Mentre la vendemmia 2020 promette alta qualità e buone quantità, sono tante le novità alla Cantina di Vinchio e Vaglio

Dopo i difficili mesi del blocco dovuto all’epidemia di coronavirus e all’improvvisa e prematura scomparsa del direttore Ernestino Laiolo, la Cantina sociale di Vinchio e Vaglio Serra è tornata alla piena operatività con importanti obiettivi, produttivi e ambientali, che prendono l’avvio con il totale restyling di logo, etichette e bottiglie a poco più di sessant’anni dalla sua nascita. Un’operazione realizzata grazie all’ideazione grafica dell’Agenzia SGA di Bergamo, che ha felicemente interpretato la rinnovata e sempre più esigente richiesta qualitativa da parte dei consumatori alleggerendo l’immagine complessiva della struttura e attribuendole indubbi caratteri di finezza ed eleganza.

È stata questa la prima delle novità illustrate in un incontro stampa dal presidente della Cantina Lorenzo Giordano affiancato dai suoi principali collaboratori: il vicepresidente Cristiano Fornaro, l’enologo Beppe Rattazzo, il responsabile amministrativo Marco Giordano, Tessa Donnadieu che cura i rapporti commerciali con l’estero e Gianni Catto che si occupa di quelli nazionali.

Con loro Roberta Piantoni di SGA che ha illustrato le ragioni che hanno condotto al rinnovamento dell’immagine della Cantina tra cui quella, in un certo modo più clamorosa, che riguarda la scomparsa nel logo del riferimento alla Viticoltori Associati e soprattutto alll’estrema semplificazione della denominazione aziendale che ora è solamente “Vinchio e Vaglio”. Una scelta, ha spiegato il presidente Giordano, che nasce dalla consapevolezza che è ormai quasi esclusivamente questo il modo con cui i consumatori conoscono e riconoscono la Cantina e le sue eccellenze.

Tra queste ultime l’incontro con i giornalisti è stata la miglior occasione per il debutto ufficiale di “Alta Langa”, lo Spumante Metodo Classico che è appena diventato disponibile al consumo. Debutto anche per la Barbera d’Asti superiore “Tre Vescovi” annata 2018 che sarà la prima ad essere messa in commercio con la nuova etichetta.

Mentre sono ormai iniziate le operazioni vendemmiali che, ha affermato l’enologo Beppe Rattazzo, stanno dando risultati molto confortanti per cui, se non interverranno cataclismi climatici nelle prossime settimane, si prevede, di avere un’annata di notevolissima qualità con una quantità abbondante ma non eccessiva come si temeva fino a qualche settimana fa. Vinchio e Vaglio ha cominciato a tirare le somme di un bilancio annuale decisamente anomalo “ma – ha affermato Marco Giordano – che possiamo considerare sostenibile in quanto, pur scontando il fermo commerciale nei confronti di ristoranti, bar ed enoteche nel periodo del lockdown, non si sono fermate le consegne ai nostri clienti privati che sono addirittura cresciute rispetto agli anni scorsi, soprattutto per quanto riguarda i vini confezionati in bag-in-box”. Ovviamente ridotto ma con situazioni comunque interessanti – ha affermato Tessa Donnadieu – anche il mercato estero con buone performances in Danimarca e, ancora una volta, con il riconoscimento di qualità cooperative per Vinchio e Vaglio da parte della rivista tedesca Weinwirthschaft.

Importanti novità sono state infine annunciate anche sul versante della tutela del territorio e della sua conoscenza da parte dei consumatori: è ormai definitivamente agibile il percorso dei “Nidi di Vinchio e Vaglio” che va dalla Cantina alla Riserva naturale della Val Sarmassa passando per tre “stazioni” attrezzate e che sarà usufruibile per passeggiate e pic nic anche in ore notturne previa prenotazione on line alla Cantina mentre è stata sistemata al Bricco Monte del Mare una grande panchina (la Big Bench n. 94) dalla quale si gode di un panorama unico sulle Colline della Barbera e sulle Alpi Marittime, Cozie e Graie con al centro il Monviso, il Re di Pietra.

Infine, novità delle ultime ore, è quella che prevede la collocazione al Bricco dei Tre Vescovi, di una installazione che raffigura I “Tre Vescovi” in grande formato, opera dell’artista canellese Giancarlo Ferraris.

Enza D’Amato

Fonte Ufficio Stampa