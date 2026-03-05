TERITORIA presenta la Guida 2026

320 indirizzi di ospitalità impegnata, sette le novità in Italia

Con alle spalle mezzo secolo di storia, Teritoria fa ufficialmente parte dallo scorso autunno del Groupe Logis Hôtels, leader europeo nel settore dell’ospitalità alberghiera e della ristorazione non standardizzata, rafforzando la divisione Premium del gruppo e confermandosi come prima guida dell’ospitalità impegnata.

Gli albergatori e ristoratori che fanno parte di Teritoria – brand presieduto da Alain Ducasse – sono tutti indipendenti, ma condividono una visione comune: promuovere un turismo autentico e responsabile, capace di valorizzare i territori, sostenere le comunità locali e preservare le produzioni d’eccellenza.

Nell’edizione 2026 dell’ormai inconfondibile Guida “arancio” sono racchiusi 320 indirizzi tra hotel di charme e ristoranti gastronomici da scoprire in 6 Paesi. La Francia resta il mercato principale con 255 destinazioni, affiancata dall’Italia con 57 esperienze, seguita da Belgio, Spagna, Principato di Monaco e Regno Unito.

L’Italia garantisce una copertura capillare a livello regionale e, grazie a 7 new entry, raggiunge nuove destinazioni come Langhe e Franciacorta, rafforzando al contempo la presenza in città d’arte quali Verona e Roma.

Sei delle sette novità sono presenti nella Guida 2026 già in distribuzione presso tutte le maison, mentre l’ultima, entrata recentemente nel network, sarà presto consultabile online su www.teritoria.com, qui in fondo viene svelata in anteprima.

Nella guida, ogni maison viene introdotta da una frase evocativa che riassume l’esperienza da vivere, accompagnata dall’immagine del proprietario e da alcune fotografie degli ambienti o dei piatti signature. Sono inoltre presenti pittogrammi che identificano i servizi interni e i riconoscimenti Clorofil e Peace & Work, attribuiti rispettivamente a chi ha effettuato il calcolo dell’impronta di carbonio e a chi ha analizzato il livello di qualità della vita sul posto di lavoro. Il simbolo dei “cucchiai”, da uno a quattro, consente di individuare la categoria delle Table Remarquable — ristoranti che si distinguono per una cucina particolarmente meritevole

— articolate, in ordine crescente, in: Bonne Table, Grande Table, Table d’Excellence, Table d’Exception. Le “chiavi”, da tre a cinque, indicano invece la tipologia dell’hotel, che può essere classificato come confortevole, di carattere o dimora d’Exception.

Le 6 novità italiane in Guida

UVE Rooms & Wine Bar

Relais di charme a La Morra, ricavato nell’antico convento di San Sebastiano, risalente al XVIIIº secolo. La storicità della struttura si fonde con opere d’arte ispirate al mondo del vino e ai paesaggi UNESCO delle Langhe, rendendo uniche le 8 suite. In cucina, il viaggio culinario si delinea attraverso un menu che esalta i sapori locali. (Tariffe a camera a partire da 140€ a notte).

Convento dell’Annunciata Wine Retreat

Nel cuore della Franciacorta, sulle alture del Monte Orfano, il convento fondato nel 1449 dai Frati Servi di Maria rinasce sotto la guida della famiglia Moretti (fondatori della cantina Bellavista). Camere affacciate sul chiostro centrale, tra volumi monastici e interventi contemporanei, arredi artigianali e memoria del territorio. (Tariffe a partire da 160€ a camera, a notte).

Palazzo Trezza

A Verona, di prossima apertura, nel centro storico a pochi passi dall’Arena: una dimora antica di grande charme con 16 camere che arricchirà l’offerta premium in città. (Tariffe a partire da 400€ a camera, a notte).

Palazzo Martinelli

Boutique hotel nel corso principale di Sorrento, unisce anima storica e stile contemporaneo. Dieci camere dal design esclusivo, domotica, letti tessili fatti a mano e cabine armadio firmate Piero Lissoni per Porro. Area wellness privata con sauna, bagno turco e trattamenti in camera. (Tariffe a camera a partire da 200€ a notte).

Hotel Rivage Taormina

Direttamente affacciato sul lungomare di Mazzeo, a pochi passi dalla spiaggia e dal centro di Letojanni, incarna perfettamente il concetto di hotel pied dans l’eau. Gli ambienti interni, dal design contemporaneo, richiamano con eleganza i colori e le atmosfere della tradizione mediterranea. Fiore all’occhiello della struttura sono il rinnovato dehors immerso tra limoni e ulivi, con piscina, e il lido privato attrezzato, pensato per offrire un’esperienza di soggiorno all’insegna del comfort e del relax. (Tariffe a camera a partire da 80€ a notte).

Il Ristorante Alain Ducasse Roma

All’interno dell’hotel ROMEO Roma, di recente apertura, si presenta come uno spazio moderno, animato da specchi dalle curve fluide e dai riflessi mutevoli, al crocevia tra arte e design. La guida della cucina è stata affidata allo chef Iacopo Iualè, formatosi accanto ad Alain Ducasse, e propone un menu dai contrasti audaci e armoniosi. (Menu da 270€ a persona).

La settima novità presto on line:

Anna Ghisolfi Ristorante

A Tortona, in Piemonte, all’interno di una chiesa sconsacrata, è possibile vivere un’esperienza gastronomica che celebra i sapori della tradizione piemontese e dei Colli Tortonesi, interpretati con creatività, equilibrio e stimolante leggerezza dalla chef Anna Ghisolfi. (Portate a partire da 20€).

Teritoria continua così a promuovere un modello di ospitalità che mette al centro persone, cultura e ambiente, per un turismo capace di lasciare un’impronta positiva sui luoghi e su chi li vive.

www.teritoria.com

