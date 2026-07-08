Tra le Cime

– Franca Dell’Arciprete Scotti –

In Cadore, tra le Dolomiti bellunesi, avventure estive all’insegna di sport, passeggiate, panorami rilassanti e ottima gastronomia

C’è un luogo in Cadore che ci racconta una storia affascinante e poco conosciuta. E’ la Riserva Naturale Orientata di Somadida, un’area protetta che si estende per centinaia di ettari, fitta di abeti rossi, altissimi e sottili. Qui la Serenissima Repubblica di Venezia, che governava questi luoghi, veniva a rifornirsi di tronchi per i pennoni delle navi.

Oltre al centro visitatori, Somadida ospita all’aperto Il “Raso”, un vero monumento di legno al lavoro dell’uomo: la zatterona lunghissima di pali lunghi anche 78 metri, legati con corde vegetali, che veniva trascinata sul Piave e, tra tornanti e anse del fiume, in una discesa pericolosissima, governata dall’abilità dei rematori, arrivava all’Adriatico e a Venezia per essere lavorata nell’Arsenale.

La ricchezza del legno è stata una delle grandi risorse di queste terre. Siamo in Veneto, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, dove il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti invita a una vacanza che è autentico relax, tra paesaggi ancora incontaminati, dove la natura è la vera protagonista. Oggi in questi boschi e tra queste montagne si svolgono attività molto più piacevoli e meno faticose di quelle passate. Per cogliere una bella varietà di escursioni si può cominciare a salire in seggiovia verso Malga Maraia.

Dall’alto si scoprono picchi e cime di grande effetto, alcuni dei gruppi più celebri delle Alpi, dai Cadini di Misurina al Sorapìss e al Monte Cristallo, dalle Marmarole alla Croda dei Toni al Popera.

E in fondo le iconiche Tre Cime di Lavaredo che dominano Auronzo. Siamo nelle Dolomiti Settentrionali, che con 78.767 ettari rappresentano l’area più estesa delle Dolomiti, dal 2009 dichiarate Patrimonio dell’Umanità Unesco per i “paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale”. Nella motivazione si legge che le cime “spettacolarmente verticali e pallide, presentano una varietà di forme scultoree che è straordinaria nel contesto mondiale”. Soprattutto, queste montagne sono importanti a livello internazionale per le scienze della Terra, grazie alla loro particolarità geologica ricca di formazioni carbonatiche. Un esempio? Proprio ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo si può ammirare uno spaccato della vita marina del Triassico: un’orma di dinosauro impressa in un masso.

Pedule, bastoncini da trekking e si parte per sentieri, tra fiori, pascoli e prati verdi! Il territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti mette a disposizione oltre 200 chilometri di sentieri ben segnalati e curati, dalle passeggiate rilassanti ai trail più impegnativi, passando per vie ferrate, strade forestali e traversate di alta quota. Camminare è il modo migliore per godere i paesaggi montani, ammirare i panorami a ritmo lento, accorgersi di come cambia l’ambiente naturale circostante che in poco tempo passa dal bosco fitto alla radura, al ghiaione. Per gli appassionati di trekking la scelta non manca.

Ma attenzione ai livelli di difficoltà: un aiuto viene dalla classificazione del sentiero che si basa sulla scala di difficoltà, dalla T di turistico alla E di escursionistico, alla EE che indica il sentiero per escursionisti esperti.

Senza dimenticare che una delle esperienze più iconiche delle Dolomiti sarà vedere il tramonto, con i colori magici dell’Enrosadira. Chi preferisce le due ruote, trova diversi percorsi per bici da corsa e mountain bike, oltre a centri noleggio e strutture specializzate per l’accoglienza degli sportivi. Da provare la pista ciclabile Auronzo-Misurina che si sviluppa per più di 30 km mettendo in collegamento le due località. Il territorio è tra l’altro tappa dolomitica del Giro d’Italia 2023.

Anche in paese ci si diverte. Auronzo, che si sviluppa a circa 900 metri di altezza, per ben 8 chilometri, invita a piacevoli passeggiate all’ombra degli abeti lungo le sponde del lago di Santa Caterina. E poi non manca il divertimento per grandi e piccoli, dal Fun Bob, 3 km di rotaia con 500 metri di dislivello che permette di raggiungere i 45 km orari, al Tre Cime Adventure Park con ben cinque percorsi aerei che raggiungono i 14 metri di altezza dal suolo. Nel piccolo borgo di Lozzo, ai piedi delle Marmarole, scopriremo il cammino delle Rogge. Il Rio Rin, che scorre a lato del paese, fulcro vitale della comunità, produceva una serie di rogge che davano energia, per caduta d’acqua, a diversi opifici, ancora oggi visibili, utilizzati un tempo come mulini, fucine e segherie.

Ambiente sofisticato, invece, a Misurina, frazione del Comune di Auronzo, la “Perla delle Dolomiti”. Il suo particolare microclima che rende l’aria pura e balsamica, il suo splendido lago naturale dove si specchiano le cime dolomitiche, ne hanno fatto da sempre una meta di villeggiatura aristocratica. Come dimostrano i suoi hotel storici primo ‘900.

