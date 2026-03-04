Torna l’imperdibile Marcia dei Castelli di Susegana

Per vivere una giornata all’insegna della natura e dello sport, attraversando il cuore dell’azienda agricola Conte Collato ed il Castello di San Salvatore, aperto per l’occasione

Domenica 8 marzo 2026 si ripeterà la marcia non competitiva più popolare delle colline di Conegliano e Valdobbiadene e non solo, la Marcia dei Castelli di Susegana. Organizzata dal Gruppo Podistico ASD La Piave con il patrocinio del Comune e la collaborazione della cantina Conte Collalto.

Un nome che esprime appieno, quello della Marcia, i simboli del territorio nel quale si svolgerà. La Marcia, alla sua 29ª edizione, torna come l’appuntamento più atteso della primavera trevigiana e, grazie al suo carattere ludico, non competitivo e sportivo viene accolta ogni anno con un grande successo di pubblico che riconferma, edizione dopo edizione, la sua forza.

Poter attraversare il borgo di San Salvatore che, con l’omonimo Castello, domina il panorama reso celebre anche dal Cima di Conegliano, rappresenta un’opportunità unica per farsi rapire dall’incanto di questo paesaggio noto per essere stato riconosciuto Patrimonio UNESCO.

Saranno ben tre i percorsi principali che attraverseranno l’interno del borgo fortificato, residenza della principessa Isabella Collalto de Croÿ. I percorsi si sviluppano tra vigneti, colline, boschi e strade bianche, attraverso le colline di Collalto, per offrire ai partecipanti un’occasione straordinaria per vivere da vicino uno dei complessi monumentali più suggestivi del Veneto.

Per la prima volta nella storia della manifestazione, l’ingresso avverrà attraverso la Torre dell’Orologio, mai utilizzata prima come punto di accesso: un passaggio inedito e di grande suggestione che renderà questa edizione davvero memorabile.

La Marcia dei Castelli propone tre tracciati collinari panoramici, oltre al percorso dedicato ai bambini: il più impegnativo da 19 km con dislivello sino a 390 m, il secondo da 13 km e dislivello di 280 m e il più leggero da 7 km con un dislivello di 120 m. C’è anche un percorso pensato per le famiglie con bambini che prevede 4 km pianeggianti, adatti anche ai passeggini, con partenza alle ore 9.10.

Confermato anche per il 2026 il ristoro finale presso la Cantina Conte Collalto, momento conviviale molto apprezzato dai partecipanti, immersi nella suggestiva cornice delle colline di Susegana. Saranno inoltre presenti punti di ristoro intermedi, assistenza sanitaria con Croce Rossa, medici e ambulanze e servizio di supporto lungo tutto il tracciato.

In occasione della manifestazione, il Collalto Store, punto vendita aziendale, sarà aperto dalle 9.00 alle 13.00 con la possibilità di acquistare vini e prodotti tipici direttamente in cantina.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

La quota di partecipazione prevede due modalità:

Solo ristori: € 3,50

“Pacchetto DOCG”: € 10,00, con inclusa una bottiglia di Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG

Ritrovo e partenza: Cantina Conte Collalto – Via 24 Maggio 1, Susegana (TV)

Orari di partenza: libero dalle 7.30 alle 9.00; percorso Baby: alle ore 9.10

Iscrizioni:

Antonio Cenedese – 347 3062803

Renato Santalucia – 366 4785949

Info: www.cantine-collalto.it

