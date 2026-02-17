Taste Alto Piemonte: un ricco programma per scoprire l’identità dei vini dell’Alto Piemonte

Taste Alto Piemonte, l’appuntamento, promosso dal Consorzio di Tutela Vini Alto Piemonte si prepara a raccontare, lunedì 9 marzo 2026 dalle14:30 alle 20:30 all’Hotel Westin Palace di Milano, l’identità e la ricchezza enologica di un territorio straordinario. Attraverso un programma articolato di degustazioni e momenti di approfondimento l’evento, alla sua seconda edizione milanese, rappresenta un’occasione privilegiata di incontro tra produttori, stampa, operatori e appassionati.

“Milano rappresenta per l’Alto Piemonte un contesto strategico, capace di intercettare un pubblico attento e competente, sensibile al racconto dei territori e alla qualità dei vini” dichiara Andrea Fontana, presidente del Consorzio di Tutela Vini Alto Piemonte. “Taste Alto Piemonte nasce proprio con questo obiettivo: creare un’occasione di confronto diretto tra produttori, operatori e appassionati, offrendo strumenti di lettura chiari e approfonditi per comprendere la complessità e l’identità delle nostre denominazioni”.

“Le masterclass e il programma di degustazione sono pensati per valorizzare la diversità espressiva dell’Alto Piemonte” aggiunge Lorella Zoppis, vicepresidente del Consorzio “mettendo in luce denominazioni, vitigni e interpretazioni che raccontano un patrimonio enologico unico, ancora tutto da scoprire”.

I banchi d’assaggio, aperti dalle 14:30 alle 20:30 saranno l’occasione per degustare e scoprire i vini delle 13 aziende produttrici in un percorso di approfondimento delle 10 denominazioni dell’Alto Piemonte, Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC e Valli Ossolane DOC.

Elemento centrale dell’edizione 2026 saranno le due masterclass dal titolo “Excursus Alto Piemonte”, in programma alle ore 15.00 e alle ore 18.00, entrambe condotte da Altai Garin. Le masterclass proporranno un’ampia degustazione di etichette, con vini provenienti da annate e denominazioni differenti, pensate per evidenziare l’evoluzione, la longevità e la varietà stilistica dei vini dell’Alto Piemonte. Un racconto che mette al centro il Nebbiolo e le sue interpretazioni, affiancato da vitigni complementari come la Vespolina, per restituire una visione articolata e contemporanea del territorio.

Taste Alto Piemonte Milano si conferma così non solo come evento di degustazione, ma come momento formativo e culturale, capace di rafforzare il dialogo tra Consorzio, produttori e mercato, consolidando la presenza e la riconoscibilità dei vini dell’Alto Piemonte in uno dei contesti più dinamici del panorama vitivinicolo nazionale.

