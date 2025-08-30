Turismo del Gusto
Tim Banks entra in Querciabella per tracciare il nuovo capitolo della rinomata cantina toscana

Tim Banks

A partire dal 18 agosto 2025, Querciabella dà il benvenuto a Tim Banks, già Direttore Vendite & Marketing di Ornellaia e Masseto, che entra a far parte dell’azienda come Direttore della Strategia: un passo significativo per la famiglia Castiglioni nel consolidare l’azienda e orientarne il futuro insieme alla nuova generazione.

In questo nuovo ruolo, Tim Banks lavorerà a fianco dell’Amministratore Delegato Roberto Lasorte e sarà responsabile della strategia commerciale e dello sviluppo del brand. Riporterà direttamente alla proprietà, rappresentata da Mita Castiglioni insieme ai suoi figli Andrea e Selene.

Mita Castiglioni – Proprietaria Querciabella

Tim Banks porta con sé quasi trent’anni di esperienza nel mondo del vino, maturata in ruoli di responsabilità nelle vendite, nel marketing e nella comunicazione per rinomate tenute vinicole in Francia e in Italia. In particolare, è la sua esperienza a Ornellaia e Masseto che la famiglia intende valorizzare per imprimere nuova energia e una rinnovata prospettiva a Querciabella.

“Querciabella è una delle realtà più pionieristiche d’Italia e la sua eccellenza è riconosciuta in tutto il panorama enologico internazionale. Affronto con grande entusiasmo la sfida che mi attende, forte dell’impegno costante e incrollabile della cantina verso la sostenibilità, la qualità e la valorizzazione della denominazione del Chianti Classico. Querciabella è davvero unica, e continueremo a rafforzarne la posizione restando fedeli alla visione del suo fondatore” — dichiara Tim Banks

Querciabella, panorama

La Presidente Mita Castiglioni afferma: “Siamo lieti di accogliere Tim in Querciabella e siamo certi che il dinamismo e la visione che porterà al team contribuiranno a raggiungere traguardi importanti. Come famiglia, restiamo profondamente legati al cammino tracciato da mio padre, “Pepito” Castiglioni, guardando al futuro con rinnovata apertura e rivestendo un ruolo chiave nella denominazione Chianti Classico, una delle più storiche e prestigiose del mondo del vino”.

Tim Banks lavorerà dalla sede aziendale a Greve in Chianti, Firenze.

QUERCIABELLA
Fondata nel 1974 da Giuseppe “Pepito” Castiglioni, Querciabella è da sempre un punto di riferimento nell’eccellenza enologica. Rinomata per il suo impegno costante per una viticoltura all’avanguardia, rispettosa dell’ambiente e del carattere unico del terroir, l’azienda si distingue per la qualità e la sostenibilità autentiche, senza compromessi. I suoi oltre 90 ettari di vigneti biologici sparsi tra il Chianti Classico e la Maremma, rappresentano vere oasi di biodiversità in armonia con la natura. Da queste vigne prendono vita vini eleganti e complessi, capaci di esprimere pienamente la ricchezza e la diversità del paesaggio toscano.

