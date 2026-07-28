Tre giorni a porte aperte per scoprire Palazzo Fauzone Relais&Spa

– Redazione Centrale TdG –

Per la 58ª Mostra dell’Artigianato Artistico l’antica dimora nobiliare, da poco nella prestigiosa rete di Castelli Aperti, accoglie i turisti dal 14 al 16 agosto con visite guidate al piano nobile e alla suggestiva Divina Spa

In occasione della storica Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì Piazza, che da oltre cinquant’anni anima e vivacizza il Ferragosto monregalese, Palazzo Fauzone Relais&Spa apre le proprie porte per tre giorni di visite guidate esclusive. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2026, residenti, curiosi e turisti avranno l’opportunità unica di varcare la soglia di questa dimora storica, recentemente entrata a far parte della prestigiosa rete regionale di Castelli Aperti.

La fiera dell’artigianato, in programma dal 13 al 17 agosto, trasformerà il centro storico di Mondovì Piazza in un palcoscenico diffuso d’arte e creatività. In questo contesto d’eccezione, Palazzo Fauzone Relais&Spa (situato in via Vico 8, porta d’ingresso e punto di partenza naturale del suggestivo percorso espositivo ad anello) proporrà una formula speciale con un viaggio culturale tra le meraviglie artistiche del piano nobile unito a una visita promozionale completamente gratuita agli spazi della nuovissima La Divina Spa.

L’iniziativa si colloca in perfetta sinergia con lo spirito della Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì, giunta alla sua 58ª edizione, che unisce la maestria di oltre cento artigiani alla bellezza dei palazzi nobiliari, delle cripte e dei giardini del quartiere alto di Piazza. Invitando il pubblico a scoprire un gioiello architettonico privato, Palazzo Fauzone Relais&Spa si conferma un attore centrale nella promozione attiva del patrimonio storico monregalese, offrendo un’esperienza d’eccellenza che unisce arte, ospitalità e benessere d’autore.

Il percorso guidato all’interno della residenza nobiliare si snoderà tra le maestose stanze del piano nobile. I visitatori saranno accompagnati in un viaggio nel tempo lungo 45 minuti, alla scoperta della secolare storia della famiglia Fauzone e dei profondi legami con lo sviluppo della città di Mondovì. Sarà possibile ammirare da vicino i preziosi dettagli architettonici e i superbi affreschi risalenti al XVI secolo, testimoni di un passato glorioso e di un attento restauro che ha saputo restituire alla dimora la sua originaria magnificenza.

Le visite si terranno venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto, con tre turni giornalieri previsti alle ore 18, 19 e 21.30. L’accesso è consentito a un massimo di 20 partecipanti per ogni turno, ai quali si richiede di presentarsi all’ingresso di Via Vico 8 con 15 minuti di anticipo. La tariffa d’ingresso è fissata in euro 5,00 a persona, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni. Prenota la visita al Palazzo

Ad arricchire l’esperienza dei visitatori vi sarà la possibilità di accedere gratuitamente per 30 minuti a “La Divina Spa”, un’oasi di pace nascosta all’interno della struttura. Ispirata espressamente alla celebre opera letteraria della Divina Commedia, questa Spa è un ambiente intimo e raccolto ideato per ritrovare l’equilibrio interiore. Attraverso l’uso sapiente del calore, dell’acqua e del silenzio profondo, il percorso accompagna dolcemente gli ospiti verso uno stato di quiete e profonda rigenerazione di mente e corpo.

Le visite si terranno venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto, con turni di visita ( durata max 30 minuti) su prenotazione nella fascia oraria dalle 18 alle 21.30. La visita guidata è gratuita e limitata a un massimo di 10 persone per turno. Prenota la visita gratuita alla SPA

Palazzo Fauzone Relais&Spa