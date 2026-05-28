Redazione Centrale TdG –

Dalla Valpolicella al Collio, passando per Montalcino, il Vulture e il Salento, Tommasi Family Estates inaugura la stagione estiva dell’enoturismo con un calendario di esperienze pensate per raccontare i territori attraverso il vino, l’ospitalità e il legame autentico con i luoghi. Un percorso che unisce le diverse anime del gruppo in una proposta trasversale, capace di valorizzare identità, paesaggi e culture locali attraverso momenti di condivisione sempre più vicini a un turismo esperienziale e contemporaneo.

Le iniziative prenderanno il via nel weekend del 30 e 31 maggio con Cantine Aperte, appuntamento simbolo dell’accoglienza enoturistica italiana, che coinvolgerà le tenute di Casisano e Paternoster.

A Casisano, nel cuore di Montalcino, gli ospiti potranno vivere due diverse modalità di visita immerse nel paesaggio collinare della tenuta: un’esperienza gratuita con visita in cantina e calice di Rosso di Montalcino in omaggio, oppure un picnic tra vigneti e uliveti con prodotti tipici del territorio e una bottiglia di Rosso di Montalcino. Un’occasione per scoprire l’eleganza e l’altitudine che caratterizzano i vini di Casisano, nati a 480 metri sul livello del mare in uno dei versanti più vocati della denominazione.

Anche Paternoster, storica cantina del Vulture, aprirà eccezionalmente le proprie porte nelle mattinate del 30 e 31 maggio. Sabato 30 maggio la giornata proseguirà con “Cantine Aperte After Sunset”, aperitivo serale tra vino, musica e proposta food all’interno della cantina, per vivere il fascino dei vini vulcanici del Vulture in un’atmosfera informale e conviviale.

L’estate enoturistica di Tommasi Family Estates proseguirà poi in Salento, dove Masseria Surani inaugurerà ufficialmente la stagione di Tenuta Eméra a partire dal 1° giugno. Il weekend del 30 e 31 maggio sarà dedicato all’evento “Hello Summer”, pensato per accogliere gli ospiti con un calice di vino omaggio e una visita gratuita della cantina, dando il via a una stagione che unisce vino, ospitalità e spirito mediterraneo.

Per tutta l’estate, dal martedì alla domenica, Tenuta Eméra proporrà inoltre l’“Aperitivo al Tramonto”, esperienza pensata per accompagnare le serate salentine tra vini del territorio e specialità tipiche locali, in un contesto che valorizza la dimensione lenta e conviviale dell’ospitalità pugliese.

Accanto agli appuntamenti stagionali, la cantina presenterà anche tre diverse esperienze di degustazione. “Eméra Vibes” offrirà una formula essenziale e dinamica con visita guidata e un calice di vino; “Eméra Racconta” accompagnerà gli ospiti attraverso tre etichette simbolo della cantina e del Salento; mentre “Calici di Salento” allargherà il racconto ai vini vulcanici di Paternoster e di Cantina Moros, boutique winery del gruppo, creando un itinerario enologico che attraversa territori e identità differenti del Sud Italia.

In Valpolicella, la stagione estiva sarà scandita dal ritorno di “Sparkling Sunday”, l’appuntamento domenicale firmato Tommasi che, da giugno a settembre, unirà visita in cantina e degustazione pre-pranzo in un’esperienza dedicata alla convivialità e alla scoperta del territorio.

Il calendario culminerà il 26 giugno nel Collio con la nuova edizione della “Russiz Superiore Night”, ospitata tra i vigneti di Marco Felluga & Russiz Superiore. Una serata tra percorsi enogastronomici, musica e degustazioni all’aperto che trasforma la tenuta in un luogo di incontro e condivisione, immerso nel paesaggio collinare del Friuli-Venezia Giulia.

Attraverso queste iniziative, Tommasi Family Estates continua a sviluppare una visione dell’enoturismo che mette al centro l’esperienza autentica del territorio, costruendo un dialogo sempre più diretto tra vino, ospitalità e cultura locale. Un racconto corale che attraversa l’Italia da nord a sud e che trova nella diversità delle sue tenute il proprio elemento distintivo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.tommasiwinehospitality.com