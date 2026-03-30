The Martender: il primo Gin Tonic creato dalle onde del mare

Martender è una piccola scultura cinetica dove il mare diventa l’autore di ogni Mare Tonic. Nel cuore del Mediterraneo, un’onda si alza, viene captata e trasformata in un impulso reale che dà il via al gesto. È in quell’istante preciso che nasce il tuo Mare Tonic. Con The Martender, Gin Mare firma un’esperienza che sfida il controllo umano e riscrive il rituale della mixology: ogni drink è scandito da un ritmo naturale, lontano e imprevedibile, ma sorprendentemente concreto.

ASPETTANDO L’ONDA

Una boa nel cuore del Mar Mediterraneo intercetta il movimento delle onde: è da qui che tutto ha origine. La macchina vive in uno stato di quiete attiva: ondeggia lentamente come in ascolto mentre, sullo sfondo, un ledwall mostra il moto del mare e il grafico dell’onda in tempo reale. Tutto è fermo, ma nulla è ancora deciso.

Quando un’onda supera il valore di soglia, la boa la rileva, il grafico lo evidenzia e innesca il movimento. Solo allora la macchina si anima: la bottiglia di Gin Mare diventa protagonista, si inclina e, attraverso un sistema che ricorda il moto del mare, il gin viene versato nel bicchiere con un andamento fluido e naturale. È poi il bartender che completa il cocktail con acqua tonica e l’immancabile rametto di rosmarino, il Mare Tonic è pronto. La macchina si spegne e torna al suo stato di ascolto, in attesa della prossima onda perché è il mare a decidere.

IL DEBUTTO

Martender andrà in scena il 1° Aprile 2026, dalle ore 21:00 al Moebius, Milano.

Settimo posto nella classifica The World’s 50 Best Bars 2025, Moebius è il laboratorio milanese dove alta cucina e mixology d’autore si incontrano. Il palcoscenico perfetto per un brand come Gin Mare, da sempre al centro delle collaborazioni più iconiche della miscelazione

COME PARTECIPARE

L’evento è aperto al pubblico previa registrazione al seguente link. L’accesso sarà garantito fino a esaurimento posti.

L’EXPERIENCE

Al centro della serata c’è il concetto di mediterraneità, un rituale fatto di convivialità e condivisione, temi che sono l’essenza stessa del brand. Un momento che prende forma attorno al piacere di stare insieme.

Durante la serata al Moebius, questo spirito accompagnerà il pubblico in un’esperienza che ruota attorno alla mixology e all’identità mediterranea del gin. Una drink list dedicata regalerà agli ospiti un viaggio nell’universo di Gin Mare attraverso una selezione di cocktail signature.

L’accredito tramite registrazione online è obbligatorio e garantisce l’accesso all’evento esclusivamente fino al raggiungimento della capienza massima del locale. L’ingresso è riservato ai maggiorenni.

Il Mediterraneo in una bottiglia

Gin Mare non è solo un gin, ma un viaggio nei sapori del Mediterraneo. Le botaniche come l’oliva Arbequina, il basilico, il rosmarino e il timo, selezionate dalle terre fertili di Grecia, Italia, Spagna e Francia, conferiscono al gin il suo carattere distintivo. Ogni bottiglia è frutto di una lavorazione artigianale, con macerazione delicata e distillazione indipendente di ogni botanica, per esprimere al meglio le qualità uniche di ciascun ingrediente.

Gin Mare continua a portare l’autentico spirito del Mediterraneo nei calici di tutto il mondo.

Gin Mare è un marchio Brown-Forman

IG @ginmare_it

FB @GinMareItalia

WEBSITE ginmare.com/it-it/

Redazione Centrale TdG