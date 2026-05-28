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Tommasi Family Estates

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Redazione Centrale TdG –

Casisano

Dalla Valpolicella al Collio, passando per Montalcino, il Vulture e il Salento, Tommasi Family Estates inaugura la stagione estiva dell’enoturismo con un calendario di esperienze pensate per raccontare i territori attraverso il vino, l’ospitalità e il legame autentico con i luoghi. Un percorso che unisce le diverse anime del gruppo in una proposta trasversale, capace di valorizzare identità, paesaggi e culture locali attraverso momenti di condivisione sempre più vicini a un turismo esperienziale e contemporaneo.

Le iniziative prenderanno il via nel weekend del 30 e 31 maggio con Cantine Aperte, appuntamento simbolo dell’accoglienza enoturistica italiana, che coinvolgerà le tenute di Casisano e Paternoster.

A Casisano, nel cuore di Montalcino, gli ospiti potranno vivere due diverse modalità di visita immerse nel paesaggio collinare della tenuta: un’esperienza gratuita con visita in cantina e calice di Rosso di Montalcino in omaggio, oppure un picnic tra vigneti e uliveti con prodotti tipici del territorio e una bottiglia di Rosso di Montalcino. Un’occasione per scoprire l’eleganza e l’altitudine che caratterizzano i vini di Casisano, nati a 480 metri sul livello del mare in uno dei versanti più vocati della denominazione.

 

Russiz Superiore

Anche Paternoster, storica cantina del Vulture, aprirà eccezionalmente le proprie porte nelle mattinate del 30 e 31 maggio. Sabato 30 maggio la giornata proseguirà con “Cantine Aperte After Sunset”, aperitivo serale tra vino, musica e proposta food all’interno della cantina, per vivere il fascino dei vini vulcanici del Vulture in un’atmosfera informale e conviviale.

L’estate enoturistica di Tommasi Family Estates proseguirà poi in Salento, dove Masseria Surani inaugurerà ufficialmente la stagione di Tenuta Eméra a partire dal 1° giugno. Il weekend del 30 e 31 maggio sarà dedicato all’evento “Hello Summer”, pensato per accogliere gli ospiti con un calice di vino omaggio e una visita gratuita della cantina, dando il via a una stagione che unisce vino, ospitalità e spirito mediterraneo.

Per tutta l’estate, dal martedì alla domenica, Tenuta Eméra proporrà inoltre l’“Aperitivo al Tramonto”, esperienza pensata per accompagnare le serate salentine tra vini del territorio e specialità tipiche locali, in un contesto che valorizza la dimensione lenta e conviviale dell’ospitalità pugliese.

Masseria Surani_Tenuta Emera

Accanto agli appuntamenti stagionali, la cantina presenterà anche tre diverse esperienze di degustazione. “Eméra Vibes” offrirà una formula essenziale e dinamica con visita guidata e un calice di vino; “Eméra Racconta” accompagnerà gli ospiti attraverso tre etichette simbolo della cantina e del Salento; mentre “Calici di Salento” allargherà il racconto ai vini vulcanici di Paternoster e di Cantina Moros, boutique winery del gruppo, creando un itinerario enologico che attraversa territori e identità differenti del Sud Italia.

In Valpolicella, la stagione estiva sarà scandita dal ritorno di “Sparkling Sunday”, l’appuntamento domenicale firmato Tommasi che, da giugno a settembre, unirà visita in cantina e degustazione pre-pranzo in un’esperienza dedicata alla convivialità e alla scoperta del territorio.

Paternoster Estate

Il calendario culminerà il 26 giugno nel Collio con la nuova edizione della “Russiz Superiore Night”, ospitata tra i vigneti di Marco Felluga & Russiz Superiore. Una serata tra percorsi enogastronomici, musica e degustazioni all’aperto che trasforma la tenuta in un luogo di incontro e condivisione, immerso nel paesaggio collinare del Friuli-Venezia Giulia.

Attraverso queste iniziative, Tommasi Family Estates continua a sviluppare una visione dell’enoturismo che mette al centro l’esperienza autentica del territorio, costruendo un dialogo sempre più diretto tra vino, ospitalità e cultura locale. Un racconto corale che attraversa l’Italia da nord a sud e che trova nella diversità delle sue tenute il proprio elemento distintivo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.tommasiwinehospitality.com