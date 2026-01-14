Turismo del Gusto
Torna Gourmantico

Fino ad aprile Gourmantico è  l’appuntamento dedicato all’alta ristorazione e alla valorizzazione della cultura enogastronomica locale

Forte del successo delle edizioni precedenti, torna Gourmantico, un’iniziativa dell’Associazione Culturale Enogastronomica “Insieme”, che da anni promuove il territorio attraverso la qualità, la creatività e l’eccellenza.

Fino al 2 aprile 2026, i ristoranti aderenti, nella provincia di Bergamo, (in grandissima maggioranza),  Monza Brianza, Brescia, Sondrio e Como,  proporranno un menu degustazione completo al prezzo fisso di 80 euro, ciascuno con una proposta unica e distintiva, pensata per raccontare l’identità dello chef e del luogo (unica eccezione di prezzo il ristorante Villa Elena, 2 stelle Michelin).

Tema di quest’anno “Racconti da gustare”: ogni piatto diventa una storia da assaporare, capace di evocare ricordi, emozioni, viaggi e visioni.

Profumi, consistenze e colori si trasformano in parole non dette, in frammenti di memoria e immaginazione.

I numeri dell’edizione 2025 sono stati importanti: 21 ristoranti, 4 province, 15.000 prenotazioni, 30.000 coperti con ospiti che arrivano da tutta la Lombardia e 180.000 visitatori sul sito web www.gourmantico.it.

Quali i motivi di questo successo ripetuto negli  anni e che ha anche avviato la prima edizione estiva nel 2025, destinata a ripetersi nel 2026?

Gourmantico conferenza stampa Bergamo

Gourmantico è un’occasione per scoprire e riscoprire i migliori ristoranti del territorio attraverso un’esperienza accessibile, curata e di alto livello.

Molto più di una rassegna gastronomica,  è un vero progetto culturale che mette al centro il valore del cibo come espressione di storia, tradizione e innovazione.

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: aprire le porte dell’alta cucina a un pubblico più ampio, mantenendo standard qualitativi elevatissimi.

Per questo l’Associazione Insieme ha definito criteri rigorosi di partecipazione, tra cui anzianità dell’attività, riconoscimenti da guide nazionali, qualità dell’offerta e una politica di prezzo trasparente e coerente con la filosofia dell’evento.

L’edizione 2026 di Gourmantico si arricchisce di una nuova e significativa presenza: entra per la prima volta nell’Associazione Insieme il ristorante Gaudio dei Fratelli Papa, che amplia i confini della rassegna portando con sé l’eccellenza e l’identità gastronomica del territorio bresciano.

Gourmantico dolci

E il tema di quest’anno “Racconti da gustare”, vuole sottolineare il valore della tavola come luogo di relazione, racconto e condivisione, spazio vivo di accoglienza, dialogo, memoria e territorio.

Un valore davvero prezioso oggi, in un tempo di fretta e distrazione.

Info: www.gourmantico.it

Franca D.Scotti

