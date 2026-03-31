Torino a Pasquetta diventerà ancora una volta la casa dell’ippica europea

Il 6 aprile infatti sarà il giorno del Gran Premio Costa Azzurra 2026 e del Derby dei 4 anni Anact Stakes + Gran Premio Città di Torino per maschi e femmine, patrocinati ancora una volta dalla Città Metropolitana di Torino. Tre corse inserite in un programma ricchissimo, al via dalle 14:30, con ingresso gratuito e libero per tutti. Un programma ricchissimo illustrato nel salone all’interno dell’impianto: a fare gli onori di casa Guido Melzi d’Eril, presidente e ad di Hippogroup Torinese, e il vice presidente Alessandro Ferraris. Ma anche Tamara Papiccio, Vice Presidente dell’U.E.T e Coordinatore della programmazione corse al MASAF (Ministero dell’Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste) oltre che Sonia Cambursano, Consigliera della Città Metropolitana di Torino.

“Il Costa Azzurra ha 63 anni ma non li dimostra – ha spiegato Melzi d’Eril visibilmente orgoglioso – e lo capiremo ancora una volta. Ci aspetta una giornata con tante corse importanti e si annuncia un’atmosfera frizzante, ecco perché c’è grande attesa, anche per il confronto con i francesi. Il fatto che siano presenti cavalli di ottimo valore è un riconoscimento importante per il nostro lavoro. Alessandro Ferraris guarda anche oltre: “Parliamo di corse storiche, in particolare il Costa Azzurra, che hanno significato moltissimo nella vita dell’Ippodromo e più in generale dell’ippica italiana. Siamo felici per questo e ancora di più per poter far scoprire ancora una volta la bontà del nostro impianto, un vero contenitore attrezzato per ogni tipo di evento, per vivere spettacoli di vario genere”.

Il peso specifico di Torino nel mondo del trotto internazionale è stato sottolineato da Tamara Papiccio. “Non è un caso se lo scorso anno l’U.E.T. ha scelto Torino per il suo congresso e ha inserito il Costa Azzurra nel suo circuito principe. Qui si rispettano i tre criteri fondamentali che chiediamo oggi al mondo dell’ippica. C’è la consapevolezza del valore culturale e agricolo del cavallo anche come volano del territorio. C’è una selezione responsabile del cavallo trottatore con il rispetto della sua salute. E soprattutto c’è la massima attenzione al benessere del cavallo. Da Torino era partita nel 2025 la rivoluzione del frustino, da usare come forma di comunicazione all’animale e non più come una forma di forzatura”.

Sonia Cambursano invece ha sottolineato quanto rappresenti Vinovo e la sua filiera nell’economia della Città Metropolitana: “Il nostro è un territorio di grandi e piccole eccellenze, come l’ippodromo che ci permette di essere conosciuti e riconosciuti ovunque, come gli allevamenti che si fanno apprezzare in tutto il mondo. La Provincia prima, la Città Metropolitana adesso sono sempre state vicine perché apprezzano anche l’evoluzione e la maturità che HippoGroup ha saputo dare rinnovando la sua storia”.

Un anno fa il Costa Azzurra fu di Dany Capar e Gabriele Gelormini, tornato profeta in patria dopo anni di eccellente lavoro in Francia. Ci saranno di nuovo entrambi ma non insieme: Dany Capar, al via con il 3 ma con Alessandro Gocciadoro, mentre Gelormini sarà in sulky a Jabalpur, uno dei tre cavalli francesi attesissimi al via per una sfida tra due scuole e due allevamenti che hanno scritto pagine leggendarie nel trotto mondiale. Di primissimo piano anche il campo partenti dei due Derby dei 4 anni – ANACT Stakes+/ Gran Premio Città di Torino che presentano tutto il meglio degli indigeni nostrani.

Tutto dal vivo e in diretta anche su EQUtv, il canale televisivo interamente dedicato al mondo del cavallo e dell’ippica, disponibile sul canale 151 del Digitale Terrestre, 51 di tivùsat e 220 di Sky.

6 APRILE, LA GITA FUORI PORTA ALL’IPPODROMO: INTRATTENIMENTO PER TUTTI

Il 6 aprile ci sarà anche grande spazio per le famiglie e tutti quelli che verranno a farci visita. Torneranno le carrozze storiche con Adamo Martin, mentre gli amici di Circowow trasformeranno il parterre nel “Villaggio del Coniglio”: un format innovativo tra gioco cooperativo, didattica e natura. E ancora, un appuntamento con un’associazione cinofila che per la prima volta arriverà in ippodromo, e molto altro. Vi aspettiamo fin dalla tarda mattina, per pranzare presso il nostro ristorante affacciato sulla pista.

IPPODROMO DI VINOVO, UN NUOVO SITO PER VIVERE MEGLIO LE CORSE

Il 2026 ha portato e soprattutto porterà molte novità all’interno dell’Ippodromo di Vinovo, la vera casa del trotto europeo anche grazie alle scelte fatte dal MASAF, il Ministero dell’Agricoltura nei mesi scorsi per premiare il lavoro dell’impianto torinese. Tra queste spicca il nuovo sito, voluto espressamente da HippoGroup Torinese per dare nuovo impulso anche alla parte internet e social dedicata a tutto quanto ruota attorno alla pista.

Non cambia l’indirizzo, perché ormai il grande pubblico lo conosce da tempo e lo riconosce subito: www.ippodromovinovo.it/ è diventato un marchio di fabbrica. A cambiare però è stata totalmente la grafica, più attratttiva e dinamica, ideata per un pubblico di tutte le età, adatta anche a cellulare e device mobili. Tutto molto semplice e intuitivo. Sulla Home Page, nella sezione News (disponibile scorrendo verso il basso o nel menù in alto), sono disponibili tutti gli articoli nei quali è anche possibile visualizzare direttamente programmi di gara, relazioni e altri documenti ufficiali. La voce Ufficio Tecnico, per gli addetti al lavori, è anch’essa presente nel menu in alto. Il sito sarà sempre aggiornato in tempo reale per svelare tutto quanto succede in pista e dietro le quinte, per promuovere il mondo del trotto ma anche per aggiornare su tutti gli eventi che durante l’anno troveranno posto all’interno dell’impianto e nelle sue aree limitrofe.

Redazione Centrale TdG