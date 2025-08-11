Turismo del Gusto
Home / Attualità

Tenuta di Castellaro, un’isola di esperienze

by

Degustazioni al tramonto, pic-nic in vigna, un nuovo bistrot e la riscoperta delle Cave di Caolino: la Tenuta inaugura la stagione con un’offerta immersiva e sostenibile nel cuore delle Eolie

Le esperienze, le degustazioni, le proposte di Castellaro Bistrot, la visita alle Cave di Caolino, la possibilità di godere del Wine Resort: sullo sfondo di una posizione ineguagliabile, Tenuta di Castellaro è un luogo unico al mondo che offre al visitatore la possibilità di godere delle dolci alture affacciate sul Tirreno e il respiro millenario della terra vulcanica. La nuova stagione enoturistica si avvale di un’offerta ancora più ricca e articolata. Un percorso tra vini identitari, natura incontaminata, cucina contemporanea e geologia, pensato per chi desidera vivere un’autentica esperienza immersiva nelle isole Eolie.

La filosofia della Tenuta è radicata in una visione profonda e consapevole del territorio, che si esprime attraverso le molteplici esperienze offerte al visitatore. Tutto parte dalla terra: vigneti coltivati in regime biologico, seguendo i principi della viticoltura eroica e sostenibile, raccontano l’anima dell’isola attraverso vini che ne esprimono la purezza.

La nostra è una sfida culturale – affermano Massimo Lentsch e Barbara Manzotti di Tenuta di Castellaro –. Crediamo che il vino debba essere il racconto vivo di un luogo e delle persone che lo abitano. Per questo, ogni nostro progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la straordinaria ricchezza paesaggistica, geologica e umana delle Eolie. Offrire un’esperienza autentica, che unisca bellezza e consapevolezza, è il senso del nostro lavoro”.

Le degustazioni, disponibili tutti i giorni su prenotazione, si svolgono in un contesto paesaggistico straordinario, sospeso tra vigne, mare e cielo. Tra le proposte più apprezzate spicca il Pic-nic in vigna, un’esperienza rilassata e suggestiva che culmina in un cestino ricco di prodotti tipici da gustare all’aperto, dopo una passeggiata tra i filari. Quando il sole comincia a calare e l’orizzonte si tinge di rosa e oro, il Sunset Pic-nic diventa un momento di pura poesia, reso ancora più magico dalla vista su Alicudi, Filicudi e Salina.

Per chi desidera una formula più strutturata, “Brindisi al sole” unisce la visita guidata della cantina a una degustazione al tramonto: quattro vini selezionati, serviti con specialità gastronomiche, tra cui i crostini con patè di capperi bio della Tenuta, pensate per valorizzarne i profumi e le sfumature, nella luce calda e avvolgente del crepuscolo eoliano, fino a chiudere in dolcezza con la Malvasia delle Lipari DOC passita e i tipici biscotti sesamini.

Le esperienze di tasting proposte si differenziano per struttura e contenuti. “L’Isola nel Bicchiere” è il percorso ideale per chi si avvicina per la prima volta alla produzione del luogo: un assaggio introduttivo di tre etichette simbolo – Bianco Porticello, Rosa Caolino e Ypsilon Rosso IGT – accompagnate da prodotti locali. “I Classici” rappresenta invece un viaggio nei vini storici dell’azienda, come Bianco Pomice, Nero Ossidiana e Malvasia delle Lipari Passita DOC, abbinati ad appetizer selezionati del Bistrot. Infine, “Gli Autoctoni” è pensato per i palati più curiosi, che vogliono scoprire Malvasia e Corinto Nero, varietà strettamente legate all’identità agricola dell’isola.

A dare ancora più forza all’offerta 2025 è la nascita del Castellaro Bistrot, un progetto culinario che porta la firma di Giacomo Caravello, chef siciliano con una solida esperienza in cucine stellate e una visione gastronomica radicata nel territorio. Il Bistrot, aperto sia a pranzo che a cena, propone un menu che combina semplicità mediterranea e tecnica contemporanea. A pranzo, un light lunch con ingredienti chiave, come capperi, pomodori, pesce azzurro e ortaggi di stagione, mentre la sera il menu si arricchisce di proposte più articolate, ispirate alla biodiversità delle Eolie e all’eleganza dei vini. Il tutto in un contesto architettonico sobrio e integrato nel paesaggio, frutto del lavoro degli studi Dalpiaz Giannetti Architekten e Luigi Radici, che hanno saputo tradurre in forme contemporanee l’identità vulcanica di Lipari.

 

L’impegno per la valorizzazione del territorio si manifesta anche sul fronte ambientale e culturale. A pochi minuti dalla cantina, infatti, si trovano le affascinanti Cave di Caolino, ex sito di estrazione trasformato in parco geologico-museale grazie a un intervento di riqualificazione sostenuto dalla stessa azienda. Qui è possibile intraprendere un trekking di circa tre ore attraverso un paesaggio lunare, tra crateri inattivi, antiche fumarole, colate piroclastiche e stratificazioni geologiche che raccontano oltre 125.000 anni di storia vulcanica e mineraria. Le Cave sono visitabili liberamente, e rappresentano un’occasione unica per connettersi con la storia profonda dell’isola, anche grazie alla presenza di cartellonistica e itinerari tematici posti da Tenuta di Castellaro.

Ogni esperienza è fruibile su prenotazione, scrivendo a booking@tenutadicastellaro.it o chiamando il numero +39 345 4342755.

A completare l’esperienza sensoriale e immersiva, il Wine Resort di Castellaro: un luogo esclusivo dedicato all’ospitalità, pensato per accogliere gli ospiti in un ambiente sospeso tra eleganza sobria, comfort contemporaneo e natura vulcanica. Le suite, incastonate nel paesaggio dei vigneti e progettate in armonia con l’architettura ipogea della cantina, offrono un soggiorno unico nel cuore dell’isola, con vista sul mare e sulle vigne.

Con questa proposta integrata e multisensoriale, che va dal calice al vulcano, dall’assaggio al paesaggio, Tenuta di Castellaro si conferma come uno dei punti di riferimento più dinamici e raffinati del turismo enogastronomico italiano, e una delle voci più autentiche della nuova cultura del vino nel Mediterraneo.

Tenuta di Castellaro: Lì dove il sole cala a picco sul mare e si trasmette la millenaria tradizione della coltivazione ad alberello, sorge su terreno vulcanico Tenuta di Castellaro, un monumento dedicato alla natura, alla cultura, all’architettura. Il progetto enologico, strettamente legato all’ambito storico e paesaggistico, racconta un territorio unico come quello di Lipari, la principale delle isole Eolie. Sono 24 ettari vitati per circa 70mila bottiglie l’anno e una moderna cantina all’avanguardia, oltre a un wine resort e al parco geominerario delle Cave di Caolino, ripulito e bonificato per metterlo a disposizione della collettività: Tenuta di Castellaro è una realtà unica e articolata, che vive da sempre un approccio naturale alla viticoltura, utilizzando protocolli biologici e vegan. Il fascino selvaggio di questo angolo di mondo, incontaminato, remoto e magnetico ha stregato la famiglia bergamasca Lentsch, che nel 2005 ha deciso di intraprendere un grande progetto vitivinicolo e paesaggistico: preservare, valorizzare e far conoscere la bellezza di questo luogo, custodendone le tradizioni e le peculiarità, dando vita a vini realizzati da uve autoctone isolane, a partire dalla Malvasia delle Lipari e il Corinto Nero, che siano puro estratto di un territorio.

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.