Passeggiate, escursioni e trekking fotografici potrebbero non farci comprendere a fondo il territorio. Se riuscite, allora, cercate la Professoressa Ilde Pais Marden Nanon, che vi racconterà storie e segreti del Cadore. Ad esempio la Leggenda del Gallo oppure le regole della Magnifica Comunità del Cadore, il segreti del ladino parlato e studiato ancora oggi, oppure le ricette speciali delle nonne.

Gastronomia di eccellenza

Se è vero che la cucina cadorina si compone di ricette semplici, come gli gnocchi di patate conditi con burro fuso e ricotta affumicata, è anche vero che alcuni locali offrono notevoli esperienze gastronomiche.

Tra questi l’Albergo Ristorante Cacciatori di Auronzo, in cui lo chef Maurizio Doriguzzi propone piatti a base di ingredienti locali, ma rinnovati alla luce del suo estro creativo: carpaccio di cervo con pomodorini confit, crostino di brie fritto con radicchio condito con pancetta saltata, tricolore di canederli in brodo, tagliatelle al ragù di cervo e noci, ravioli di capriolo con julienne di pancetta di manzo e zucchine. Info: www.albergo-ristorante-cacciatori.com

Menù più ruspante a Malga Maraia, ai piedi dei Cadini di Misurina, dove, dopo un bel trekking tra i prati, ci si rifocilla con taglieri di salumi e formaggi tipici, canederli, salsicce e polenta Info: https://malghemaraiapopena.it

Avventure estive.

Per l’estate 2026, tante le proposte per divertirsi suggerite dal Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti.

Torna il 2 agosto a Misurina la 53a Camignada poi Siè Refuge, organizzata dal CAI Auronzo. Si tratta di una marcia non competitiva di circa 34 km con 1.500 m di dislivello, con partenza da Misurina e arrivo ad Auronzo, alla Pala Tre Cime, lungo il sentiero 101. Il percorso attraversa ben 6 rifugi, è aperto a tutti e sono oltre mille le persone che per l’occasione provengono da tutta Italia e dall’estero.

Per tutta l’estate fino a metà settembre, ogni mercoledì e venerdì si tiene la visita guidata alla Roggia dei Mulini e al Museo delle Attività di Trasformazione e del Latte a Lozzo di Cadore.

Ad Auronzo tutti i giovedì si può partecipare alla visita guidata alla maestosa diga e alla suggestiva chiesa di Santa Caterina di Alessandria, mentre il sabato è dedicato a un tour guidato al centro del paese tra scorci caratteristici, racconti storici e curiosità sulla splendida Val d’Ansiei.

Tutti i martedì si svolge la visita guidata gratuita alla Foresta di Somadida a cura del Nucleo Carabinieri Biodiversità di Palus San Marco; mentre ogni mercoledì si va alla scoperta della Fattoria didattica all’Agriturismo Ai Lares.

In vacanza con la Tre Cime Guest Card

Il soggiorno in una delle strutture ricettive consorziate dà diritto a ricevere gratuitamente la Tre Cime Guest Card e di usufruire di numerosi vantaggi. La card infatti consente l’accesso gratuito o scontato a diverse attrazioni del territorio, tra cui il Fun Bob e la Seggiovia del Monte Agudo, la Seggiovia Col De Varda Misurina, il Servizio Barche al Lago di Misurina e al Lago di Auronzo, il Servizio Noleggio E-bike e lo Sport Service Noleggio, Tre Cime Service e Piscina Sporting, Tennis Club Auronzo e Minigolf.

Info:

Un calendario di eventi estivi nelle Dolomiti Bellunesi

Allarghiamo lo sguardo a tutto il territorio delle Dolomiti Bellunesi? Per l’estate 2026 tanti eventi: arte, musica, libri, tradizioni e artigianato. Dal celebre Palio di Feltre, rievocazione storica che dal 31 luglio al 2 agosto riporterà tra gli antichi vicoli, piazze e palazzi l’atmosfera del Rinascimento veneto, alla grande mostra “Tiziano e il paesaggio”, che celebra il 450° anniversario della morte del maestro cadorino dal 18 luglio al 18 ottobre a Pieve di Cadore. La musica trova spazio in scenari di grande suggestione, sul Monte Avena, sulle rive del Lago di Santa Croce, a Longarone, a Setteville, a Santa Giustina. E la rassegna Organi Storici in Cadore valorizza il patrimonio musicale custodito nelle chiese e nei piccoli centri cadorini attraverso concerti dedicati alla grande tradizione organistica.

Tra gli appuntamenti più originali si distingue inoltre Arte e Musica tra Pelmo e Civetta, il Festival Internazionale di Musica Antica che dal 23 luglio al 9 agosto intreccerà musica, storia, arte e natura trasformando alcune tra le più suggestive località della Val di Zoldo in una cassa di risonanza a cielo aperto. Info: www.visitdolomitibellunesi.com