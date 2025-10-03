Tre giorni, cinquanta locali, un solo vino: il Bolgheri Rosso 2023 firmato Le Macchiole

Dal 10 al 12 ottobre 2025 la cantina toscana Le Macchiole porterà in degustazione il suo Bolgheri Rosso 2023 in oltre cinquanta locali selezionati in tutta Italia, dal Nord alle isole. Un appuntamento diffuso che vuole avvicinare il pubblico a un vino giovane e vibrante, capace di raccontare il territorio bolgherese con freschezza e immediatezza.

Fondata nel 1983 a Bolgheri, nel cuore della Costa Toscana, Le Macchiole è diventata nel tempo una delle realtà di riferimento della denominazione. La sua storia è segnata da un percorso di ricerca e di valorizzazione del territorio, che oggi si riflette in vini riconosciuti per identità, eleganza e personalità. In questo contesto il Bolgheri Rosso rappresenta la porta d’ingresso ideale: conviviale, fruttato e speziato, pensato per essere amato subito.

Nato nel 2004 come progetto ben definito già in vigna, Bolgheri Rosso trae origine da parcelle attentamente selezionate, per lo più appartenenti a vigneti giovani, che contribuiscono a delinearne l’energia e la freschezza. Le varietà coinvolte – Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Syrah – esprimono l’anima del tradizionale taglio bordolese tipico della zona, ma trovano nello stile Le Macchiole una cifra originale e distintiva.

Il Bolgheri Rosso 2023 è nato un rosso fresco e dinamico, capace di coniugare complessità e immediatezza. Versatile negli abbinamenti è perfetto per accompagnare la tavola quotidiana. Un vero biglietto da visita per l’azienda, che sintetizza con coerenza e passione la sua interpretazione del terroir bolgherese.

La scelta dei locali che ospiteranno le degustazioni riflette lo stesso spirito di cura: enoteche, wine bar e ristoranti che fanno della qualità e dell’accoglienza un tratto distintivo. Per tre giorni questi spazi diventeranno luoghi d’incontro tra un vino che racconta una terra e un pubblico curioso di scoprirla, dal calore delle enoteche di quartiere ai grandi indirizzi della mescita contemporanea.

L’iniziativa è stata pensata per essere accessibile a tutti, con un prezzo popolare che non rinuncia alla qualità. Degustare il Bolgheri Rosso 2023 de Le Macchiole sarà un modo per avvicinarsi non solo a un grande vino, ma anche alla filosofia di una cantina che da oltre quarant’anni porta avanti con dedizione il nome di Bolgheri. Tre giorni, oltre cinquanta locali, un vino che diventa simbolo di condivisione: un brindisi collettivo che unisce Le Macchiole, i suoi partner e il pubblico in tutta Italia.

