THE PLACE – Inaugurazione del nuovo centro congressi di Green Pea

All’interno del primo centro commerciale al mondo dedicato alla sostenibilità Oscar Farinetti taglia il nastro del nuovo centro congressi, luogo dove creare nuove occasioni di incontro, scambio e relazioni

Un nuovo spazio green dedicato ad eventi aziendali pubblici e privati: meeting, team building, convention, talk e presentazioni, cene placée. Al terzo piano di Green Pea – il primo centro commerciale al mondo dedicato al tema del Rispetto – inaugura The Place, il nuovo centro congressi dove è naturale creare infinite occasioni di incontro, scambio e relazioni.

In una sala gremita Oscar Farinetti, fondatore di Green Pea, ha presentato e approfondito le 10 mosse da mettere in atto per affrontare con successo il futuro. Lo ha fatto immaginando di incontrare il più grande genio mai vissuto, maestro assoluto sul tema dell’avvenire: Leonardo Da Vinci, che grazie all’intelligenza artificiale ha potuto dialogare con Oscar e con il pubblico presente in sala.

The Place è uno spazio di 500 mq completamente personalizzabile in ognuno dei suoi quattro ambienti – 2 sale, 1 boardroom e 1 foyer -, che possono essere divisi oppure comunicare tra loro senza barriere, a seconda delle esigenze. Il progetto è stato seguito e coordinato dall’architetta Cristiana Catino e ACC Naturale Architettura. Ogni dettaglio del nuovo centro congressi – che arriva ad ospitare sino a 200 persone – è stato prodotto in maniera sostenibile.

L’arredamento delle diverse sale è sintesi dell’offerta di Green Pea Home, il piano del centro commerciale dedicato all’arredamento sostenibile. Il parquet in legno massello di quercia e castagno è recuperato da alberi caduti nelle valli cuneesi, rigenerato e stabilizzato tramite essiccatoi. Le sedute presentano una struttura in alluminio 100% riciclabile, un rivestimento in tessuto 100% poliestere. I tavoli sono realizzati con top in doghe di legno massello di rovere, ricavate da botti dismesse per l’affinamento del vino, provenienti dalle Cantine Fontanafredda di Serralunga d’Alba.

Particolare attenzione anche per l’illuminazione – la luce prodotta è a basso consumo energetico – e il comfort acustico. Le sale infatti sono dotate di pareti scorrevoli insonorizzate e soffitti fonoisolanti. Il comfort climatico dell’intero spazio invece è garantito dalla rilevazione e regolazione continua di parametri di umidità e temperatura. The Place inoltre sfrutta l’impianto geotermico che alimenta l’intero edificio.

La tinteggiatura utilizzata – prodotta da fonti di energia 100% rinnovabile – purifica l’aria, eliminando sostanze inquinanti, polveri sottili, muffe e cattivi odori. Inoltre, abbatte al 99% virus e batteri da tutte le pareti su cui è applicata.

A dare vita al palinsesto di eventi che avranno luogo nel nuovo centro congressi The Place è To Be, agenzia torinese di organizzazione eventi e comunicazione, che fin dall’apertura di Green Pea gestisce Otium Rooftop, il primo Rooftop con spa e piscina di Torino, situato al Piano 4 della struttura.

“Educare alla sostenibilità vuol dire innanzitutto creare consapevolezza di come il nostro modo di vivere abbia un impatto sull’ambiente e sulle generazioni future”, dichiara Oscar Farinetti, che aggiunge: “The Place è prima di tutto un luogo di Rispetto che, non a caso, nasce all’interno di Green Pea, nella città più innovativa d’Italia, dove si respira questa consapevolezza e si promuove un modo di vivere all’insegna del ‘From Duty to Beauty’”.

“Siamo molto orgogliosi che la collaborazione, nata più di tre anni fa, tra To Be e Green Pea, possa crescere ancora, nell’ottica di fornire un servizio sempre migliore alla città di Torino e ai suoi abitanti con questo nuovo spazio” dichiara Pier Rosito, CEO & Founder di To Be, che conclude: “Lo abbiamo chiamato The Place perché per noi è il PLACE TO BE, nato non a caso all’interno del Green Pea, il luogo più sostenibile del mondo”.

Green Pea

Green Pea è il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del Rispetto, aperto a Torino, la città innovativa d’Italia, di fianco al primo Eataly, nel quartiere Lingotto, a dicembre 2020. È il terzo progetto imprenditoriale della famiglia Farinetti dopo UniEuro ed Eataly. 15.000 m² in cui scoprire un nuovo modo di consumare: da Green Pea si trovano solo prodotti sostenibili, creati in armonia con la Terra, l’Aria, l’Acqua e le Persone. Il building è composto da 5 piani: i primi 4 – ovvero Life, Home, Fashion, Taste – dedicati a cambiare il rapporto con l’energia, il movimento, la casa, l’abbigliamento e il tempo libero, mentre l’ultimo è dedicato all’ozio creativo, l’Otium Rooftop. Più di 150 Partners e un pisello verde su ogni prodotto in vendita, simbolo di una vera e propria inversione di rotta nella produzione e nel consumo, all’insegna del payoff From duty to beauty (www.greenpea.com).

The Place

The Place è il nuovo spazio al Piano 3 di Green Pea, che sarà a disposizione di aziende e di privati per meeting, team building, convention, talk e presentazioni, eventi, cene placée e addirittura concerti, un luogo dove diventerà naturale creare connessioni e infinite occasioni di incontro, di scambio e di relazioni. 2 Sale, 1 Board Room e 1 Foyer, che possono essere divisi oppure comunicare tra loro senza barriere. In tutto, 500 mq realizzati con materiali e soluzioni sostenibili, per creare il proprio ambiente perfetto all’interno del primo green retail park al mondo dedicato al tema del Rispetto.

To Be

To Be è un’agenzia di organizzazione eventi e di comunicazione, presente sul territorio dal 2009. In seno all’agenzia madre sono nate, nel corso degli anni, diverse business units interne, che contribuiscono all’ulteriore specializzazione in diversi settori, finalizzata all’organizzazione degli eventi. Oggi, To Be si occupa anche di comunicazione creativa, di logistica per eventi, di catering e di risorse umane per enti pubblici e privati (www.tobecompany.com).

