accudito e seguito in ogni fase della sua crescita, ogni aspetto è curato minuziosamente per ricreare il miglior habitat garantendo il massimo rispetto per gli equilibri della specie. Lo storione è attualmente una delle specie in pericolo di estinzione incluse nella Convenzione di Washington appunto, il cui allevamento e commercializzazione sono tutelati dal CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che controlla il commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. E Caviar Giaveri naturalmente opera nel totale rispetto di tali norme per la completa salvaguardia delle specie. Inoltre, le moderne tecnologie di acquacoltura permettono anche la piena sostenibilità degli impianti e del territorio circostante. Oggi l’azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre Rodolfo.