Torino Wine Week presenta Heroes, quando il vino è molto di più

Torino Wine Week cresce e diventa contenitore di eventi, degustazioni e presentazioni organizzate durante tutto l’anno.

Primo appuntamento 2 febbraio 2022

Torino Wine Week cresce, si diversifica e diventa il soggetto narrante che racconta, esplora e scommette sul vino, in tutte le sue sfaccettature. Non solo la settimana di Festival quindi, fra degustazioni, cene e masterclass che culminano nel Salone del Vino, ma anche tanti nuovi eventi di approfondimento durante l’anno.

Nasce così HEROES, il primo palinsesto di eventi nato in collaborazione con l’hub culturale OFF TOPIC. Un appuntamento mensile, dedicato al racconto e all’esplorazione degli atti eroici che si celano dietro a un buon bicchiere di vino.

Prese di posizione, passione, sacrificio, ricerca dell’eccellenza qualitativa e percorsi di sostenibilità ambientale. Una nuova finestra nasce per dare voce a chi il vino lo produce tutti i giorni e a chi vive la vigna e la cantina con rispetto, cura e attenzione.

Il format HEROES prevede in occasione di ogni incontro in programma da Off Topic due momenti distinti, che seguono uno stesso fil rouge. Dalle 19 alle 21 un’occasione di incontro insieme ai produttori con degustazione di alcune etichette e, a partire dalle 21, anche una cena, declinata sui prodotti d’eccellenza del territorio di provenienza, accompagnata da ulteriori etichette, differenti da quelle presenti in degustazione.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 2 febbraio, dalle ore 19. Protagoniste le aziende del territorio di Bolgheri in collaborazione con la Provinciale Bolgherese.

Nate da un piccolo fazzoletto di terra nel cuore dell’alta maremma, complice anche un microclima unico – fra venti di mare e di terra capaci di donare freschezza ed eleganza 365 giorni l’anno – queste aziende sono rimaste oggi indipendenti ed orgogliose. I produttori del territorio ci sveleranno come, attraverso il proprio ingegno e lavoro, sono riusciti a superare la dicotomia tra vino da tavola e i più famosi Super Tuscan, con prodotti d’eccellenza che parlano di identità specifiche produttive dei propri vignaioli.

Sette cantine presenteranno i loro prodotti con 4 vini in degustazione tra le 19 e le 21 e 3 vini di accompagnamento alla cena proposta da Off Topic .

L’obiettivo di Torino Wine Week è quello di accompagnare il pubblico verso una scoperta del vino consapevole, valorizzando le filiere dal produttore al consumatore.

Fra i prossimi appuntamenti in programma anche un approfondimento sull’annata dei bianchi 2022 attraverso la lente di ingrandimenti di dodici aziende under 35. Un ritorno all’agricoltura che non è solo un viaggio culturale e una scelta di vita, ma anche, e soprattutto, la nascita di nuove professionalità e di grande coraggio negli investimenti volti alla tutela paesaggistica e alla sostenibilità ambientale.

Un focus specifico sarà dedicato anche ai produttori dell’Alta Langa e i suoi muretti a secco, Patrimonio Unesco: da Cortemilia ai produttori di vino di Vesime e Perletto. Racconti di un mondo dove impegno eroico, unito a tradizione ed innovazione, sono stati in grado di restituire vitalità e orgoglio ad un territorio.

Il palinsesto prevede inoltre un incontro dedicato al grande patrimonio dei vitigni autoctoni: resa, evoluzione in bottiglia, e sentori che possono esprimere anche vitigni internazionali. Riscoprire vitigni autoctoni, ricominciare a coltivarli e vinificarli è oggi una vera e propria scommessa. Nei territori montani, queste scelte diventano oggi ancora più importanti e impervie. Proprio dai territori dell’alta Val Susa e della valle d’Aosta, si andrà alla scoperta di vini unici.

Il pacchetto degustazione è dalle 19 alle ore 21, prevede l’assaggio di 4 etichette; la cena a partire dalle ore 21, con prodotti e piatti tipici del territorio toscano accompagnata da 3 ulteriori etichette.

Fare riferimento a Off Topic per la prenotazione via WhatsApp al numero 3884463855

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://eventi.torinowineweek.it/

ETICHETTE IN DEGUSTAZIONE IL 2 FEBBRAIO 2022

Degustazione dalle 19 alle 21 di 4 vini

Beccaia Vermentino (Az. I Tirreni)

Nel bicchiere si presenta giallo tenue con riflessi verdi. Si tratta di un vino rotondo e sapido, la cui freschezza esalta le note vegetali agrumate e floreali dolci del tarassaco che emergono appena versato. Seguono poi sentori fruttati di pesca. Vino perfetto per godersi appieno piatti di pesce semplici e piatti di pesce della tradizione Toscana. Ideale per le crudité di molluschi e crostacei e come aperitivo.

vino rosso rubino intenso, fruttato con note speziate. Diradamento delle uve in invaiatura; produzione di 1,5 Kg va/ceppo. Selezione delle uve in vigna, raccolta manuale in piccole cassette. Macerazione sulle bucce per 12 giorni. Fermentazione a temperatura controllata di 28/30° C. Fermentazione malolattica ed élevage in barriques di rovere francese di secondo passaggio di circa 4 mesi. Agapanto (Az. Podere Conca), agapanto da Agapanthus, fiore della famiglia delle Liliaceae originario del Sudafrica. Il nome deriva dal greco antico “agape” (amore) e “anthos” (fiore). Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Ciliegiolo. Colore Rosso intenso e vivace, al naso esprime note prevalenti di frutti rossi, in bocca ha una bella armonia e persistenza pur essendo giovane ed esuberante.

agapanto da Agapanthus, fiore della famiglia delle Liliaceae originario del Sudafrica. Il nome deriva dal greco antico “agape” (amore) e “anthos” (fiore). Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Ciliegiolo. Colore Rosso intenso e vivace, al naso esprime note prevalenti di frutti rossi, in bocca ha una bella armonia e persistenza pur essendo giovane ed esuberante. Chiuso Torto (Az. Campestrello i Socci), Cabernet Sauvignon 70% Merlot 25% Sangiovese 5%. Colore rosso rubino intenso con riflessi porpora, limpido e brillante, si rivela gioioso nel bicchiere. Naso di buona intensità con buon frutto in evidenza. Si riconoscono la prugna matura e la ciliegia, immediatamente avvolte da una speziatura fine che ricorda il chiodo di garofano. Nel fondo si avvertono note più cupe e minerali di terra bagnata. Un rosso importante, di buona struttura ma equilibrato ed elegante, con una grande piacevolezza di beva.

MENU CENA 2 FEBBRAIO 2022 ED ETICHETTE AD ACCOMPAGNARE

Cena declinata sui prodotti di eccellenza del territorio toscano

Prenotazione tavoli al Bistrò di Off Topic. WhatsApp 3884463855

Crostino con paté di fegato e cipolla caramellata

in abbinamento Papeo (Az. Terre del Marchesato)

in abbinamento Coccoli fritti toscani e lardo di Colonnata

in abbinamento Bolgheri rosso D.O.C. (Az. Meletti)

in abbinamento Hamburger di Chianina alla piastra e patate

in abbinamento Bolgheri Rosso Superiore D.O.C. (Az. Grascete)

in abbinamento Crema di Mascarpone, cantuccini e Vin Santo

