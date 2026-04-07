Terre d’Aenòr si presenta a Vinitaly con importanti novità

Giovane, contemporanea, profondamente identitaria. Terre d’Aenòr si presenta a Vinitaly come una realtà fra le più dinamiche della Franciacorta, capace di portare una lettura fresca attraverso un progetto che unisce sostenibilità, estetica e rigore produttivo.

Fondata nel 2018, la cantina è guidata da Eleonora Bianchi, anima e visione di un percorso che ha scelto sin dall’inizio una direzione precisa: essere biologica al 100%. Una scelta non dichiarativa, ma strutturale, che coinvolge ogni fase del lavoro, dalla gestione agronomica del vigneto fino alla vinificazione, con tutte le etichette certificate a testimonianza di un approccio coerente e integrato.

In occasione della manifestazione veronese, la cantina presenta un aggiornamento significativo della propria gamma, con le nuove annate e, soprattutto, con i Millesimati 2021, espressione di precisione stilistica e maturità progettuale:

Franciacorta Extra Brut Millesimato 2021 – Essenziale e verticale, si distingue per nitidezza espressiva e tensione gustativa, in un equilibrio misurato tra struttura e freschezza.

– Essenziale e verticale, si distingue per nitidezza espressiva e tensione gustativa, in un equilibrio misurato tra struttura e freschezza. Franciacorta Rosé Millesimato 2021 – Elegante e raffinato, gioca su finezza aromatica e profondità, restituendo una lettura delicata ma incisiva del rosé di Franciacorta.

– Elegante e raffinato, gioca su finezza aromatica e profondità, restituendo una lettura delicata ma incisiva del rosé di Franciacorta. Franciacorta Pas Dosé Millesimato 2021 – Diretto e autentico, esprime il territorio con trasparenza, senza concessioni, puntando su purezza e precisione.

Un percorso che conferma Terre d’Aenòr come una realtà in piena evoluzione, capace di coniugare visione imprenditoriale, sensibilità ambientale e ricerca stilistica.

A Vinitaly, un invito a scoprire una Franciacorta giovane, biologica e profondamente contemporanea