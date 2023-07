Torna l’atteso appuntamento con il Gin

Il 14 e 15 luglio presso l’Agrilocanda Val Campotto di Argenta (FE) accende le luci e le notti la seconda edizione del Festival del Gin di Ferrara, Ravenna e Bologna, per due serate all’insegna di etichette ricercate e degustazioni di produttori locali molto particolari.

Dopo il successo della riuscita edizione d’esordio, torna anche quest’anno l’appuntamento con il Festival del Gin di Ferrara, Ravenna e Bologna, all’Agrilocanda Val Campotto di Argenta, in provincia di Ferrara, nelle serate del 14 e 15 luglio, a partire dalle ore 18 fino alle 2. Nel cuore dell’oasi naturale di Campotto, tra le valli di Argenta (FE), la suggestiva location torna ad essere l’affascinante scenario per esperti e appassionati di Gin da tutta Italia.

Dalla collaborazione tra Gin Ceck, ideatore dei diversi festival del Gin in Italia e Agrilocanda Val Campotto, l’evento vede la partecipazione di produttori, amici e ginlovers, desiderosi di immergersi in un’atmosfera molto originale, all’insegna del Gin e non solo,con tanto divertimento sia per appassionati e non del Gin. Ci saranno, infatti, banchi di vari produttori locali di Gin che faranno degustare le loro ricette e le particolarità dei loro Gin Tonic, rispondendo alle curiosità del pubblico sulle tecniche di distillazione, insieme a stand artigiani locali di prodotti food e non food. Il tutto immersi nella natura e accompagnati da musica dal vivo e dj set.

Il Gin Festival si inserisce nell’ambito delle iniziative che contraddistinguono l’Agrilocanda Val Campotto, volte a promuovere il territorio e renderlo attraente e molto appetibile sia per i turisti che per gli abitanti del luogo, valorizzando le produzioni locali.

L’evento è anche un’opportunità per godere di uno spazio accogliente agricolo rurale, dove poter gustare piatti genuini e originali proposti dallo chef dell’Agrilocanda AlessandroBiavati e trascorrere una piacevole serata immersi nella natura e nel relax.

Accanto alla location anche una Bottega per acquistare i prodotti coltivati e trasformati in loco, come la gamma made in QUIN®, brand, insieme all’Agrilocanda Val Campotto, di proprietà dell’Az. Agr. Tundo Sebastiano, azienda agricola che ha dato vita alla Filiera Italiana della Quinoa. Dalla coltivazione al raccolto, fino alla trasformazione della materia prima, l’aziendarealizza un prodotto rigorosamente italiano, affidabile e di altissima qualità. www.quinitalia.com

QUIN® è un brand di proprietà dell’Az. Agr. Tundo Sebastiano, azienda agricola con sede ad Argenta. Guardando con massima attenzione alla sostenibilità alimentare, QUIN® ha creato la prima filiera italiana della quinoa. Dalla coltivazione al raccolto, fino alla trasformazione della materia prima, l’azienda s i impegna a consegnare al mercato un prodotto orgogliosamente italiano, affidabile e di altissima qualità. Www.quinitalia.com è l’e-commerce dedicato alla vendita dei prodotti a marchio QUIN®.

Redazione Centrale TdG