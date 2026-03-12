Taste Alto Piemonte a Milano

Turismo del Gusto
Grande partecipazione per l’edizione milanese di Taste Alto Piemonte, l’appuntamento promosso dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte che si è svolto lunedì 9 marzo al The Westin Palace Milan. L’evento ha registrato oltre 650 avventori tra operatori del settore e pubblico di appassionati, confermando il crescente interesse verso le denominazioni dell’Alto Piemonte e la vitalità di un territorio sempre più presente nel dibattito enologico nazionale.

La partecipazione registrata a Milano è un segnale molto importante per il nostro territorio” commenta Andrea Fontana, presidente del Consorzio. “Taste Alto Piemonte nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro diretto tra produttori, operatori e appassionati, offrendo strumenti per comprendere la complessità delle nostre denominazioni. Il grande afflusso e l’attenzione dimostrata dal pubblico confermano quanto l’Alto Piemonte stia suscitando curiosità e interesse tra professionisti e wine lover”.

Il successo di questa edizione milanese dimostra quanto il format di Taste Alto Piemonte sia efficace nel raccontare il nostro territorio in modo diretto e coinvolgente” sottolinea Lorella Zoppis, vicepresidente del Consorzio. “Proprio per questo stiamo già lavorando per portare questo progetto in altre città nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il dialogo con operatori, sommelier e appassionati”.

Fondamentale per la riuscita dell’evento è stata la collaborazione con Associazione Italiana Sommelier Milano, che ha visto una significativa presenza di sommelier e professionisti del settore. I banchi d’assaggio delle aziende partecipanti hanno offerto l’opportunità di scoprire l’identità delle dieci denominazioni dell’Alto Piemonte – da Gattinara e Ghemme fino a Boca, Lessona ,Bramaterra , Fara , Sizzano e Valli Ossolane , transitando tra le Colline Novaresi e Coste della Sesia . Le due masterclass “Excursus Alto Piemonte”, condotte da Altai Garin , affiancato da Ennio Camperi , hanno guidato i partecipanti in un approfondimento dedicato alla ricchezza stilistica e alla longevità dei vini del territorio.

Con oltre 650 presenze complessive, Taste Alto Piemonte si conferma così come un importante momento di incontro e divulgazione, capace di rafforzare il posizionamento delle denominazioni dell’Alto Piemonte nel panorama vitivinicolo contemporaneo e di consolidare il rapporto con il mercato e con il pubblico degli appassionati.

