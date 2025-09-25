Terre d’Aenòr e Peserico emozioni da degustare, eleganza da indossare

In occasione della Milano Fashion Week SS 2026, ieri ha preso vita un dialogo inedito tra moda e vino: Peserico e Terre d’Aenòr hanno unito le proprie eccellenze in una collaborazione che celebra l’arte sartoriale italiana e il savoir-faire enologico.

Nella cornice suggestiva della Franciacorta, dove natura e tradizione si intrecciano in un equilibrio di bellezza e dedizione, nasce Terre d’Aenòr: una realtà al 100% biologica, fondata nel 2018 da Eleonora Bianchi, che ha trasformato la sua visione in un progetto vinicolo capace di coniugare sostenibilità, qualità e creatività. I suoi vini diventano così ambasciatori di uno stile di vita autentico, fondato sul rispetto della terra e sulla ricerca dell’eccellenza.

Allo stesso modo, la collezione Aurea SS26 di Peserico ha incantato il pubblico ispirandosi all’incanto della natura che si risveglia, seguendo il ritmo perfetto di buio e luce, di sole e pioggia, di quiete e azione. Una filosofia che si esprime nell’eleganza senza tempo delle sue collezioni, dove ogni capo riflette lo stile sartoriale italiano frutto di una storia e di una tradizione profondamente radicate nel territorio.

A suggellare questa unione e ad accompagnare la sfilata della Collezione Aurea SS26 è stato il Franciacorta Extra Brut Millesimato di Terre d’Aenòr, una bollicina elegante e sofisticata che si è fatta simbolo dell’incontro tra il gusto e lo stile. Un vino che, come un abito Peserico, custodisce purezza ed equilibrio, trasformando ogni sorso in un’esperienza di bellezza.

Due mondi diversi, ma guidati dalla stessa armonia: per Terre d’Aenòr, è il risultato della cura di ogni grappolo, dalla vigna alla cantina, per Peserico, la qualità è frutto dello stile sartoriale delle sue collezioni. Moda e vino si sono così rivelati linguaggi paralleli, uniti da valori comuni: ricercatezza, sostenibilità e autentico Made in Italy.

Quella di ieri non è stata soltanto una sfilata, ma un vero e proprio manifesto di bellezza e stile, dove il piacere del gusto e quello dell’eleganza si sono fusi in un’unica esperienza sensoriale.

Redazione Centrale TdG