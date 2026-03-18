Il 30 e 31 marzo più di 40 produttori al Castello Boncompagni Viscogliosi per la terza edizione di Oltre Roma Wine, Beer & Spirits

Il meglio della produzione delle province di Frosinone e Latina sarà protagonista nella nuova location: il Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri. La terza edizione amplia lo sguardo al mondo beverage, aprendo anche a birre, liquori e distillati, tra degustazioni, incontri d’affari e turismo esperienziale per raccontare il Lazio che guarda ai mercati internazionali.

Tutto pronto per la terza edizione di Oltre Roma Wine, Beer & Spirits, l’evento promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare, in programma lunedì 30 e martedì 31 marzo 2026 al Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri, uno dei luoghi più suggestivi del Lazio.

La manifestazione si conferma come uno dei principali appuntamenti dedicati alla promozione delle produzioni territoriali, riunendo produttori, buyer e operatori professionali in due giornate di degustazioni e incontri d’affari. Per il 2026 l’evento compie un ulteriore passo avanti ampliando il proprio orizzonte: accanto al vino entrano ufficialmente in scena anche birre artigianali, liquori e distillati, dando vita a un racconto più ampio del mondo beverage del Lazio.

L’obiettivo resta quello di rafforzare le relazioni commerciali e creare nuove opportunità di mercato, contribuendo al racconto del sud del Lazio come territorio dalla forte vocazione produttiva, ricco di storia, paesaggi e tradizioni, sempre più capace di attrarre un turismo attento alla qualità e all’autenticità.

«Con Oltre Roma Wine, Beer & Spirits confermiamo una visione chiara: sostenere e promuovere i nostri territori attraverso le loro eccellenze produttive. Il settore beverage – dal vino alle birre artigianali, fino ai liquori e ai distillati – rappresenta un patrimonio identitario ed economico straordinario per le province di Frosinone e Latina. Come Camera di Commercio, il nostro impegno è volto ad accompagnare le imprese nei percorsi di crescita, favorendo l’incontro con i mercati nazionali e internazionali e costruendo occasioni concrete di business. Eventi come questo non sono semplici vetrine, ma strumenti strategici di sviluppo: creano relazioni, rafforzano la competitività e raccontano un Lazio che sa innovare partendo dalle proprie radici – ha commentato il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora. «Portare oltre quaranta produttori in una cornice di prestigio come il Castello Boncompagni Viscogliosi significa unire qualità, storia e visione. Significa trasformare le nostre produzioni in ambasciatrici del territorio, capaci di attrarre turismo esperienziale e generare valore diffuso per l’intera comunità. È così che costruiamo futuro: mettendo al centro le imprese, le filiere e l’identità dei nostri luoghi».

OLTRE ROMA WINE, BEER & SPIRITS 2026

Degustazioni professionali e incontri d’affari saranno il cuore pulsante della manifestazione, in programma lunedì 30 e martedì 31 marzo 2026, dalle 10.30 alle 18.00, pensata come un vero hub di networking per i produttori delle province di Frosinone e Latina e per un pubblico di professionisti composto da importatori, distributori e ristoratori italiani nel mondo, operatori del settore Ho.Re.Ca, enoteche, giornalisti italiani e internazionali specializzati e associazioni di settore. Un format che punta a rafforzare le relazioni commerciali e a creare nuove opportunità di business, valorizzando al tempo stesso l’enoturismo come motore strategico per la crescita economica delle aziende e dei territori.

L’edizione 2026 segna un passaggio chiave per l’evento: accanto al vino – in tutte le sue espressioni, dal convenzionale al biologico e biodinamico – entrano ufficialmente in scena anche birre, liquori e distillati, ampliando l’orizzonte della manifestazione e arricchendo l’offerta complessiva, intercettando nuovi mercati e nuove tendenze di consumo. Un’evoluzione che riflette la crescita del progetto Oltre Roma come brand territoriale, capace di raccontare la pluralità produttiva del Lazio e di costruire un’offerta integrata che unisce identità, valore produttivo e visione internazionale.

La manifestazione è organizzata dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare in collaborazione con la Strada del Vino dell’Olio e dei Sapori della provincia di Latina, la Strada del Vino Cesanese, il Consorzio di Tutela del Cesanese del Piglio DOCG, il Consorzio di Tutela Cabernet di Atina DOP e il Consorzio di Tutela Cori DOC, con il supporto dell’IIS “Cesare Baronio” di Sora e con Acqua Filette in qualità di partner tecnico, a conferma di una rete territoriale sempre più strutturata e orientata alla promozione condivisa, che consolida Oltre Roma Wine, Beer & Spirits come appuntamento di riferimento per il mondo del beverage nel Centro Italia.

I PROTAGONISTI DELLA TERZA EDIZIONE

Tra i produttori di vino partecipano: Azienda Agricola Casal De Luca, Cantina Albetum, Cantina Colle Gioie, Cantina Fortuna, Cantina Sant’Andrea Azienda Agricola, Cantina Villa Gianna, Casale del Giglio, Casale della Ioria, Cincinnato, D.S. Bio, Donato Giangirolami, Donna Vittori – Borgo Agricolo, Fini Emiliano, Giorgio Pecora Vini, I Lori S.S., Il Vecchio Poggio, La Ferriera, L’Avventura Bio, Marco Carpineti, Maria Elena Sinibaldi Società Agricola, Maria Ernesta Berucci, Masseria Barone, Palazzo Tronconi, Petrucca e Vela, Pietra Pinta, Pileum Vitivinicola, Podere I Caratelli, Rosso del Borgo, Società Agricola “Selva di Paliano” A.R.L., Tenuta Cervelli, Tenuta Petra Potens, Tenute Filippi, Terre Antiche, Vigne Toniche, Vigneti Iucci, Vini Giovanni Terenzi e Vitivinicola Cioffi.

Per il comparto birra saranno presenti Birrificio Ciociaro, Birrificio Tsunami ed Eastside Brewing Srl, mentre per il settore spirits partecipano DF Gocce, Fratelli Izzi, Martin Kerri Distilleria e Paolucci Liquori.

ISOLA DEL LIRI E CASTELLO BONCOMPAGNI VISCOGLIOSI

A ospitare l’edizione 2026 sarà Isola del Liri, in provincia di Frosinone, uno dei borghi più suggestivi del Lazio per il suo legame unico tra architettura e natura. Il centro storico si sviluppa attorno al fiume Liri, che qui regala uno spettacolo raro al mondo, con due cascate che precipitano direttamente all’interno del tessuto urbano – la Cascata Verticale e la Cascata del Volcatoio – elementi identitari del paesaggio cittadino e simbolo della località.

A dominare questo scenario è il Castello Boncompagni Viscogliosi, uno dei complessi architettonici più importanti della provincia, di origini medievali, costruito su una rupe naturale che si affaccia direttamente sulle acque del fiume. Gli spazi interni ed esterni raccontano secoli di storia: la grande sala affrescata con decorazioni originali di fine Cinquecento, soffitti alti, pavimenti e arredi storici, ampie finestre aperte sul paesaggio circostante. All’esterno, il parco con giardino pensile affacciato sulle cascate e la Cappella della Madonna delle Grazie – edificata nel Settecento e custode di un affresco trecentesco – completano un percorso che intreccia arte, storia e natura.

Questo contesto offre a Oltre Roma Wine, Beer & Spirits un ambiente naturale e monumentale di grande impatto, dove promozione delle aziende laziali e attrattività turistica regionale si incontrano.

Redazione Centrale TdG